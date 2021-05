A WEBBeteg szerkesztőségéhez eljutott információk alapján az oltottak döntő többsége pozitív tapasztalatokkal távozott az oltópontokról. Köszönet az egészségügyi dolgozóknak!

Összeállításunk természetesen nem reprezentatív, a lenti vélemények nem feltétlenül tükrözik mindenki tapasztalatát, és biztosan többen ellenpéldákról is be tudnának számolni, különösen a pénteken kialakult sorbanállást követően. Ennek ellenére szerkesztőségünk tagjaihoz az elmúlt hónapban csak pozitív személyes tapasztalatok jutottak el, ami miatt úgy gondoltuk: mindenképp jár a köszönet – ebben a formában is – az egészségügyben dolgozó és az oltásban részt vevő orvosoknak, nővéreknek, asszisztenseknek, orvostanhallgatóknak.

„Olyan friss vakcinát kaptam, akkor nemrég érkezett, kicsit várni is kellett, amíg szétosztották. Amúgy nagyon jól ment minden, szervezetten. Le a kalappal az eü dolgozók előtt, hogy ennyi beoltott után és ilyen fokozott stressz mellett is olyan kedvesek, figyelmesek. Mindenkit rendesen tájékoztatnak, semmi feszkó, vagy türelmetlenség nem volt. Sőt még arra is figyeltek, hogy aki be volt öltözve, szóltak neki, hogy lazítson a sálján vagy a kabátján, mert ki fog melegedni.”

Gabriella

„Nagyon flottul ment minden, rettentő kedvesek és segítőkészek voltak, pedig látszott, hogy eléggé fáradtak már.”

Zsuzsi

„Iszonyat flottul ment. A sokat szidott hazai egészségügy ma a szebbik arcát mutatta. Mondjuk, a kórház udvaron felállított katonai sátorkórháztól úgy éreztem magam, mintha valami katasztrófafilm forgatáson lennék...”

Petra

„Kellemes csalódás. Arra számítottam, hogy majd várakoznom kell és mindenki ott fog toporogni a oltópont ajtaja előtt. Ehhez képest: a távolságot tartva, szellősen, türelmesen várakoztak az emberek (durván 5 percet), az orvosok pedig végtelenül kedvesek voltak. Nem éreztem, hogy futószalagszerű rutinmunkát végeznek.”

Bálint

„A miskolci oltóponton jó a szervezés, több információpont található, ahol készségesen útbaigazítottak minket. Barátságos, kedves dolgozók. Sorban állás nélkül végeztünk, pedig csúcsidőben mentünk. Az egész percek alatt lement, türelmetlenséget, feszültséget nyomokban sem tapasztaltam.”

Csilla

"Minden a helyén volt. Oltóponttal szemben parkoló, ajtóban eligazítás, kézfertőtlenítőt nyomták a kezembe, kijelölt váró, ahol figyeltek arra, hogy egy-egy szék kihagyással üljenek le az emberek, mindent alaposan elmondtak, vízautomata a folyosón... Látszott, hogy csúcsra van járatva, ezért kicsit várni kellett, de minden jól szervezetten ment. A végén az ápolónő olyan őszintén mondta, hogy "vigyázzanak magukra", mintha nem ezerszer mondta volna már el ugyanezt."

Péter

(WEBBeteg.hu, fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)