Szédülés: fokozottan vigyázzon időjárás-változás idején

A szédüléssel küzdő betegek állapotát nemcsak a nyári hőség, de a hirtelen időjárás-változás is befolyásolhatja.

A meleg- vagy hidegfront érkezése, a nem elegendő folyadékbevitel, a sóvesztés, a napon végzett kertészkedés vagy a hirtelen mozdulatok átmenetileg még gyógyszeres kezelés mellett is állapotromlást idézhetnek elő – hívta fel a figyelmet Dr. Szirmai Ágnes, a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika egyetemi docense.

A sópótlásról is gondoskodni kell

Az extrém, nyári hőségben életkortól függetlenül bárki tapasztalhat rosszabb közérzetet, szédelgést, bizonytalanságérzést, ájulásközeli állapotba kerülhet vagy el is ájulhat. A kánikulában a folyadékpótlás alapvető, de a sópótlásról is gondoskodni kell, hiszen az izzadással sót, elsősorban nátriumot veszít a szervezet. A hőségben egy tányér tartalmas leves, de akár egy pár szem ropi vagy kevés chips is segíthet – mondta. Ez viszont nehezebben kivitelezhető vesebetegek, illetve olyan egyensúlyrendszeri betegségekben szenvedők esetében, akiknél a sóbevitel csökkentése alapvető fontosságú.

Bár a szédülés nem életkorfüggő, az idősebb korosztályban azért fordul elő gyakrabban, mert a belsőfül vérkeringésének csökkenésével párhuzamosan romlik a működése is. A páciensek otthon végezhető, egyszerű, apró fej- és nyakmozgásokból álló egyensúlyi tornával tudnak javítani az állapotukon. Ehhez a kezelőorvosok leírást adnak a betegeknek. Dr. Szirmai Ágnes azt is kiemelte, hogy a hőségben különösen figyelni kell az idősebbekre. Az életkorral ugyanis csökken a szomjúságérzés, vagyis egy idős ember általánosságban keveset eszik, iszik. Az egyensúlyszerv ettől sérülékennyé válik, és az idős ember eleshet, balesetet szenvedhet.

Hosszan tartó szédülés esetén háziorvos

Szédüléssel diagnosztizált beteg a kánikulában, 11 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjon a napon, ne kertészkedjen! A túlzott hajlongás, a túl sok egyensúlyi inger ugyanis nem tesz jót a szédülő betegnek – figyelmeztetett Dr. Szirmai Ágnes. Mivel a nyári szünidőben sok nagyszülő vigyáz az unokákra, az egyetemi docens arra is felhívta a figyelmet, hogy a közös játék, bújócskázás közben figyeljenek arra is az idősebbek, hogy lehetőleg ne guggoljanak le és ne egyenesedjenek ki hirtelen, mert az is ronthat az állapotukon.

Az egyetemi docens hozzátette: aki hosszan tartó, akut szédülést tapasztal, először forduljon háziorvoshoz, ahol egy egyszerű vizsgálattal meg tudják állapítani, hogy egyensúlyrendszeri eredetű probléma, vírusfertőzés vagy csak folyadékhiány okozza a panaszokat. Amennyiben a szédülő beteg felkelni sem tud, akkor az ügyeletet kell hívni, ha pedig egy súlyos rosszullét az utcán történik, akkor a mentőket kell értesíteni, akik sürgősségi osztályra szállítják a beteget.

(Semmelweis Egyetem)