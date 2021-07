Nyugat-Európában már dúl a negyedik hullám, de nagyon más, mint az előző

Több európai országban hetek, sőt napok alatt robbant be a koronavírus-járvány negyedik hulláma, és már a tavaszi hullámmal azonos magasságban jár a napi új esetek száma. Az esetszámot azonban nem követi a halálos áldozatok számának emelkedése, amely vélhetően már a védőoltásokkal áll összefüggésben.

Az újonnan fertőzöttek száma több nyugat-európai országban rendkívül magas szintet ért el az utóbbi napokban. Nagy-Britanniában a világon a harmadik legmagasabb a fertőzöttek száma, megelőzve olyan nagy népességű országokat is, mint például India. Július 17-én egy nap alatt 54 205 fővel nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Ez népességarányosan is olyan magas, mintha Magyarországon napi 7800 körül lenne a napi esetszám, szemben a legfrissebb 71 fős számmal.

A téli és kora tavaszi hullámban mért csúcsokkal azonos a járvány terjedése Spanyolországban is, ahol egyes régiókban ismét kijárási korlátozásokat léptettek életbe, Hollandiában pedig két hét alatt nőtt tízszeresére a napi esetszám, és július 19-én 10 ezer fölötti értékkel tetőzött az új fertőzöttek száma. Mark Rutte holland miniszterelnök bocsánatot kért a korlátozások túl korai feloldásáért, és két héttel a lazítás után ismét szigorításokat vezettek be.

Hirdetés

Az elhunytak száma egyelőre töredéke a korábbi hullámokban jellemzőnek

Bár az elhunytak számának emelkedése mindig késve követi a járvány felfutását, mostanra – a korábbi hullámok felszálló ágával összehasonlítva – mégis feltűnő, hogy mindhárom országban aránylag alacsony maradt a halálos áldozatok száma.

Nagy-Britanniába például a fertőzöttek száma az előző hullám felfutása során az év legvégén volt hasonlóan magas, ám míg akkor 500 fölött volt az elhunytak számának 7 napos mozgóátlaga, most 53 fő. Spanyolországban január közepével érdemes összehasonlítani a járványadatokat, akkor 170-180 körül volt az elhunytak száma, jelenleg átlagosan napi 17 fő. Hollandiában október végén és december közepén voltak hasonlóak a vírus terjedésére utaló adatok, mindkét időszakban 60 körül volt a halálos áldozatok száma, jelenleg napi 2 fő. Ezzel párhuzamosan a sajtóhírek alapján a kórházak leterheltsége is jóval kisebb, mint a pandémia korábbi szakaszaiban.





Fertőzöttek, illetve elhunytak napi számának alakulása Nagy-Britanniában





Fertőzöttek, illetve elhunytak napi számának alakulása Hollandiában

Forrás: worldometers.info/coronavirus

Beszédes szám, hogy a tegnapi napon elhunyt 831 európai fertőzöttből 794-en orosz állampolgárok (azaz mindössze 37-en származnak a kontinens többi országából). Oroszországban a lakosság átoltottsága (a teljes oltási sor tekintetében) mindössze 15 százalékos.

Nem meglepő sem a járvány felfutása, sem az áldozatok száma

Bár nem állnak rendelkezésre minden államból friss adatok arról, hogy az elhunytak között milyen arányban voltak az oltottak és az oltatlanok, a fenti mutatók mégis összhangban vannak azzal, amit a vakcinák hatásosságának ismeretében feltételezni lehetett!

A védőoltások hatásosságát nem egyetlen mutató fejezi ki, hanem a tudományos kutatások alapján ismert volt: eltérő mértékben képesek csökkenteni a súlyos, akár halálos kimenetelű megbetegedés kockázatát, a tüneteket mutató lefolyás, valamint a tünetmentes vírushordozás és -továbbadás esélyét. A leggyakrabban alkalmazott vakcinák (Pfizer-BioNTech, AstraZeneca) az eddigi adatok alapján 97-100 százalékos hatásosságot mutattak a megbetegedés súlyos lefolyásával szemben, ugyanakkor a vírushordozással és -továbbadással szemben 67-85 százalék volt ez a mutató. Ez szintén jó érték, azaz az oltás képes hozzájárulni a vírus terjedésének megakadályozásához is, azonban jóval kisebb mértékben.

Bővebben Vakcinák hatásossága - Összehasonlító táblázat

Ebből a különbségből az következik, hogy a korábbinál nagyobb arányban vannak olyan fertőzöttek, akik elkerülik a súlyos, esetleg végzetes kimenetelű megbetegedést, többnyire magát a megbetegedést is, azonban vírushordozók és -terjesztők maradnak.

Ha ezt az összefüggést kombináljuk

a járványellenes korlátozások enyhítésével vagy feloldásával,

azzal a ténnyel, hogy a lakosság nagyjából fele még védtelen (oltatlan) vagy nem kellően védett (nem telt el a második dózis beadását követően a hatás kifejlődéséhez szükséges idő), továbbá

a delta-variáns nagyobb fertőzőképességével,

máris érthetővé válik, hogy a járvány miért tudott ilyen sebességgel felfutni több országban, a vírus terjesztésében ugyanis részt tudnak venni a nem oltottak, ezen felül részben az oltottak is. A járványügyi adatok nem azt támasztják alá, hogy a védőoltások ne lennének hatásosak a koronavírus dominánssá váló delta-variánsa okozta betegség megelőzésében; a védőoltások hatásának pontosabb ismerete alapján nem meglepő, hogy a vírus továbbra is gyorsan képes terjedni a vakcináció jelentette – ám elsősorban a megbetegedés elleni – védelem ellenére is. Az oltatlanok nagy száma miatt pedig a terjedő vírus tovább cirkulál a népességben, könnyen talál magának áldozatokat.



A teljes oltási sort felvevők aránya a nagyobb európai országokban és Magyarországon

Mivel az oltottak körében is nagy számban fordulhatnak elő vírushordozók, több lehet a tünetmentes fertőzött, a védelmi szabályok enyhülésével az oltatlanok még kisebb eséllyel képesek elkerülni a megfertőződést és a megbetegedést, mint a járvány korábbi szakaszaiban.

Magyarországon a legfrissebb adatok szerint továbbra is alacsony a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja, alacsony az igazolt fertőzöttek száma, magas a (mindkét dózissal) beoltottak arány, a fenti tényezők miatt azonban a jelenlegi átoltottsági szint nem elég arra, hogy biztosan elkerülhető legyen a járvány negyedik hulláma, egyes szakértők már a nyárra várják ennek megérkezését. Kemenesi Gábor virológus szerint a távolságtartásra, maszkviselésre vonatkozó szabályok ismét visszatérhetnek, mert jelenleg csak így védhetőek meg az oltatlanok.

Ez is érdekelheti Csaknem minden COVID-áldozat a nem beoltottak közül kerül ki

Koronavírus főbb járványügyi mutatók Európában, 2021. július 21.

Ország Új eset Új halálozás Egyesült Királyság 44 104 73 Spanyolország 30 587 18 Oroszország 23 704 783 Franciaország 21 539 29 Hollandia 6 897 3 Portugália 4 376 13 Olaszország 4 254 21 Görögország 2 968 3 Németország 1 580 15 Belgium 1 467 Írország 1 260 Belarusz 975 11 Dánia 851 Svájc 773 Ukrajna 655 13 Finnország 453 Ausztria 431 Csehország 303 Szerbia 228 4 Málta 199 Horvátország 191 1 Norvégia 189 3 Litvánia 186 2 Moldova 141 3 Luxemburg 141 Lengyelország 124 3 Szlovénia 113 Románia 102 2 Bulgária 96 3 Észtország 95 Izland 65 Lettország 62 2 Magyarország 56 Montenegró 47 1 Szlovákia 46 3 Észak-Macedónia 34 1 Gibraltár 32 Albánia 23 Monaco 11 Feröer-szigetek 8 Bosznia-Hercegovina 5 2 Liechtenstein 1 Svédország n.a. n.a.

Forrás: worldometers.info/coronavirus

(Szerző: WEBBeteg)