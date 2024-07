Anyatej oligoszacharidokkal a krónikus betegségek ellen

Az anyatej egyik legfontosabb összetevőjének, az anyatej oligoszacharidoknak meghatározó szerepük van a csecsemő bélflórájának és immunrendszerének kialakításában. A legújabb kutatások szerint felnőtt krónikus betegeknél is hasznosak lehetnek, mivel hatékonyan elősegíthetik a bélflóra egyensúlyának helyreállítását.

Az anyatejet mindenki ismeri, mint a csecsemők legfőbb táplálékát, de az egyik legfontosabb összetevőjét, az anyatej oligoszacharidokat csak a 20. század közepén fedezték fel, és a mesterséges előállításuk a 2000-es évek elején kezdődött. Ezeknek a vegyületeknek kiemelkedő szerepük van a csecsemők bélflórájának és immunrendszerének fejlődésében, de nagy hatással vannak a kialakuló kognitív képességekre is. Felnőtteknél számos krónikus betegség gyökere a bélflóra egyensúlyának felborulása, kutatások szerint az anyatej oligoszacharidok az esetükben is elősegíthetik annak helyreállítását.

Hirdetés

Miért fontos a bélflóra egyensúlya?

Köztudott, hogy a felgyorsult életünk, a nyugati típusú táplálkozás, a kevés mozgás és egyes gyógyszerek (pl. antibiotikumok) túlzott és indokolatlan alkalmazása mind rossz hatással vannak a bélflóránkra. Számos nem fertőző krónikus betegség gyökere a bélflórában található. Ha felborul az egyensúlya, a kártékony baktériumok túlsúlyba kerülhetnek a hasznos baktériumokkal szemben, ami gyulladásokhoz, túlzott immunrendszeri reakciókhoz és akár áteresztő bél szindróma kialakulásához is vezethet.

Hogyan segítenek az anyatej oligoszacharidok?

Az életmód és táplálkozás átalakítása mellett az anyatej oligoszacharidok is jelentős segítséget nyújthatnak. Képesek átjutni az emésztőrendszer felső részén, és összetett szerkezetüknek köszönhetően hatékonyan táplálják a hasznos bélbaktériumokat. Ezáltal ezek a baktériumok elszaporodhatnak és visszaállíthatják a bélflóra egyensúlyát, ami javíthatja a krónikus betegségek állapotát, például az alábbi kórképek esetén: emésztési zavarok, irritábilis bél szindróma (IBS), gyulladásos bélbetegségek, immunrendszeri panaszok, allergiák és ételintoleranciák. Az agy-bél tengelynek köszönhetően még a stressztűrőképesség és az alvászavarok is javulhatnak.

Ezen túlmenően az anyatej oligoszacharidok az úgynevezett "csalogató receptor" tulajdonságuknak köszönhetően képesek lehetnek magukhoz kötni a vastagbélben található kóros baktériumokat, megakadályozva azok bélfalhoz való tapadását. Így ezek a baktériumok nem tudnak elterjedni és a széklettel kiürülnek, így az anyatej oligoszacharidok védelmet nyújthatnak a fertőzésekkel szemben.

Kinek ajánlhatóak az anyatej oligoszacharidok?

Az anyatej oligoszacharidokat megelőzésre és komoly panaszok esetén is ajánljuk, gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. A tünetek súlyosságától függően 3-18 hónapos kúrákat javaslunk. Természetesen nem szabad megfeledkezni a korábban említett életmódváltásról sem, annak érdekében, hogy a tünetektől egyszer s mindenkorra sikerüljön megszabadulni. Betegek és egészségtudatos egyének számára egyaránt ajánljuk az anyatej oligoszacharidok rendszeres fogyasztását, hogy természetes módon támogathassák szervezetüket a krónikus betegségek elleni küzdelemben.

Tudományos háttér és kutatási eredmények

Az anyatej oligoszacharidok kutatása folyamatosan bővül. Számos tanulmány igazolja, hogy az anyatej oligoszacharidok pozitívan hatnak a bélflóra egyensúlyára és az immunrendszer működésére.

Például a British Journal of Nutrition1 egyik tanulmánya szerint az anyatej oligoszacharidok támogatják a hasznos baktériumok, például a Bifidobacteriumok szaporodását, amelyek kulcsszerepet játszanak az egészséges bélflóra fenntartásában. Továbbá, a Frontiers in Immunology2 egy másik kutatása kimutatta, hogy az anyatej oligoszacharidok csökkenthetik a gyulladásos markereket, ezáltal segíthetnek a gyulladásos betegségek kezelésében.

Olvasson többet Miért lehetnek fontosak az anyatej oligoszacharidjai a krónikus betegségek megelőzésében és kezelésében?

Szerző: Prof. Dr. Egyed Miklós (A Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság elnöke, a Pécsi Tudományegyetem magántanára)





Hivatkozások:

1British Journal of Nutrition: Oral supplementation of healthy adults with 2'-O-fucosyllactose and lacto-N-neotetraose is well tolerated and shifts the intestinal microbiota - Elison, E., Vigsnæs, L. K., Rindom Krogsgaard, L., Rasmussen, J., Sørensen, N., McConnell, B., ... & Jespersen, L. (2016). Oral supplementation of healthy adults with 2'-O-fucosyllactose and lacto-N-neotetraose is well tolerated and shifts the intestinal microbiota. British Journal of Nutrition, 116(8), 1356-1368.

2Frontiers in Immunology: Human Milk Oligosaccharides Influence Neonatal Mucosal and Systemic Immunity - Donovan, S. M., & Comstock, S. S. (2016). Human Milk Oligosaccharides Influence Neonatal Mucosal and Systemic Immunity. Frontiers in Immunology, 7, 442.