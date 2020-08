Másodszor is el lehet kapni a koronavírust

Megvan az első jól dokumentált eset, amikor valaki másodszor is megfertőződött a koronavírussal, mégpedig négy és fél hónappal azt követően, hogy először elkapta a betegséget - írja a portfolio.hu.

Hongkongi kutatók azt találták, hogy ritkán ugyan, de előfordul, hogy valaki többször is elkapja a koronavírust. Egy fiatal, 33 éves és más tekintetben egészséges páciens második alkalommal is megfertőzödött a vírussal – közölték a Hongkongi Egyetem kutatói a The New York Times beszámolója szerint.

A jelentés sokak számára aggasztó lehet, hiszen arra utal, hogy a koronavírussal szembeni immunitás mindössze néhány hónapra alakulhat ki egyes fertőzöttek esetében. Az eset a lehetséges vakcinák várható hatásosságával kapcsolatban is nyugtalanító kérdéseket vet fel.

A koronavírussal másodszor is megfertőződő férfi az első alkalommal enyhe tünetekkel küszködött, a második alkalommal viszont nem produkált tüneteket. A fertőzést azt követően mutatták ki nála, hogy egy spanyolországi útról hazatért.

Korábban az USA-ban és más országokban is felmerült már az újrafertőzöttség gyanúja egyes pácienseknél, de ez az első eset, hogy ezt szigorú tesztek alapján alaposan dokumentálták is, kizárva annak lehetőségét, hogy a korábbi fertőzés nyomai élnek tovább a férfiban.

