Kiemelt mérföldkőnek számít az a szakmai megállapodás, amely megteremti a lehetőségét annak, hogy a tüdőgyógyászati betegségek hazai kezelésében új fejezet kezdődhessen. Az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézet és a Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Nonprofit Kft. között kötött együttműködés eredményeként hamarosan egy nemzetközi színvonalú kutatási központ kezdi meg működését.

A Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség (NEKÜ) a magyarországi klinikai kutatások fejlesztése terén elért egyik jelentős eredményeként szakmai együttműködési megállapodást írt alá az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézettel (OKPI). A közös előkészítő munka nyomán az országos intézetben hamarosan világszínvonalú kutatási központ kezdi meg működését.

A jelenleg még kialakítás alatt lévő helyszínen súlyos előrehaladott tüdőkarcinómás (kissejtes és nem kissejtes), és számos egyéb tüdőgyógyászati betegségben szenvedő beteg klinikai vizsgálatban történő kezelésére nyílik lehetőség új gyógyszerek alkalmazásával.

Hirdetés

A betegek számára gyorsabban és egyszerűbben válnak elérhetővé a legújabb innovatív terápiák

Dr. Bogos Krisztina, az OKPI főigazgatója elmondta, hogy a most megkötött együttműködésének köszönhetőenmár 2023 tavaszán több klinikai vizsgálat is elindul az újonnan kialakított, modern vizsgálati helyszínen. Ez nemcsak orvosszakmai szempontból bír kiemelt jelentőséggel, hanem a betegek számára is sokkal gyorsabban és egyszerűbben válnak elérhetővé a legújabb innovatív terápiák. Egyúttal arra is lehetőség nyílik, hogy az országos intézet szakemberei még inkább be tudjanak kapcsolódni a nemzetközi tudományos vérkeringésbe.

A NEKÜ ügyvezető igazgatója Dr. Tarnai Judit arról tájékoztatott, hogy az év folyamán még másik két további egészségügyi intézményben tervezik, hogy a folyamatosan erősödő nemzetközi kapcsolataik révén hasonló klinikai vizsgálati helyszínek kialakításában nyújtanak segítséget, ezzel is érdemben hozzájárulva a magyar egészségügyi ágazat támogatásához és a betegek korszerű gyógyításában elérendő eredményekhez.

(Országos Korányi Pulmonológiai Intézet)