Átoltottság: még a 75% is kedvezőtlen lehet

Az Egyesült Államokban szakértők arra számítanak, hogy a veszélyesebb delta variáns terjedése már most ősszel súlyos helyzetet idézhet elő, ha az oltásra jogosultak nem keresik fel nagyobb számban az oltópontokat, és a vakcináltak aránya nem nő 75% fölé.

Az Egyesült Államokra minden bizonnyal lecsapó újabb koronavírus fertőzési hullám a tavaly téli csúcs 20%-át is elérheti, állítják szakértői modellezés alapján amerikai kutatók. Hacsak, addig nem nő jelentősen tovább a beoltottak száma – teszi hozzá dr. Scott Gottlieb, a USA Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelet (Food and Drug Administration, FDA) korábbi vezetője.

Azon államokban, ahol kevés a beoltott, már ma növekedésnek indultak – a korábbi variánsokhoz képest 60%-kal fertőzőképesebb – delta okozta esetszámok. 2021 nyarán a delta mondható dominánsnak, szögezi le az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) igazgatója. Dr. Gottlieb azt sürgeti, hogy a nyári szabadságolások után, az iskolák őszi újranyitása előtt, amikor az emberek hajlamosabbak lesznek ismét oltópontra menni, induljon be egy újabb vakcinálási program.

Egy brit tanulmány szerzői az agyszövet zsugorodását találták egyes COVID-19 fertőzötteknél. A UK Biobank kutatói 782 személy (előtte-utána) agyfelvételét hasonlították össze. A vizsgálati alanyok felénél alakult ki a COVID-19 betegség, náluk a fertőzést követően jelentős mértékű szövetveszteség mutatkozott azokban az agyi régiókban, amelyek az ízlelésért, a szaglásért felelnek.

„Ez a riasztó megfigyelés arra utal, hogy bizonyos agyi területekre a vírus közvetlenül hatással lehet, és úgy vélem, ez az eredmény azt mutatja, hogy a COVID-19 maradandó, tartós, sőt, akár 'örök' tüneteket hoz létre – ezért akkor sem nevezhető jóindulatúnak, ha ki lehet belőle gyógyulni. Olyan betegség, amit el akarunk kerülni. Ehhez pedig kezünkben van az adott eszköz. Az a lényeg, hogy vakcinálás révén képesek lehetünk elkerülni a legrosszabbat” – hangsúlyozza dr. Gottlieb, aki ma a Pfizer igazgató-tanácsában dolgozik.

Az oltás mellett az antivirális kezelés is a fókuszban maradt

Az amerikai kormányzat friss bejelentése alapján 3,2 milliárd dolláros támogatást nyújtanak az antivirális gyógyszerek támogatására, felgyorsulhat a COVID-19 hatékony kezelésének kifejlesztése „Hamarosan olyan – járóbeteg rendelésen alkalmazható – gyógyszer áll majd rendelkezésre, ami megakadályozza a vírus duplázódását. Így, amint megszületik a COVID-diagnózis, lesz azonnal bevethető terápiás szer a betegség progressziójának megállítására. A Pfizer kutatói ezen dolgoznak, de hasonló fejlesztés zajlik a Merck gyógyszercégnél is, s ez már előrehaladott állapotban van” – ismertette a reményre okot adó fejleményeket dr. Scott Gottlieb.

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet újságíró

Forrás: Models predict U.S. coronavirus infections could surge this fall (The Washington Post)