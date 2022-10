Miért jó most közösségi gazdaságból vásárolni?

A közösségi mezőgazdálkodás lényege, hogy a termelő és a vásárlók egy egész szezonra vagy egész évre köteleződnek el egymás mellett. A gazda vállalja, hogy a közösségnek termel az adott időszakban, így biztos lehetsz benne, hogy az egész szezonban ellát majd zöldséggel, hússal vagy tojással. Persze lehetnek nehézségek, és előfordul, hogy nem sikerül minden úgy, ahogy azt tervezték, például az egyik palántasor a sok eső miatt kipusztul, vagy a földi bolhák megtámadják a káposztaféléket, de a termelő a gazdaságon belül tudja ezeket korrigálni és vet helyette mást. Az ellátás kevéssé függ a hazai vagy külföldi beszállítóktól, vagy az alacsony felvásárlási áraktól, ezért biztos élelmiszerforrás az egész szezonban.

2. Friss, finom és egészséges

A hazai közösségi gazdaságok minősített öko-gazdaságok vagy minősítés nélkül, de bio minőségben, az ökológiai gazdálkodás elveit követve működnek. Ez érezhető az élelmiszer ízén is, össze sem lehet hasonlítani például a nap érlelte vegyszermentes paradicsom ízét a bolti vízízű társaival. Arról nem is beszélve, hogy itt mindent frissen kapsz meg, mert a gazdák az átadás napjának reggelén, vagy az előző napon takarítanak be, szednek le mindent a közösségnek. Például a paradicsom, amit a gazda reggel leszed, aznap vacsorára már a tányérodon landolhat.