Még két hónapig ajánlhatja kedvenc háziorvosát!

Közel 100 ajánlás érkezett eddig az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságának égisze alatt meghirdetett "A nemzet háziorvosa" pályázatra.

A hazai és határon túli háziorvosok és nővérek presztízsét, megbecsülését erősító pályázatban a páciensek ajánlhatják orvosaikat. Érkeznek a határon túli ajánlások is Kárpátaljáról és Erdélyből. Akad olyan nagydobronyi doktornő, akit 3 betege is javasolt egy-egy történet keretében a díjra.

A hazai ajánlások jönnek a kisebb településekről, így például az 1700 lakosú bodrogközi Ricséről, de Győr-Moson-Sopron megyéből/ Egyed/Szabolcs-Szatmár-Beregből/ Máriapócs, Fehérgyarmat, Ófehértó, Napkor/ Jász-Nagykun -Szolnokról/Jászfényszaru/ Komárom-Esztergom megyéből/ Gyermely, Kisbér/, Vas megyéből/Csepreg/, Baranyából/ Nagypeterd/, Nógrádból/Vanyarc/, Fejér megyéből /Baracs/ és persze a nagyvárosokból: Budapest, Miskolc, Szeged, Pécs, Debrecen, Hódmezővásárhely, Kecskemét és a többiek. A hálás páciensek mellett az ajánlók sorában ott van a Kárpáti Igaz Szó szerkesztősége Kárpátaljáról, valamint a Hévízi Idősek Otthonának lakói, illetve a az Ófehértói Gondozási Központ lakói és gondozó is, akad olyan páciens is, aki őrangyalának nevezi háziorvosát.

Ha kell, az éjszaka közepén is felkel

A páciensek azt a háziorvost szeretik, abban bíznak, aki ha kell, az éjszaka közepén is bármikor felkel, megadja betegeinek a mobiltelefonszámát, jellemzi a szociális érzékenység: / „Tavaly karácsonykor a váróban kifüggesztett egy dobozt, amelybe ajánlásokat, javaslatokat várt a körzetében élő szegény sorsú, hátrányos helyzetű emberekről, akik szégyenérzetük miatt nem jelentkeznének segélyért”/ remek diagnoszta, a külföldön kardiológia megbetegedésként diagnosztizált tünetekről megállapítja, hogy valójában diabétesz okozza/, folyamatosan képezi magát, rendszeresen jár konferenciákra, továbbképzésekre, szűréseket szervez településén, laboratóriumot működtet/ így a helyi lakosoknak nem kell elutazni egy vérvételért a 30 km-re lévő városba/, rendelője műszerezettsége kiváló.

És persze vannak életmentő történetek is

A nyolcvanon túli házaspár esetében az épp kórházban lévő feleség kérésére a budapesti háziorvos felkereste otthonában férjét, aki - bármilyen hihetetlen - éppen akkor kapott agyvérzést. A bácsi ma már jól van. Vagy: a baracsi háziorvos rákos betegének oxigénpalackja kiürült, a doktornő azonnal kocsiba ült, elment Alsónémedibe a palack elosztóba, és napi bérleti díj ellenében a saját költségére vitte a palackot betegének.

A szervezők szeptember 14-ig várják a további történeteket. Idén is csakúgy, mint tavaly: a hazai háziorvosok mellett a felvidéki, az ukrajnai, az erdélyi, és a vajdasági magyar orvosok is bekerülhetnek a díjazottak közé, tehát a határon túli történetekre is számítanak!

A határon túli történetekre is számítanak!

