Az anya- és az apakomplexusok hatásai a felnőtté váló utódokra

„Mintha megbénultam volna” - A férfi eredetileg negatív anyakomplexusa: A legtöbb ilyen élethelyzetben nevelkedő fiú, aki férfivá érik, a teljesítmény világába menekül, amely többnyire akkor is apai világ, ha az anya családfenntartóként is remekül megállta a helyét. A férfiak könnyebben élik meg azt a viselkedési formát, hogy nekik kell az erősebbnek, a sikeresebbnek, a jobban keresőnek lenniük társuknál, ha tehetségesek és sikeresek. Többségük azonban úgy érzi, hogy rossz világba született és abban kell bizonyítania, akkor is, ha erre kevésbé képes. Ez szorongást válthat ki. Ők azok, akik nagyon sokáig éltek az édesanyjukkal, el is fogadták a gondoskodásukat, de gyakorta keresték a menekülési útvonalat a csöppnyi önállóság felfedezése felé. Sokáig úgy mernek nagyobb lépéseket megtenni, ha az anyai áldást megkapták ehhez. A későbbi életszakaszban az apakomplexusukba menekülnek, mert valódi férfi mintát remélve immár az apai jóváhagyásra várnak, ami erősebbé teszi őket az anyai túlféltésnél. Ha nem találja a fiatalember a helyes utat, gyakorta pszichoszomatikus tünetekben mutatkoznak meg az elfojtott érzések. Vannak azonban olyanok, akik a lánygyermekhez hasonlóan az anyjuktól nem kapták meg a biztonságot nyújtó ősbizalmat, a szeretet legmélyebb érzését. A nőkkel való párkapcsolat-keresés során lehetőségük van arra, hogy más nőképeket is megismerjen, ami olykor hatalmas változást hoz az életébe, s a korábbi szoros anya-fia viszony elfordulásba torkollik az új női személyiség megismerése és elfogadása után. Ennek a végkifejlete kezdetben ígéretes, de olykor épp olyan „terhes és fojtogató” is lehet, mint az eredetileg negatív anyakomplexus az összes erényével, a megtartó anyaiság létezésének felfedezésével, és a nem mindenkor áldásos, önzőnek is tekinthető személyiségjegyeivel.

A férfi eredetileg negatív apakomplexusa: A férfi eredetileg negatív apakomplexusa egy életre megbélyegzi a fiúgyermeket, majd a felnőtt férfi életét is. Azt kell elszenvednie, hogy soha nem léphet az erős, magabiztos, mindenki felett álló apa nyomdokaiba. Létjogosultsága, bármit is tesz, az apától függ, ő ítélkezik, büntet, megszégyenít, elismerni nem tud és nem is akar. Az így nevelkedő fiú már serdülőkorában azt érzi, nincs is nagy baj az apjával, hiszen nála hatalmasabb ember valóban nem létezik, ezt „verte” belé, de azt áhítattal reméli, hogy annál nem lesz rosszabb a sorsa, mint amit addig megélt. Ha szerencséje van az ilyen férfiúnak, az apja éppen önző, öntörvényű, önimádó személyisége következtében nem is tart igényt arra, hogy fiával szorosabb kapcsolatot ápoljon, amikor gyermeke önállóvá válik.