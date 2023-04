MyEESZT: mire alkalmazható a megújult mobilapplikáció?

Tovább fejlesztették az eddig csak a COVID-igazolások letöltésére alkalmazható mobilalkalmazást. Az applikáció a myEESZT nevet kapta, de a lakossági ötletbörze után várhatóan változni fog az alkalmazás elnevezése.

Leegyszerűsítve, az okostelefonunkkal válthatjuk ki a felhőben lévő receptjeinket. Ehhez azonban szükség van TAJ-számra és ügyfélkapus regisztrációra (ez a Kormányablakokban intézhető el, csak személyesen).

Az appot ingyenesen letölthetjük az okostelefonunk alkalmazásboltjából (App Store és Google Play áruházak).

Hirdetés

Milyen előnyökkel jár?

Kényelmi szempontok

Ügyfélkapus belépés után igénybe vehetjük az első kényelmi szolgáltatást: az egyszerűsített belépési módot, amit fel is ajánl nekünk az alkalmazás. Ennek legnagyobb előnye, hogy nincs szükség minden egyes belépéskor az ügyfélkapus azonosításra, azonban azonosításunkat minden belépéskor a telefonon történő azonosítással, mint ujjlenyomat vagy jelkód el kell elvégezni (ez a biztonságot szolgája). És a megtekintett dokumentumo(ka)t, jelen esetben az eReceptjeinket letölti az alkalmazás. Így, ha nem érhető el az internet, akkor is megjelennek a receptjeink a telefonunkon. Ezek meggyőző érvek amellett, hogy az egyszerűsített belépési módot válasszuk.

ERecepetek megtekintése és kiváltása

Ezután megtekinthetjük eReceptjeinket, és itt is fontos, – eddig a Lakossági Portálon nem elérhető – receptadatokat érhetünk el, mint hogy ki mikor milyen diagnózissal, milyen használati utasítással, mennyi időre írta fel az adott készítményt. Gyakorlatilag minden olyan információt megtalálhatunk így, ami régen a papíralapú recepten rajta volt. És a kép legalján egy 22-s számmal kezdődő vonalkód is megtalálható. Ennek van a legnagyobb jelentősége receptünk kiváltásakor, ugyanis ez a kód az, amely megtalálható (ha kérünk orvosunktól) a felírási igazolásokon, és az eReceptek kiváltása is a TAJ-szám bemutatása és személyazonosságunk ellenőrzése után, ennek alapján történik. És itt van már a következő kényelmi szolgáltatás, nem kell a TAJ-számunkat, személyi igazolványunkat keresgetni gyógyszereink kiváltásakor. Bemutatva a kódot a gyógyszerésznek, hozzájuthatunk a saját, de csak a saját gyógyszereinkhez.

Hogyan tudjuk az app használatával mások gyógyszereit kiváltani?

Más gyógyszereit csak akkor tudjuk kiváltani okostelefonunkkal, ha az illető átküldi nekünk a saját telefonján lévő receptjéről készített fényképet, amelyről nem hiányozhat a 22-es vonalkód. Ez alapján kiváltható a recept. Ennek nagy előnye, hogyha korlátozottak vagyunk a recept kiváltásában, nem kell TAJ-számunkat megadnunk annak, akit megkérünk a receptünk kiváltására, hiszen ez egy életre szóló, fontos adatunk, illetve a kiváltó biztosan nem szerezhet tudomást a felhőben lévő további receptjeinkről.

A mobiltelefonos gyógyszerkiváltás lehetősége nagyobb biztonságot jelent minden felhasználó számára, nem beszélve az egyszerű, felhasználóbarát alkalmazási módjáról.

Tovább 10 kérdés és válasz az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térről

Szerzőnk: WEBBeteg - Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész

Forrás: EESZT