Hogyan alszanak a magyarok 2023-ban?

Az alvás ugyanolyan fontos az egészség szempontjából, mint az étrend és a testmozgás. A Szinapszis Kft. és a Budapesti Alvásközpont felmérte, hogyan alszunk, és hogy sokunk miért nem alszik eleget vagy megfelelő minőségben.

Az egészségünk és jóllétünk egyik alapfeltétele, hogy eleget és jól aludjunk. A jó alvás javítja az agyunk teljesítményét, a hangulatunkat és az egészségünket. Ha rendszeresen nem alszunk jól és eleget, az számos betegség és rendellenesség kockázatát növeli. Ezek a szívbetegségektől és a stroke-tól kezdve az elhízáson át a demenciáig terjednek.

Az egészséges alvás három fő dolgot foglal magában:

Az egyik az, hogy mennyit alszunk.

A másik az alvás minősége, hogy megszakítás nélküli és frissítő alváshoz jussunk.

A harmadik pedig az alvásra szánt idő következetes beosztása.

Hirdetés

Az Alvás Világnapja alkalmából, a Budapesti Alvásközponttal együttműködve, a Szinapszis piackutató cég 2023-ban is elvégezte alváskutatását. A cél az volt, hogy felmérjék a magyar lakosság alvási szokásait, és hogy megismerjék, milyen változásokat hoztak az elmúlt évek az alvás minőségében.

Az alvás nem megfelelő minősége a nagyobb probléma

A kutatás azt találta, hogy eleget alszunk hétköznap és hétvégén is (átlagosan 7 és 8 órát), de sajnos nem elég jól. A felnőtt magyarok mindössze 4%-ának normális, vagyis jó az alvásminősége, míg a lakosság 60%-ának rossz vagy nagyon rossz. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ilyen magas az alvásbetegséggel küzdők aránya, csupán azt, hogy minden második embernek vannak alvásproblémái.

A leggyakoribb alvásproblémák nem változtak az elmúlt években

Többen napközben álmossággal küzdenek, éjszaka felébrednek és sokáig nem tudnak visszaaludni, sokaknál előfordul, hogy reggel fáradtabban ébrednek, mint ahogy lefeküdtek. Ez a három probléma mindegyike a lakosság közel 60%-át érinti. Ebben szerepet játszhat többek között az is, hogy majd ugyanennyien jelezték, testsúlyuk magasabb az ideálisnál.

A COVID is rontotta az alvásminőséget. Az idő előrehaladtával nő a COVID-19-ben érintettek aránya. 2023-ra a válaszadók 43 százaléka maga is átesett a betegségen és azt találtuk, hogy a poszt-COVID szindróma neurológiai tüneteinek jelentkezéséről igen nagy arányban számoltak be az emberek, mint például korábban nem jellemző fáradékonyság vagy ok nélküli alvászavarok jelentkezéséről.

Igen nagy arányban igyekeznek kezelni alvászavarukat az emberek

Ma már a felnőtt magyar lakosság 22%-a rendszeresen, további 26%-a pedig alkalmanként használ elalvást segítő készítményeket. Bár a válaszadók csupán 7%-a fordult orvoshoz ezzel a problémával, az alvászavarok okainak feltárásában és a probléma célzott kezelésében sokat segíthetnek a szakemberek, érdemes felkeresni őket!

(Szinapszis Kft. - Kun Eszter, kutatási igazgató)