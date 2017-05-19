Melegfront - Milyen panaszokat okozhat?

A frontérzékenység nem általános élettani reakció, hanem egyéni érzékenység alapján jelentkező tünetcsoport, ami egyénenként különböző formában jelentkezhet. Léteznek azonban olyan panaszok, amelyek melegfronti hatás esetén gyakoriak.

Mi történik melegfront idején?

Melegfront idején a meleg levegő a földfelszínhez közelebbi hideg légtömeg fölé áramlik. Nem feltétlenül jár a léghőmérséklet gyors melegedésével, eleinte inkább felhősödés, a páratartalom növekedése és a légnyomás csökkenése jellemző, és csak fokozatosan melegszik a levegő. A megváltozó légköri helyzet ugyanakkor jellegzetes tüneteket okozhat az emberek egy részénél.

Az egyes meteorológiai paraméterek (légnyomás, páratartalom, napsütéses órák száma) frontok idején történő gyors változásai alkalmazkodási mechanizmusok beindítására késztetik szervezetünket. Az időjárásváltozás hatás stresszt jelent a szervezet számára, ami hatással van az idegrendszeri szabályozásra, a hormontermelésre (pl. kortizol), az alvás-ébrenlét ciklusra, közvetve további panaszokat előidézve.

Melegfront esetén egy-két nappal vagy néhány órával a front átvonulása előtt jelentkezhetnek a tünetek, míg hidegfrontnál a front megérkezését követően dominálnak a változások.

A frontérzékenység önmagában nem betegség, és nem törvényszerűen kialakuló élettani jelenség, de létezik élettani alapja. Klinikai adatok alapján is gyakoribb ilyenkor a fejfájás, szívpanaszok, asztmás rohamok előfordulása. Egyes emberek szervezete érzékenyebben reagál a változásra és nehezebben alkalmazkodik hozzá, főként a túlhajszolt, instabil idegállapotú, gyengébb fizikumú, idős vagy bizonyos betegségekben (pl. reumatológiai, idegrendszeri, szív- és érrendszeri, immun- vagy hormonális krónikus betegségekben) szenvedő emberek érintettek. A kisgyermekek is érzékenyebbek a frontátvonulásokra, mint az egészséges felnőttek.

Gyakori panaszok melegfront esetén

A frontok élettani hatása döntően egyéni érzékenység következménye, ezért melegfront esetén is eltérő tüneteket tapasztalhatnak az arra érzékenyek. A panaszok jelentős része megegyezik hideg- és melegfront esetén.

Gyakori panaszok:

Fejfájás, migrén

Koncentrációzavar, fáradtság, bágyadtság, kimerültség

Alvászavarok, hangulatingadozás

Szédülés, gyengeségérzet

Alacsonyabb vérnyomás

Nehézlégzés, fulladás

Emésztési panaszok, lassult bélműködés, puffadás, étvágytalanság

Az idegrendszeri hatások miatt ilyenkor nagyobb a balesetveszély, ezért csak fokozott óvatossággal szabad részt venni a közlekedésben!

A melegfront hatásai egyes betegcsoportokban

Fokozott veszélyben vannak a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők. Melegfront esetén a páratartalom növekedése a vérnyomás csökkenéséhez, a pulzusszám emelkedéséhez vezethet. A melegfront átvonulásának hatására gyakoribbá válnak az anginás panaszok, a szívinfarktus és a trombózis, növekszik a keringési elégtelenség veszélye. Szívbillentyűbetegeknél, szívelégtelenségben szenvedőknél könnyebben jelentkezik lábdagadás, fulladás, látszólag indokolatlan fáradtság.

Az idegrendszeri érintettség következtében fokozódhat a különféle rohamok előfordulása, a már említett szívinfarktus mellett a zöldhályogos rohamok, epilepsziás rohamot, valamint a migrénes panaszok gyakoribb előfordulását okozhatják. Gyakrabban jelentkeznek frontátvonulás idején a depressziós epizódok és pánikrohamok.

Rosszabbodik a krónikus légúti betegségekben, elsősorban az asztmában szenvedők állapota, frontátvonulás idején a hörgők reakciója fokozott, gyakoribb a légzési nehézség és az asztmás roham.

A reumás páciensek nagy többsége időjárás-érzékenységtől is szenved, néhányan nagyon érzékenyen reagálnak bizonyos vihartípusokra. Az ízületi panaszoktól szenvedők frontérzékenységének valószínűleg az az alapja, hogy a légnyomásváltozás következtében a különböző lágyszövetek enyhén megduzzadhatnak.

A várandós nő frontérzékenysége is befolyással van a magzatánál fronthatásokkor fellépő hatásokra. Minél érzékenyebb egy terhes nő a frontátvonulásokra, annál nagyobb a valószínűsége a koraszülésnek. Hideg- és melegfronti érzékenység esetén is gyakrabban indul meg a szülés a frontok ideje alatt. A jó általános állapotban lévő magzatoknál ugyanakkor csak az erősebb inger vált ki reakciót, és nem veszélyes számukra, az érzékenyebb szervezeteknél viszont a frontátvonulások fokozott megterhelést jelenthetnek a mamára és a babára egyaránt.

Tanácsok a melegfronti hatások enyhítéséért

Mivel a fronthatás okozta panaszok elsősorban egyéni érzékenységen alapulnak és szorosan összefüggnek az egyén szervezetének általános állapotával, a megelőzés és a panaszok kezelésének kulcsa az egészséges életmód. Nem betegség, ezért kerülni kell a gyógyszerek használatát, leginkább az alábbi életmódtanácsok betartásával segíthetünk szervezetünknek az alkalmazkodásban.

Általános tanácsok, a frontérzékenység csökkentésére:

Elegendő alvásidő

Rendszeresség: étkezések és alvás napiritmusa

Bőséges folyadékfogyasztás

Káros szokások kerülése

Rendszeres testmozgás, fizikai aktivitás

Melegfront ideje alatt, panaszok enyhítésére és a balesetmegelőzés érdekében:

Terhelés csökkentése, elegendő alvás, szünetek beiktatása napközben is.

A vérnyomásesés kockázata miatt kerülni a hirtelen felállást, fizikai megerőltetést.

Elővigyázatosságból kerülni a nagyfokú koncentrációt igénylő döntéseket, a balesetveszély miatt az autóvezetést.

Vízfogyasztás fokozása, alkoholfogyasztás kerülése.

Elektrolitpótlás: fontos a kálium, a magnézium, illetve az ezeket tartalmazó élelmiszerek fogyasztása.

Friss levegő, kerülni a párás környezetet.

