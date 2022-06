Minden tizedik gyermeket és a felnőttek 1 %-át érinti az alvajárás

Hőségriadó van, itt vannak a kánikulai éjszakák, amikor sokszor aludni sem tudunk a rekkenő melegtől. Felkelünk, mert megszomjaztunk, hálóruhát váltunk, kinyitjuk az ablakot, elhúzzuk a függönyt, aztán mégis inkább vissza, mert a hold fényét is zavarónak érezzük.

A járkálással töltött éjszakák persze kellemetlenek, de azért ez mégsem alvajárás. Az alvajárókról sok vicc kering, pedig ez a probléma sokkal komolyabb és súlyosabb annál, minthogy tréfálkozzunk vele, ráadásul minden tizedik gyermeket és a felnőttek nagyjából 1%-át érinti ez a tünet.

Népies néven holdkórosságnak is nevezik azt az állapotot, amikor az alvó személy kikel az ágyából, és bár tovább alszik, de olyan mozdulatokat, cselekedeteket tesz, mintha ébren lenne, járkál, beszél, eszik, iszik, lemegy a lépcsőn, sőt a felnőtt alvajáró akár még autót is vezet. Az alvásbetegség maga ugyan ártalmatlan, de ezen tettek akár súlyos sérüléseket is okozhatnak.

Az alvajárás valamilyen szinten örökölhető

„Az alvajárás az alvászavarok ébredési zavar alcsoportjába tartozik, és bár ez elvileg az alvás bármely fázisában előfordulhat, a tapasztalatok szerint leggyakrabban az alvás első harmadában, az első, mély, álom nélküli, úgynevezett Non-REM szakaszban jelentkezik”- mondja Dr. habil. Szakács Zoltán Ph.D. neurológus, szomnológus főorvos. – „Ez az állapot éjszakánként általában csak egyszer fordul elő, és nem tart tovább 10 percnél, de feljegyzések szerint néhány másodperces vagy akár félórás alvajárás is előfordult már. Ilyenkor az alvajáró általában felébredés nélkül automatikusan visszatér ágyába.”

Sok egyéb alvászavarhoz hasonlóan ezt a problémát is leginkább a stressz, a szorongás és a fáradtság, esetleges alváshiány idézheti elő. Nyugtató szerek, alkohol vagy drogok túlzott fogyasztása is kiválthatja ezt a tünetet.

„Az alvajárás valamilyen szinten örökölhető, családi halmozódást lehet kimutatni, bár a gyermekeknél legtöbbször az idegrendszer érési folyamatainak elégtelensége lehet a háttérben. Riasztó a statisztika, hogy minden tizedik gyermek érintett lehet, 5 éves kortól kezdődően, bár jó hír, hogy a serdülőkorra a többségük kinövi ezt”– folytatja Dr. Szakács Zoltán. – „Az alvajárás kétségkívül legnagyobb veszélye az öntudatlanul végzett cselekvések során elszenvedett bármilyen sérülés vagy baleset, de általában igaz az is, hogy az alvajárás együtt jár az ébredési zavarok csoportjába tartozó egyéb betegségekkel, mint például az éjszakai felriadás, álomban történő beszéd és a zavart, zilált ébredés.”

5 fontos jótanács

Ha családtagot, hozzátartozót érint az alvajárás, igyekezzünk minél előbb szakorvosi segítséget is találni számukra, de íme, 5 fontos jótanács!