Életmentő innováció - a szívritmus hetében

A felnőtteket érintő leggyakoribb szívritmuszavar, a pitvarfibrilláció sokáig csak figyelmeztető jeleket produkál - viszont e korai jelzéseket is képes időben érzékelni, értékelni egy innovatív eszköz (Wiwe), amely ma már 160 szakambulancia eszköztárát bővíti. A 30 grammos hordozható EKG-készülék ezáltal fontos szerepet játszhat a felismerés, a megelőzés, az olykor életet fenyegető következmények elkerülése terén.

A 65 év feletti hazai lakosság 3-5 százaléka (mintegy 300 ezer panaszos) számára már átélt, ismerős jelenség a pitvarfibrilláció. Ez a kórállapot sokaknál súlyos következményt idéz elő. A leginkább drámai a beszédzavarral járó, akár bénulást is okozó stroke, állítja dr. Csanádi Zoltán (Magyar Kardiológusok Társasága, elnök). Az időben felismert kórkép viszont hatékonyan kezelhető, így akár a maradandó egészségkárosodást okozó agyi keringési zavar is megelőzhető. A nagy jelentőségű korai észlelésben az innováció és a pályázatok hozhatnak napjainkban nagy segítséget – utalt az MKT elnöke a pitvarfibrillációt érzékelő, magyar fejlesztésű eszközhöz kapcsolódó, nemrégiben lezajlott támogatói pályázat eredményére. Úgy látja, a kardiológiában megjelenő telemedicina többé nem nélkülözhető a lakossági szűrések megszervezésekor sem. A fontos népegészségügyi célok megvalósítását pedig a gyártói támogatások is nagymértékben segítik. Közös cél a minél korábbi felismerés, a megelőzés, a hatékony gyógyítás, az innovatív eszközök terjesztése.

A különféle szívritmuszavarok miatt, becslések szerint, évi 100 ezernél többen halnak meg – többen, mint mell-, tüdőrák és AIDS miatt összesen. A szívritmuszavarok korai jeleire figyelve, igen nagy jelentőségű lehet a mielőbb induló kezelés. Bizonyos pótütések vagy az alkalmanként jelentkező erős szívdobogás érzése előre vetítheti ugyanis a pitvarfibrilláció kialakulását. A célt segítő eszköz pedig nem utópia, nem a távoli jövő, hanem – 30 grammnyi innováció képében – már a jelen. A könnyen használható, névjegykártyaméretű eszköz magyar orvostechnológiai fejlesztés. A márciusban Informatikai Innovációs Díjjal elismert WIWE egy hordozható EKG-készülék, ami figyelmeztet a – legtöbb esetben tünetmentes – szívritmuszavarra. Ennek segítségével az életkor előrehaladtával egyre gyakrabban előforduló veszélyes pitvarfibrilláció időben felderíthető. A 60 másodperces vizsgálat tehát életeket menthet meg. A gyártó (Sanatmetal) stratégiájában szerepel, hogy világszínvonalú termékekkel javítsa az életminőséget, hogy innovatív diagnosztikai eszközök segítségével szerepük legyen az értelmetlen szívhalálozás megelőzésében. A Formatervezői Nagydíjat és a Legérdekesebb Magyar Innováció díját is elnyert WIWE a cél elérésére kitűnően alkalmas – az egészségszűrési kampányokban is elismeri ezt a szerepét az MKT elnöke. A szív- és érrendszeri betegségek visszaszorításának érdekében ezért a Magyar Kardiológusok Társasága a Pfizer gyógyszercéggel közös pályázati felhívásában nemrégiben újabb 100 darab mobil EKG-készüléket és 25 darab táblagépet osztott ki. Az eszközt pályázat révén használatra nyerő kardiológiai szakrendelések és szakambulanciák az előszűréssel, majd a feltárt betegség monitorozása révén hatékonyabb munkát végezhetnek a szívritmuszavarok időben történő felismerésére. A gyártók, forgalmazók társadalmi küldetésnek érzik, hogy a betegek (a lakosság) és a szakma (orvosok, szakambulanciák személyzete) szövetségesként működjenek együtt. A támogató cégnek fontos, hogy az innováció mögé álljon, mert ezzel szimbolizálni tudja, hogy adott társadalmi közegben mekkora felelősséget érez a betegségek időben való felismerésére, mondja dr. Vereckei Péter. Az ügyvezető elégedett a 2019-es eredményekkel. „A tavalyi pályázat sikerein felbuzdulva idén még több eszközt ajánlottunk fel, így 2 év alatt összesen 160 készüléket osztottunk szét az országban, még több beteg megmentésére.” Ma már több mint 50 kardiológiai központban van WIWE. „A jó minőségű, valós EKG-görbe készítésére és tárolására alkalmas eszköz kis méreténél fogva mindig kéznél lehet, a segítségével idejében felismert, majd kezelt pitvarfibrilláció révén súlyos, akár halálos stroke-események előzhetők meg” – utalt a telemedicina értékeire dr. Merkely Béla (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, igazgató), a Magyar Kardiológusok Társasága tiszteletbeli elnöke.

Szabálytalan szívverést tapasztalva célszerű orvoshoz fordulni és a jelenség magyarázatát keresni. Egy alapos kivizsgálás során ugyanis olyan problémák derülhetnek ki, amelyek szakszerű kezelésével sokat tehetünk szívünk hosszan tartó egészségéért – mondják a szakemberek, a „szívritmus hét” (június 3-9.) eseményeinek keretében is egészségtudatos magatartásra figyelmeztetve a lakosságot. Ha a kardiológiai vizsgálat során kiderül, hogy a megelőzésre már nincs mód, még adott a terápia: a gyógyszeres kezeléstől a szívbe ültetett eszközön (pacemaker) át a szívsebészeti megoldásig.

Egy kis fiziológia

A szív percenkénti 60-80 összehúzódással pumpálja az oxigénben gazdag vért testünk minden részébe. A szívdobbanás jellegzetes hangját a szívbillentyűk nyitása-zárása okozza. Ehhez az egyenletes dobogáshoz már az anyaméhben hozzászokunk. A szív verhet lassabban vagy gyorsabban, olykor a dobbanás is kimaradhat – mindez önmagában lehet még veszélyt nem jelentő funkciózavar, de a tartós fennállása mindenképpen figyelmeztető jel. A dobbanás kimaradása egy úgynevezett pótütéssel áll összefüggésben, ekkor „plusz” keletkezik a szívösszehúzódások sorában, amit egy hosszabb szünet követ. E jelenség jár azzal az érzéssel, mintha szívünk „kihagyna” egy ütemet. Lassú szívverés (bradycardia) is előfordulhat.

Sportolás, izgalom esetén természetes, ha megnő a vérnyomás és gyorsabban ver a szív. Ha percenként 100-nál többször dobban meg, szapora szívverésről beszélünk. Ha ezt nem erős mozgás vagy nagy stressz miatt teszi, felgyorsult szívverés (tahycardia) áll fenn. Fontos tudni, hogy a szív mely részét (pitvart vagy kamrát) érinti a jelenség, mert a tahycardiának számos fajtája létezik. Gyakori a szupraventrikuláris tachycardia, ami több, a kamrák felett eredő szívritmuszavar típusát foglalja magába. E jelenségnél akár percenkénti 160-200 dobbanás is előfordulhat, bizonytalan ideig (pár perctől akár órákon át). Ha a szív nem pumpálná folyamatosan az oxigénben dús vért a sejtekbe, hamar eszméletvesztés, majd agykárosodás, végül halál következne be.

A szívritmus hét e létfontosságú szerv egészségének megőrzésére figyelmeztet. Meg olyan látszólag egyszerű dolgokra, hogy a szív egészségéért akár táplálkozással (friss zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonafélék fogyasztásával), rendszeres testmozgással is sokat lehet tenni. Ha viszont nincs mód sportolásra, a napi fél óra séta is segíthet, vagy az, ha egy-két emeletnyi magasságra feljutáshoz lift helyett a lépcsőt választjuk. De a legfőbb üzenete, hogy a kevésbé jellegzetes tünetekre is fontos figyelni, majd időben beszámolni róluk a kezelőorvosnak, és akár tünetmentesen is célszerű kardiológiai vizsgálaton részt venni.

Svédországi vizsgálatok

A pitvarfibrilláció korai jeleire koncentrálva svéd kutatók (malmöi Lund University, Skåne University Hospital tudósai, 1998-2000.) követéses vizsgálatot végeztek. A 24 órás Holter-EKG-vizsgálatban 389 olyan személy vett részt, akinél pitvarfibrillációt nem diagnosztizáltak. Az eredmények értékelésekor figyelembe vették az életkort (átlag: 65 év), nemet (44% férfi), a szisztolés vérnyomást, magasságot, súlyt, dohányzást, az esetleges inzulinrezisztenciát.

A nyomon követés 10,3 éve alatt 45 esetben jelentkezett pitvarfibrilláció, amit a pitvari pótütések (szupraventrikuláris extraszisztolé) és bizonyos gyors, erős szívdobogásérzés (szupraventrikuláris tachycardia) évekkel korábban már előre jelezhetett. Tanácsuk: érdemes figyelmeztetésként értékelni, értelmezni az említett jelzéseket.

A pitvari pótütések a szív pitvari részében keletkeznek. Sokan élhetik át ezt az önmagában nem veszélyes funkciózavart. A jelenség okozhat kellemetlen érzést, mert gyakran rövid szünet követi az extra szívverést, és a páciens ilyenkor úgy érzi, szívverése kihagy egy ütemet. Főleg fiatalabbaknál lehet gyakori az úgynevezett szupraventrikuláris tachycardia (ez sok, a kamrák felett eredő arrhythmiatípust foglalhat magába). A jelenség hirtelen kezdődő, pár másodperctől órákon át tartó, gyors, szabályos szívösszehúzódásokat, azaz erős szívdobogásérzést eredményez. Az akár 160-200/perc szívfrekvencia nyomasztó élmény lehet. Mindkét jelenséggel gyakran fordulnak orvoshoz a páciensek, valódi kellemetlenséget, félelmet élve át egy-egy ilyen alkalommal. Jó döntés orvostól kérni ilyenkor eligazítást, mert a megfelelő vizsgálat (pl. nagylabor, nyugalmi EKG, pajzsmirigyultrahang, 24-órás Holter-EKG) segítségével kideríthető, hogy a jelenség hátterében van-e ténylegesen kialakult betegség.

A szokatlan tüneteket már az első jelentkezés idején komolyan véve érdemes orvoshoz fordulni – ez a svéd kutatást feldolgozó cikk üzenete is. Ugyanis a fáradtság, a légszomj, a mellkasi fájdalom, a gyors szívdobogásérzés, az olykor „kihagyó” szívverés utalhat pitvarfibrillációra is. A szív felső üregeiben (pitvarokban) kialakuló fibrilláció hatására, a pangó vér miatt akár vérrög is keletkezhet, ami elszabadulva az agyban, illetve más szervekben elzáródást okozhat. Korai felismerés esetén a vérhígító (antikoaguláns) kezeléssel meg lehet akadályozni a vérrögképződést.

A pitvarfibrilláció olykor teljesen tünetmentes és csak rutin kardiológiai vizsgálat derít rá fényt. A felismerés igen fontos, mert ilyenkor is fennállhat az embólia veszélye. Ezért célszerű az enyhébb, szívritmusra vonatkozó figyelmeztető jelek esetén, illetve családi halmozódás esetén még tünetmentesen is időnként kardiológiai kivizsgálásra menni.

Forrás: WEBBeteg

Fazekas Erzsébet, újságíró