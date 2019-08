Szabadság alatt előnyös az alacsonyabb fokozat

A nyári idényben mit kell tennünk egészségünk védelmére? - kérdezték újságírók az Európai Bizottság közegészségügyben illetékes igazgatóját. John F. Ryan, maga is szabadság előtt állva, válaszában arról beszélt, hogy az üdülési szezon miként befolyásolhatja a lakosság egészségi állapotát - utalva azokra az EU-intézkedésekre, amelyek szavatolhatják a polgárok biztonságát. Mellesleg nemcsak ilyenkor, hanem az egész év folyamán.

Nyáron lényegesen több az egészségügyi kockázat, szögezte le az igazgató, s ezek közül némelyek jelentősége messze az átlagos fölé nő, aminek részleteivel a lakosságnak tisztában kell lenni. Elvégre sokféle veszélyt hordoz a melegebb idő, az erősebb napsugárzás – amiből csak az egyik, hogy – hosszú távon – megnövekszik a bőrrák kialakulásának esélye. Igen fenyegető a hőség miatti gutaütés (heat stroke), valamint az élelmiszerek fertőződése, és az ezáltal okozott betegségek gyakorisága. Fontos figyelembe venni a rovarok (csípése) terjesztette kórok szaporodását, valamint az ózonszint megemelkedése miatti légzőszervi megbetegedések kialakulását, vagy a meglévő állapotok súlyosbodását.

Hirdetés A Neuropátia Centrumok megtekintéséhez, kérjük kattintson ide!

Az Európai Bizottság különféle módszerekkel próbálja csökkenteni az egészségártalmakat az összes említett területen – ilyen például, hogy kockázatbecsléssel vizsgálja a különféle napvédő krémeket, s az egyes termékekre megadja a megfelelő egészségügyi minősítést, továbbá terjeszti az ismereteket az európai rák szabályzatról (European Cancer Code), valamint hatékonyabb képzési programokat szervez a biztonságos élelmiszerek előállítására, forgalmazására, tárolására vonatkozóan.

A szélsőséges időjárásban még nyilvánvalóbbá válik, hogy nőnek a társadalmi különbségek, mert a szociálisan hátrányos helyzetűek közé tartozók kevésbé jutnak fizikai védelemhez, illetve egészségügyi ellátáshoz, ezáltal esetükben csökken az egészséghez való jog! Az idősek, az utcán élő hajléktalanok és mindazok, akik életminősége – anyagi vagy fizikai helyzetük miatt – messze az átlag alatti, különösen ki vannak téve az extrém meleg okozta egészségügyi problémáknak. Ezért az EU vezetőinek továbbra is egyik legfőbb törekvése (prioritása) biztosítani azt, hogy kielégítsék minden EU-s polgár alapvető szükségletét, beleértve a megfelelően jó minőségű orvosi ellátáshoz, segítséghez való jogukat.

Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy az utazást fontolgatóknak okozhat-e bármi különösebb aggodalmat a nyár, John F. Ryan megnyugtató választ adott. A törvényi szabályozások szerint az Unió területén belül mozgó, utazgató EU-s polgárok szükség esetén bárhol jogosultak orvosi ellátásra, megkaphatják a szükséges gyógyszereket, költségeikre pedig teljes mértékben vagy részben visszatérítést kaphatnak. Előnyös számukra, hogy az EU kidolgozta annak feltételeit is, hogy az elektronikus módszerek segítségével még könnyebb legyen az orvosi vizitek bonyolítása mellett a gyógyszerfelírás is. Igen fontos elérendő cél, hogy a különböző országoknak – a védőoltási rendszerre vonatkozó – irányelvei közeledjenek egymáshoz (legyenek kompatibilisek), mégpedig azért, hogy a más országba utazók, a védőoltással megelőzhető betegségek terén mindenütt egyaránt védettek lehessenek. Az is az EU közegészségügyért felelős részlegének feladata, hogy a világon bárhol támadjon is bármilyen utazással kapcsolatos egészségügyi fenyegetettség, azonnal tájékoztatást adjanak róla a széles nyilvánosság számára. E célból állnak szoros együttműködésben az Európai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központ (European Centre for Disease Prevention and Control) szakértőivel. Gyors kockázatelemző szolgálatot (Rapid Risk Assessment) tartanak fenn, hogy napi 24 órás ügyeletben, folyamatosan tudjanak reagálni, amennyiben határokon átnyúló egészségügyi krízishelyzet (szükségállapot) jönne létre.

Fontos a kikapcsolódás

A nyár tehát önmagában megnövekedett veszélyforrás lehet, ám a szabadságon létnek lehet jótékony hatása is. Kifejezett egészségügyi előnyökkel járhat, jelenti ki határozottan az EU biztosa. A megfelelően egészséges táplálkozás fontosságát, a fizikai aktivitás szerepét, hatását nem lehet eléggé hangsúlyozni, és mivel szabadság alatt az emberek többsége többet gyalogol (legalábbis sétál), biciklizik, úszik, de még az inaktívabbak is részt vesznek valamilyen szabadidős programon, mindez jótékony hatású. A nyári melegben a legtöbb ember könnyebb ételeket fogyaszt, és sokak torkán ilyenkor inkább víz, és nem csak sör csúszik le – márpedig, ha ilyen a táplálkozás, az nagyon jót tesz a szervezetnek.

A kikapcsolódás pedig mindenki számára jótékony hatású. A napi munka rutinból való kilépés, a családdal, barátokkal vagy csak egyedül, saját igények szerint magányos időtöltés mindenkit feltölt. A feltöltésre nem csak a telefonjainknak van szüksége. A közegészségügy kérdéseivel foglalkozók erre figyelmeztetik a lakosságot, programjaikban pedig egyre hangsúlyosabb irány a megelőzés, az egészségtudatosság előmozdítása (az E-promóció).

Az Európai Bizottság arra biztat, hogy mindenkinél legyen egyensúlyban a munkára és a magánéletre fordított idő-, energiabefektetés. Mert ha megvan ez az egyensúly, annak igen pozitív a jóllétre, a testi-lelki egészségérzetre gyakorolt hatása. Végül Jonh. F. Ryan utal a WHO szakmai megfogalmazására: az egészség nem egyszerűen csak a betegség hiányát jelenti, hanem az optimális fizikai, mentális, érzelmi jóllétet is. Ennek eléréséhez mindenkinek szüksége van a kikapcsolódásra, a működési sebesség alacsonyabb fokozatba állítására. Érteni, élvezni, értékelni kell az életet – igaz, nemcsak a szabadság alatt, hanem általában véve is, a mindennapokban. Alapvetően csak így lehetünk egészségesek.

Olvasson tovább! Mire való az Európai Egészségbiztosítási Kártya?

Forrás: WEBBeteg

Fazekas Erzsébet, újságíró