A heszperidinről

A heszperidin egy régóta ismert bioflavonoid. Természetes formában főként citrusfélék és azok gyümölcsleveinek fogyasztásával juthatunk hozzá.

A heszperidin nagyobb mennyiségben a citrusfélékben (pl. citrom, narancs, grépfrút), azoknak is inkább a héjában, illetve a héj belső szivacsos részében van jelen, de megtalálható a friss és szárított borsmentában is.

A citrusfélék egyik legelőnyösebb tulajdonsága, hogy flavonoidokban gazdagok, melynek köszönhetően erős antioxidáns hatással rendelkeznek. Javítják a glükóztoleranciát és az inzulinérzékenységet, befolyásolják a lipidek anyagcseréjét, gyulladáscsökkentő hatásúak, illetve javítják az endothel réteg (gyakorlatilag az erek falának) működését. Ezen hatások mechanizmusa még nem teljesen tisztázott, de egyre több információra derül fény a klinikai vizsgálatoknak köszönhetően.

Hirdetés

A heszperidin előnyös tulajdonságai

A heszperidin bioflavonoidként azok számos előnyös tulajdonságával rendelkezik, így különösen hasznos vegyület a szervezet számára. Legfőbb hatásai a rákellenes, antivirális, gyulladáscsökkentő, májvédő, illetve a vérnyomás- és vércukorszint-csökkentő hatások. Ezek leginkább antioxidáns tulajdonságának köszönhetőek, vagyis annak, hogy képes megkötni a szervezetben található káros szabadgyököket. Emellett csökkenti a kapillárisok falának áteresztőképességét, szivárgását és törékenységét. A szabadgyökök megkötése mellett jelentősen csökkenti a lipid peroxidációt, és növeli más antioxidánsok (pl. L-glutation, E- és C-vitamin) koncentrációját is a szervezetben.

Mint más bioflavonoidok, a heszperidin is több ponton hat a szervezet cukoranyagcseréjére, melynek köszönhetően csökkenti a vércukorszintet és növeli a sejtek inzulinérzékenységét. Antioxidáns hatásának köszönhetően jelentősen csökkenti az oxidatív stressz kialakulását, és ezen két hatása miatt egyre több vizsgálati eredmény utal arra, hogy a heszperidin hatékonyan képes csökkenteni a cukorbetegséghez társuló kardiovaszkuláris problémák kialakulásának kockázatát.

Emellett az érfalak erősítése révén egyes kutatások azt mutatták, hogy iszkémiás szívbetegségekben is hatékony védelmet nyújthat, illetve csökkentheti az esetleges szívkárosodások mértékét. Egyes vizsgálatok szerint már négy hét heszperidin alkalmazás is csökkenti a gyulladásos markerek felszabadulását, és ezáltal az akut miokardiális infarktus kockázatát, illetve javítja az endotheliális működést, és csökkenti a diasztolés vérnyomást is.

A heszperidin pozitív hatásai a bőrre

A heszperidin a szervezet több pontján is jótékony hatással rendelkezik, és ezek közül érdemes kiemelni, hogy számos mechanizmus révén részt vesz a bőr egészségének védelmében is. Javítja a bőr félig áteresztő rétegének szerkezetét az idősebb bőrben, gátolja a MAPK-függő jelátviteli útvonalakat (amelyeknek a bőr öregedésében, gyulladásos folyamatokban és tumoros betegségekben is szerepe van), illetve serkenti az epidermális sejtek proliferációját, differenciálódását és a lipidtermelést, ezáltal erősíti a bőr struktúráját. A bőrön helyileg használva a heszperidin védelmet nyújt az UV-sugárzás káros hatásaival szemben, illetve, habár a kutatási eredmények valamelyest ellentmondásosak, úgy tűnik, hogy csökkenti a pigmentációt, így „halványítja” a bőrt.

A heszperidin emellett mind helyileg, mind szájon át alkalmazva serkenti a sebgyógyulást, illetve egyes kutatások szerint 28 napon át szájon át szedve jelentősen csökkentette az arc bőrének durvasáságát, és 6 hónap alatt 33%-kal csökkentette az öregedés során jellemzően jelenlévő béta-galaktozidáz szintjét.

A bőrön alkalmazott heszperidin nagy előnye, hogy az eddigi vizsgálati eredmények szerint 2%-os heszperidin tartalmú készítményt helyileg alkalmazva egereknél nem tapasztaltak mellékhatásokat, ami a jövőbeni gyógyszerfejlesztések szempontjából egy ígéretes eredmény.

Mindent összevetve a heszperidin, más bioflavonoidokhoz hasonlóan mindenképp hasznos vegyület szervezetünk számára, így érdemes odafigyelni a megfelelő mennyiségű bevitelére.

Tovább

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész

Felhasznált irodalom: