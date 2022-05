Ha idősebb férfi fiatal nőt szeret s fordítva - nagy korkülönbség a párkapcsolatban

Tapasztalták már, ha tíz-húsz-harminc évvel idősebb férfi oldalán sokkal fiatalabb párját látják, rögtön utánuk fordulnak, s gyakorta negatív véleménnyel illetik őket? Intelligencia kérdése, hiszen nem minden hasonló párkapcsolat mozgatója az érdekviszony.

Létezik szerelem nagy korkülönbséggel, mint ahogyan kapuzárás előtti riadt kapkodás is. S az szintén nem a jelenkor szüleménye, amikor fiatalabb férfiak az idősebb hölgyek kegyeit keresik. Csodálatos lehet az összhang, ha egymáshoz illő párok találnak egymásra. Hatalmas csalódás érheti úgy a férfi, mint a nőt, ha észrevétlen, de mégis egy csúnya emberi játszma áldozataivá válik. Ítélkezni nem tanácsos.

Nagy kérdés, mikortól tekinthetünk egy férfit vagy egy nőt idősnek? A személyiségen, a habituson, a családtól örökölt lelki és testi adottságokon, a gondolkodásmódon, szellemi frissességen, külső adottságokon, nyitottságon sok múlik. Ezek sorába tartozik a vérmérséklet is, ami lehet túlfűtött, erős szexuális igénnyel hetven év felett is, vagy hervadó negyven év tájékán. Nincsenek általános érvényű szabályok e tekintetben. A legújabb kutatások is feltárták, hogy a mai ötvenesek, hatvanasok, hetvenesek nem az évtizedekkel korábbi generációk vonásait, szokásait, külső jegyeit hordozzák. Ha mentálisan és javarészt fizikailag is egészséges emberekre gondolunk, mínusz tíz év a mostani korosztály javára, a megváltozott életminőség és szemlélet okán is.

Lássuk, egy idősebb férfi számára miért jelent kihívást, jó érzést, ha meg tud hódítani egy fiatalabb nőt! Sokan státuszszimbólumnak tekintik, ha őszes halántékuk ellenére egy jóval fiatalabb hölgy a párjuk. A gyakran emlegetett kapuzárási pánik másik szempont lehet, vagyis a bizonyítási vágy.

- Egy ifjabb nő mellett aktívabbnak érezheti magát a férfi, noha olykor másak az igények, így azt tempósan követni kell, ha hosszabb időre tervez az illető. Nagy kalandokba 65 év felett nem szívesen bonyolódnak a teremtés koronái, mert ekkor már gyakorta szív- és érrendszeri betegségekkel, gerinc-, ízületi panaszokkal küszködnek, ráadásul kialakult az életritmusuk, ami a nőket sem kerüli el – tudtuk meg Kiss Kornélia klinikai szakpszichológustól. – A nőket a változókor, azaz a klimax is kihívások elé állítja, ami egy hőhullám, száraz hüvely, csöndesedő nemi vágy esetén a fiatalabb férfi előtt kínos lehet. Meglehetősen sok „munka” fekszik abban, ha az ötven feletti nő teret ad negyvenes barátjának a párkapcsolatra. Az életközépi válságról nem is szólva, amit a fiatalabb generációhoz tartozók hírből sem ismerhetnek. Mint ahogyan azt sem, milyen a gimnazista vagy egyetemista, netán családos gyermeket felvállalni. Ezt kevesebben teszik meg. Így akkor, ha bárki nála jóval idősebb vagy fiatalabb párt választ, nem biztos, hogy a családi eseményekre meghívja. Kínosan érezné magát mindenki. Ebből számos konfliktus adódik a párok közt. Igaz, ha a férfi megkéri szíve hölgye kezét, feleségjelöltként büszkén mutatja be a családnak.

- Ahogy említette, egy új kapcsolat az ötvenes, hatvanas férfiaknak új célokat adhat. Életerőt, pozitívabb látásmódot.

- Valóban fiatalosabbnak, energikusabbnak érezhetik magukat ilyenkor a férfiak, bár azt sokuknak meg kell szokniuk, hogy az ifjabb nők saját akarattal rendelkeznek, így az atyáskodást nem mindenkor viselik. Igaz, ők még formálhatók, de egy párkapcsolatban az nem lehet cél, hogy a tekintélyes korkülönbség miatt a férfi apaként viselkedjen nappal a szerelmével, az ágyban pedig ragyogó szerető legyen. Ez előbb-utóbb súlyos konfliktusokhoz vezet, amit a bátrabb lányok szóvá tesznek, a férfi pedig szemlélődik, meddig játszhatja a szerepét. Léteznek olyan lányok, fiatalabb nők, akik igénylik az atyai gondoskodást a párjuk mellett. Ennek is oka van. Előbb-utóbb kiderül, apakomplexusuk van.

Egy tapasztaltabb, de nem idős nővel ezt már nem lehet megtenni sem a hasonló korú uraknak, s főként nem a fiatalabb férfiaknak. Sokszor felvetődik az anyakomplexus gondolata utóbbi esetekben, s ha bármi okból eljutnak a pszichológusig, erre gyakorta fény derül. Az viszont aranyszabály, hogy az idősebb nő nem a fiát óhajtja a szerelmében vagy a szeretőjében látni, így anyáskodni sem szeretne felette. Ez nem mindig sikerül. A jó szexuális kapcsolat sok mindent képes „elfedni”.

- Értsük úgy, hogy a fiatalabb nők nem feltétlenül anyagi biztonságra vágynak idősebb párjuk mellett, hanem az elmaradt atyai gondoskodást kompenzálják? S ez igaz lehet akkor is, ha a nő a korosabb?

- Igen, az apai hiányt megélt lányok szívesen elfogadják, ha imádott, noha idősebb párjuk vacsorát készít számukra, kivasalja a ruhájukat, értük megy a munkahelyükre, netán az egyetemre, ha óvja-félti, mint egy gyermeket, aki valójában felnőtt már. Ha ez megfelel az őszes halántékú, egyébként férfinak, s még a szerelmi vágyait is kielégíti a lány, felhőtlen a boldogság mindaddig, amíg a generációs különbség, gondolkodás éket nem ver közéjük. Az sem ritka, amikor épp a szex nem működik a huszonéves nő és az ötven feletti férfi között. Nem feltétlenül merevedési zavar miatt, hanem lelki okokból. A férfi olykor leblokkol, mert azt érzi, mintha a saját lánya lenne a közelében. S ha nem is egy Adonisz az illető, az további gátlásokat válthat ki.

- Ez akkor a nőkre is igaz? A pár kiló felesleg, a meglazult bőr, a megereszkedett mell talán feszültséget termet?

- A nők sokkal szégyenlősebbek, gátlásosabbak még akkor is, ha a férjükkel élnek, és lámpafény mellett kell ruhátlanul lenniük. Takargatják magukat, mert nem jó az énképük, vagy ilyen nevelést kaptak. Ez gyakran akkor is igaz, ha szép a testük, de nem élnek békében magukkal, vagy nem kívánják a párjukat, a szexuális életet. S a harmadik verzió: nincs gátlásosság, nincsenek konvenciók, mindkét fél ellazul nappal is a kapcsolatban, társaságban is, és egyenrangú partnerként, addig fel nem fedezett testi vágyat élnek meg, és hatalmasra emelkedik a libidó. Ők a derűsebb, lazább emberek, akik épp úgy remekül helytállnak az életben, de mernek fesztelenek lenni, merik vállalni a vágyaikat, érzéseiket. Az sem érdekli őket, hogy milyen előítéletekkel néznek szembe. Lényegtelen, mert boldogok együtt.

- Mi lehet vonzó egy üde, hamvas lány számára a nála harminc évvel idősebb férfiban abban az esetben, ha nincs meg a szikra, ha szívesebben randizna korabeli társával?

- Épp erről van szó, hogy bennük nem látnak „kihívást” az ilyen személyiségű lányok. Az idősebb férfival szexuális kalandozásban tapasztalatot szerezhetnek, vagy épp ők irányíthatnak. Kísérletezhetnek. Nem kell félniük a megcsalástól. Az anyagi biztonság fontos szempont. S az intelligens fiatal nők szívesen felnéznek bölcsebb, tanultabb párjukra. Tisztelik őket. Kérdés, ha közös gyermeket vállalnak, a szülői értekezleten az apukát zavarja-e majd, ha nagypapaként tekintenek rá. Ha kiegyensúlyozott a párkapcsolat, ez nem okoz komoly gondot.

- Nők esetében nehezebb ötvenöt év felett harmincnak látszani.

- Sok esetben ez így van. Szerencsések, akik fiatalos gént örököltek. Ne feledjük, az ötvenes-hatvanas nők többsége nem hanyagolja el magát, figyel az ápoltságra, az étkezésére, az edzettségére, a szellemi frissességére, sikereket ért már el. Számára is fontos, hogy szerelme szexuális vágyait kielégítse, s megkapja ő is. Másként nem bonyolódnának ilyen helyzetbe. A nők viszont nem tudják letenni anyai ösztöneiket. A fiatalemberek nem anyapótlékot keresnek, illetve sokszor nem vallják be, de élvezik a mértékletes gondoskodást, s olykor az anyagi javakat is. Családot nem tud alapítani a harmincas éveiben járó férfi az ötvenes nővel. Kockázatos vállalkozás lenne. Így ezek a kapcsolatok hamar kifulladnak. A viszony addig életképes, amíg a vonzalom, a vágy, a figyelem kölcsönös.

