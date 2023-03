Tévhitek az endometriózisról

Mostani cikkünkben az endometriózis témáját szeretnénk körbejárni. Rengeteg tévhit, félreértés kering ezzel a betegséggel kapcsolatban, akár az okokra, akár a kezelési lehetőségekre gondolunk. Fontos ezeket tisztázni, ugyanis az endometriózis viszonylag gyakori állapot: világszerte átlagban minden 10. szülőképes korú nő érintett. Sőt - szélsőségesen ritkán - férfi beteg is előfordul.

Először is, mi az az endometriózis?

Ez a név egy olyan súlyos egészségügyi problémát takar, amelyben a méh belsejét borító szövettípus (méhnyálkahártya=endometrium) a méhen kívül más szerveken is (a petefészkeken, a húgyhólyagon, akár a tüdőben is) fellelhető. Nem ritkák a hasüregi összenövések sem. Ezek a rendellenes elhelyezkedésű szövetek ugyanúgy viselkednek, mintha a méh üregében lennének: a ciklus során megvastagszanak és vérzés kíséretében leválnak. A vér azonban nem tud normál úton távozni a szervezetből, így vérrel teli ciszták alakulhatnak ki, valamint erőteljes fájdalom, görcs jelentkezhet.

A betegek elmondása szerint fájdalom tapasztalható esetenként nemcsak menstruáció, hanem nemi aktus, vizelet- és székletürítés közben is. További tünet lehet hányinger, fáradtság, pszichológiai jellegű gondok, illetve termékenységi akadályok.

A tünetek sokszínűsége miatt a helyes diagnózis felállítása általában csak későn, laparoszkópos műtét során következik be.

Endometriózisra hajlamosító tényezők lehetnek

ha előfordult már a családban valakinél endometriózis

ha az első menstruáció 11 éves kor előtt jelentkezett

ha egy-egy menstruáció több mint 7 napig tart, vagy erős vérzés jellemző

ha 27 napnál rövidebbek a ciklusok.

Kezelése

Az endometriózisnak jelenleg nincs ismert gyógymódja. A tünetek enyhítésére hormontartalmú gyógyszereket, illetve fájdalomcsillapítókat szoktak felírni. Elkerülhetetlen azonban a műtét, amennyiben a betegnek nem sikerül teherbe esnie, vagy nagyfokú fájdalma van.

Ezen ismert tények ellenére az endometriózist még mindig számos mítosz övezi. Ezeket most bemutatjuk, és közben feltárjuk a tudományosan alátámasztott igazságokat.

Tévhitek

1. Minden menstruáció erős vérzéssel és nagy fájdalommal jár.

NEM! A menstruáló nők több mint felénél valóban fájdalmasak a „nehéz napok”, a szerencsésebbeknél a vérzés kismértékű, maga a menstruáció pedig mindössze pár napig tart és fájdalommentes. A rendkívül erős, már-már elviselhetetlen fájdalom rendellenességre, például endometriózisra utalhat. Ugyanakkor, és ezt fontos hangsúlyozni, endometriózis esetén vérzés ciklus közepén is jelentkezhet, mint ahogyan fájdalom is megmutatkozhat vizeletürítés, peteérés közben, vagy bélfájdalom formájában.

2. A terhesség gyógyíthatja az endometriózist.

NEM! Egyes nőknél javulnak a tünetek, másoknál nem, és vannak esetek, amikor a várandósság során az állapot súlyosbodásáról számoltak be. Korábban már említettük, hogy az endometriózis nem gyógyítható. Az állapotra a terhesség során bekövetkező hormonális változások valóban hatással vannak, de semmilyen általános következtetést nem lehet levonni belőlük.

3. A méh eltávolításával megszűnnek a tünetek.

NEM! Végeztek egy tanulmányt 137, endometriózisban szenvedő és méheltávolításon átesett nő részvételével, amelyben a műtét utáni eredménnyel 84%-uk elégedett volt. Az állapot azonban a tünetek enyhülése mellett sajnos bármikor kiújulhat – éppen azért, mert a méhen kívül számos helyen előfordul a méhnyálkahártya. Továbbá, az endometrium a petefészkekben termelődő ösztrogénre reagál (a petefészkek pedig a méheltávolítás folyamán megmaradnak).

A betegség egyik ismert típusa az úgynevezett mélyen infiltráló endometriózis, amelyben a méhnyálkahártya-szövetek a hashártya szintje alatt legalább 5 mm mélyen találhatók. Az ilyen típusú elváltozások még a petefészkek műtéti eltávolítása után sem mutatnak javulást.

4. Az endometriózis csak a női nemi szerveket érinti.

NEM! A betegség által okozott elváltozások leggyakrabban valóban a kismedencében, az alhasban és hashártyán találhatók, ugyanakkor a testen belül szinte bárhol előfordulhatnak. Találtak már a tüdő nyálkahártyájában is, sőt még az agyban is, ahol a menstruáció során rohamokat okozott.

5. Az endometriózis mindig fájdalommal jár.

NEM! Felmérések szerint az érintett nők több mint 60%-a krónikus medencetáji, illetve hasi fájdalomról számol be. Előfordulnak azonban esetek, amikor a betegek semmiféle fájdalmat nem tapasztalnak. A fájdalom nagysága az endometriózis típusával sem áll összefüggésben: az enyhébb formák is okozhatnak elviselhetetlen fájdalmat, míg a mélyen infiltráló formák között is találni fájdalommentes eseteket.

6. A változókor beálltával megszűnnek a tünetek.

NEM! Az endometriózis nem múlik el feltétlenül a klimax kezdetével. Ugyanazért, amiért a méheltávolítás sem mindig jelenti az endometriózis tüneteinek megszűnését, a menopauza sem biztos, hogy meggyógyítja. Olyannyira nem, hogy létezik úgynevezett posztmenopauzális endometriózis, amely a nők mintegy 2–5%-át érinti.

7. Az endometriózis egyenlő a meddőséggel.

NEM! A tanulmányok alapján az endometriózisban szenvedő nők 30–50%-ának valóban nehézséget okoz a teherbeesés. Annak ellenére, hogy a statisztikák összekapcsolják ezt az állapotot a termékenységi kihívásokkal, az endometriózis nem jelenti automatikusan a meddőség diagnózisát.

Az egyetlen módja annak, hogy megtudjuk, mennyire problémás a teherbe esés, az, hogy megpróbáljuk – javasolják a szakemberek. Kérje kezelőorvosa segítségét a szedett gyógyszereivel kapcsolatban, ugyanis egyes, endometriózis kezelésére alkalmazott gyógyszerek megakadályozhatják a terhességet, így szükségessé válhat azok abbahagyása.

Tovább Az endometriózis és a teherbe esés lehetősége

8. Az abortusz endometriózist okoz.

NEM! Bár az endometriózis pontos oka mindmáig ismeretlen, arra nincsen bizonyíték, hogy az abortusz endometriózist okozna.

9. A fogamzásgátló tabletták gyógyítják az endometriózist.

NEM! Egyes fogamzásgátló tabletták – a peteérés és a menstruáció elnyomása által – csökkenthetik az endometriózis tüneteit, azonban nem gyógyítják azt. A hormonszintek kiegyenlítésével és a vérzés megakadályozásával jó kezelést jelentenek, azonban jelenleg nincsen olyan gyógymód, amivel teljes javulás lenne elérhető.

10. A magas ösztrogénszint endometriózist okoz.

NEM! Az ösztrogénblokkoló gyógyszerek segíthetnek a tünetek enyhítésében, azonban az endometriózis nem a magas ösztrogénszinttől alakul ki. Ugyanakkor, a legújabb kutatások szerint az ösztrogénreceptorok szerepet játszhatnak az állapothoz társítható folyamatokban. Bizonyítékot találtak arra, hogy bizonyos fehérvérsejtek aktiválódása krónikus gyulladást eredményezhet, amely hozzájárulhat az endometriózis kialakulásához.

Bízunk benne, hogy a tudomány folyamatos fejlődésével, jövőbeni új terápiák kidolgozásával eredményesebben gyógyítható lesz a betegség.

Szerzőnk: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Felhasznált irodalom: