Csak szociális otthonba ne adjatok, ha megöregszem

Az állami fenntartású szociális otthonokban átlagosan száz betöltetlen helyre 400-500 idős ember várakozik hosszú hónapokat, akár több mint egy esztendőt is.

Nem csoda, ha színre lépnek mindig szemfüles ügyeskedők, akik mellesleg kellő információval és kapcsolatrendszerrel rendelkeznek ahhoz, hogy magán fenntartású nyugdíjasházakat hozzanak létre. Ezek általában az adott város kieső, de mégis tetszetős részén bérelt, emeletes családi házakban történnek. A csalók albérleti szerződést kötnek a ház tulajdonosával. Aztán az idősotthont keresőkkel való első találkozáskor a kezdeti bemutatkozás alkalmával a családtagokat a legtökéletesebb és legbiztonságosabb gondozásról biztosítják idős édesanyjukat, édesapjukat, nagyszüleiket tekintve. Szerződést nem kötnek, ha igen, semmilyen hivatalos kritériumnak nem felelnek meg ezek az álirományok – tudtuk meg korábban Ferencz Zoltánné szociális ügyekért felelős főosztályvezetőtől.

A maffiaszerűen működő hálózatban olykor külsős egészségügyi alkalmazottak is segítenek a családnak, hogy hová menjenek, ha fix időpontban óhajtanak bentlakásos otthont szerettük számára. Tulajdonképpen a forgatókönyv ilyen egyszerű. A hozzátartozók akkor lepődnek meg először, amikor a 160.000-200.000 forintos havi térítési díj szóba kerül. Előteremtik, de számlát szinte soha nem kapnak fizetéskor, majd azt is meghatározzák számukra, hogy melyik napon, milyen időpontban látogathatják egy fő személyében az idős embert. Vannak helyek, ahol a kinti kaputelefonnál jelszó ellenében engedik be a látogatót, akit pár hónap után arról tájékoztatnak, hogy a néni vagy a bácsi állapota vészesen romlik, nem akar enni, inni, csak alszik. Így már sétáltatni sem kell őket. Ezeknek az időseknek a többsége nem volt krónikus beteg, őket nem is fogadják be, noha orvosi kontrollt, megfigyelést mindig megígérnek. Nem csoda, ha a még aktívan is élhető nyugalmazott szépkorúak - mintha éreznék a veszélyt -, nem akarnak ezekbe az idősházakba beköltözni. A család dönt. Nagyon rosszul.

A nyomozások során kiderült, hogy egy idő után altatóval „pihentetik”, szedálják a szebb jövőt érdemlő öregeket, akik rendre érintetlenül hagyják az ételüket, vizüket, vagy meg sem kapják. Havi 160.000-200.000 forintból. Sőt pelenkát sem cserélnek alattuk, de nem is mosdatják őket. Majd a szomorú hír: a lakó végelgyengülésben elhunyt. Az országos, illetve megyénként, régiónként üzemelő illegális otthonok embertelenségeire először a környéken élő szomszédok, majd a családtagok hívták fel a hivatal, majd a rendőrség figyelmét. Egy héten 2-3 halottas kocsi a 10-14 fős idősek háza előtt. Nagyon sok.

A kukák mellé dobált bűzölgő pelenkák, viseltes hálóingek járványügyi szempontból is roppant veszélyesek.

Ha sikerül lefülelni az éj leple alatt egy-egy illegálisan működő idősek házát, kimentik őket, kórházba szállítanak mindenkit. Sajnos ez a ritkább eset. A maffiaszerűen működő házak bérlői, vezetői jól ismerik a jogaikat, így azt is, hogy az udvaruk, kertjük területére sem léphetnek be a hivatal szakemberei, hiszen az magánterület, albérlet! A nyerészkedés vádját kerítésen belül kikérik maguknak. Tíz fő alatti létszám esetén azt hozzák fel mentségül, hogy csupán házi segítségnyújtást szolgáltatnak az albérletben, amíg a rokonok dolgoznak. Más esetben jogász által készített szerződésre hivatkoznak, amit gyakorta alá is írnak a családtagok, igaz, annak lényegi tartalmát nem olvassák el nem akarván bizalmatlanságot mutatni. Pedig el kellene olvasni mindent betűről betűre! Mielőtt bárki idősek otthonba helyezné el édesanyját vagy édesapját, érdemes a jogi hátteret, a szerződést ügyvéddel ellenőriztetni.

A szociális törvény passzusa korábban 200 ezer forint bírság kiszabását engedélyezte, ami 500 ezer forintra emelkedett. A fehérgalléros csalók ezt farzsebből kifizetik, majd ha túlságosan a reflektorfénybe kerültek, szépen odébbállnak, elköltöztetik az otthont egy másik helyre. Ezek általában biztonsági tartalékként mindig rendelkezésükre állnak.

Mindez természetesen nem általános, hiszen léteznek becsületesen működő idősotthonok is. Mindenesetre legyünk résen!

Mindenkinek érdemes előbb a szívére hallgatnia, s az ésszerű tájékozódást végigjárni, mielőtt szeretett édesanyánkat, édesapánkat, nagyszüleinket idősotthonba adnánk. Ha nem magatehetetlenek, nem mentális betegek, legyünk türelmesek velük, ne akarjuk idegen otthonba dugni őket, s ne akarjunk megszabadulni tőlük. Legyünk hálásak, hiszen életet adtak nekünk, és felneveltek. Jót érdemelnek. Épp azt, amit mi is elvárunk majd a felnőtt gyermekünktől.