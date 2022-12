Kialhatjuk-e az éves fáradtságot az ünnepek alatt?

Bonyolult, nehéz, hosszú év volt. Elfáradtunk a legtöbben. Valahogy ilyenkor december táján ólmos fáradtság ül rajtunk, amelyet még egy ideig segít az ünnepvárás öröme, átlendít a nehezebb napokon, de aztán pár nappal karácsony előtt többnyire már úgy érezzük, hogy ez itt már a vég.

Ráadásul ilyenkor nagyon sok extra feladat hullik a nyakunkba, akár a munkában, akár otthon, a karácsonnyal kapcsolatos plusz feladatok is fárasztóak lehetnek. Sütit sütünk esténként, ajándékokat csomagolunk, beugrik egy-két baráti karácsonyozás, és már fel is borult az alvási ritmusunk. Fáradtság helyett lazítanánk, megnézünk még egy-két részt a kedvenc sorozatunkból, és nem tudunk utána kikapcsolni, elaludni. Sebaj! Gondoljuk. Úgyis jön a karácsony, majd jól kialusszuk magunkat! De vajon lehet-e kipihenni egy egész év halmozott nemalvását, vagy nem jól alvását pár nap alatt?

„Nyilván annak a válasznak örülnénk jobban, hogy persze, lehet” – kezdi dr. Szakács Zoltán, neurológus főorvos, a SomnoCenter Alvásközpont szakértője. „De igazából legfeljebb a jó útra lépni lehet, mert ha egyszer már felborult az alvásunk rendszere, az sajnos nem varázsütésre áll helyre. Érdekes módon januárban sokan jelentkeznek nálunk alvásvizsgálatra, mert rájöttek, hogy az ünnepek sem segítették, vagy még esetleg fel is nagyították a problémákat.”

Az alábbi dolgokra érdemes odafigyelni

Igyekezzünk nem megterhelni a gyomrunkat! Pláne, ha egyébként könnyű étkeket fogyasztunk, karácsonykor sem szabad túlzásba esni, és visszafogottan kell csipegetni a családi lakomákon. És ha lehet, lefekvés előtt minimum 3-4 órával már ne együnk semmit. Ezt nyilván nem minden esetben könnyű betartani, de törekedjünk rá!

Ne vigyük túlzásba az alkoholos italok fogyasztását! Hiába karácsony, lehet koccintani, de módjával. Nagyon felboríthatja alvásunkat, ha nem állunk meg az első egy-két pohárnál.

Nem történik semmi, ha nem tévézünk minden nap éjfélig, vagy még azon is túl! A legtöbb karácsonyi filmet már úgyis láttuk, a sorozatokban se ilyenkor mélyüljünk el, próbáljunk meg időben lefeküdni.

Tél van, hideg, de a friss levegőn a rendszeres mozgás, akárcsak egy napi séta aranyat ér! Iktassuk be, akár koraeste is! Meglátjuk, mennyivel könnyebb lesz majd elaludni.

Kevesebb social media, több nyugalom. Nem kell minden ismerős karácsonyfáját lájkolni, és a bejglinket sem kell összemérni másokéval. Limitáljuk a beérkező információkat, legalább néhány napig.

„Az idegrendszernek a felfokozott évvégi hajtás után mindenképpen jól fog jönni egy kis lecsendesülés” – folytatja dr. Szakács Zoltán. „Ha betartjuk ezt a néhány egyszerű szabályt, akkor napról napra könnyebben fogunk elaludni és nem riadunk fel éjszaka, hamar elérhetjük a pihentető alvást. A karácsony nagy várakozás után érkezik el, de alkalmat ad arra, hogy az ünnepek alatt kicsit visszavegyünk a tempóból, és megpróbáljuk ezeket az új szokásainkat be is építeni a hétköznapokba. Ha pedig az ünnepek idején sikerül jobban aludni, akkor joggal bízhatunk abban is, hogy később is sikerülni fog.”

Ha pedig mindez mégsem lenne elegendő, érdemes az újévet egy alvásteszttel, és ha szükséges, egy alvásvizsgálattal indítani, hogy a következő év egészen biztosan pihentető alvást, sok szép álmot hozzon.

