Gyógyszer-mellékhatás bejelentésére ösztönző kampány

November 19–23. között zajlik a Magyarország részvételével az az immáron harmadszor megszervezett nemzetközi kampányhét, amelynek célja, hogy növelje a lakosság gyógyszer-mellékhatásokkal kapcsolatos tájékozottságát, és azáltal ösztönözze a feltételezett mellékhatások bejelentését.

A november 19–23. között zajló figyelemfelhívó kampány része annak a nemzetközi fókuszhétnek, amelyben az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézeten (OGYÉI) kívül 31 ország – köztük az EU-tagállamok, Ausztrália, Új-Zéland, Latin Amerika és a Közel-Kelet– gyógyszerhatóságai vesznek részt. A hatósági összefogás idei célja, hogy a gyermekgyógyászati, valamint a terhesség és a szoptatás alatt alkalmazott kezelések kapcsán észlelt feltételezett gyógyszer-mellékhatások bejelentésére hívja fel a figyelmet.

Hirdetés

A betegellátásban alkalmazott gyógyszerek igazoltan hatékonyak és biztonságosak

Ennek ellenére előfordul(hat)nak nemkívánatos hatások a kezelések során. Fontos, hogy pontosan ismerjük az egyes gyógyszerek alkalmazásához kapcsolódó kockázatokat, és megfelelően kommunikáljuk azokat az egészségügyi szakemberek, valamint a betegek és hozzátartozóik – köztük a szülők és a várandós vagy gyermekvállalást tervező nők – felé.

A lehetséges gyógyszer-mellékhatások skálája széles: a fejfájástól a gyomorfájáson és az influenzaszerű tüneteken át a rossz közérzetig sokféle panasz előfordulhat. Azzal, ha bejelentjük az ilyen feltételezett gyógyszer-mellékhatásokat, segítjük a gyógyszerhatóság munkáját. A gyógyszer-engedélyező hatóságok feladata a forgalomban lévő gyógyszerek biztonságosságának nyomon követése, és szükség esetén a megfelelő óvintézkedések megtétele a jövőbeli negatív következmények kivédése érdekében.

A nemzeti gyógyszerhatóságok – köztük az OGYÉI – részben a feltételezett gyógyszer-mellékhatásokra vonatkozó bejelentések alapján tudja követni, hogy a forgalomban lévő gyógyszerek kellően biztonságosak. Sajnos, mint minden adatgyűjtő rendszerbe, a mellékhatás adatbázisba is a ténylegesnél kevesebb mellékhatásról érkezik bejelentés. Ezért van idén is nagy jelentősége a figyelemfelhívó kampánynak, amely a bejelentések fontosságára hivatott felhívni a lakosság figyelmét, ezáltal pedig a rendszer megerősítését is célozza.

Idén a Gyermekek Világnapja éppen a mellékhatás-bejelentésre ösztönző kampányhétre esik, így az Egyesült Nemzetek Szövetségének világnapi kampányával összhangban a gyógyszerhatóságok figyelemfelhívó kampánya is az összefogást és a gyermekek jóllétének előmozdítását célozza.

A mellékhatás-bejelentésre ösztönző, figyelemfelhívó kampányt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) uppsalai Mellékhatás-figyelő Központja (Uppsala Monitoring Centre, UMC) is támogatja az általa készített animációs kisfilmekkel, amelyeket a kampány hetében teszünk közzé. Az UMC kiemelt feladata a gyógyszer-mellékhatások gyűjtésének és értékelésének összefogása az egész világon.

(Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet)