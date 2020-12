A 10 leggyakoribb egészségügyi kockázat karácsonykor

Karácsony? Talán már a karácsonyi menüt is eltervezte, az ajándékokat is becsomagolta, de vajon gondolt-e a lehetséges veszélyekre? A legkevésbé sem szeretnénk ünneprontók lenni, ezért az alábbi listával segítünk, hogy az idei karácsony is boldogan és egészségesen teljen.

1. Pulyka

Valószínűleg a karácsonyi pulyka a legnagyobb étel, mely a sütőjében készül. Azonban jó, ha tudja, hogy elkészítés előtt nem szabad megmosni! Noha a legtöbben megmossák, ezzel azt kockáztatják, hogy kóros baktériumokat terjesztenek szét a munkafelületen. Amennyiben fagyasztott pulykát vásárolt, figyeljen arra, hogy teljesen kiolvadjon, mielőtt elkészíti! Ne legyenek jégkristályok még a belsejében sem! Süsse át teljesen, úgy, hogy a hús egyik része se maradjon rózsaszín, és a húsból szivárgó lé átlátszó, ne véres legyen! Ezzel elkerülheti az ételmérgezés kockázatát!

2. Karácsonyi fények

Noha nagyon hangulatos, az elektromos égőkkel és apró üveggömbökkel feldíszített fa igencsak veszélyes! A statisztikák szerint minden évben kb. 1000 ember keresi fel az ügyeletet karácsonyfával kapcsolatos baleset miatt, ebből pedig kb. 350 esetért a világítás felelős! Hány éve tartogatja ugyanazt a világítókészletet? Idén fontolja meg egy újabb beszerzését, éjszakára pedig ne feledje lekapcsolni azt!

3. Gyertyák

Az ablakpárkányra állított teamécses korántsem tűnik olyan jó ötletnek, ha a függöny lángra kaphat! A gyertyák minden évben kb. 1000 lakástüzet, és számos halálesetet okoznak! Ugyanilyen veszélyesek a csillagszórók is! Karácsonykor a tűzeset okozta halálozás kockázata 50 százalékkal nagyobb, mint az év bármely más időszakában! Noha a karácsonyfa gyorsan pokol tüzévé válhat, ne feledje, hogy a lakástüzek többsége a konyhában kezdődik!

4. Esések

Decemberben általában sokkal több esésből és közlekedésből eredő baleset van, mint máskor. Ebben a rossz időjárás és a világos órák számának csökkenése is szerepet játszik. A jég és hó még a legfittebb emberek és legóvatosabban/legjobban vezetők számára is kihívást jelent. Különösen az egyedül élőket fenyegeti a veszély, hogy a jeges udvaron elesnek és kihűlnek!

5. Dekoráció

A karácsony különösen veszélyes lehet a kisgyermekek számára, akik gyakran gondolkodás nélkül „megkóstolják”, lenyelik a dekorációt. Bizonyosodjon meg róla, hogy a kicsiknek vásárolt ajándék az életkoruknak megfelelő, és nem fenyeget a veszély, hogy annak valamely apró darabja fulladást okoz!

6. Túlzott ételfogyasztás/evés

Nézzünk szembe a ténnyel: a legtöbben jóval többet eszünk Karácsonykor, mint kellene. Ez különösen veszélyes azokra, akik cukorbetegek vagy túlsúlyosak. Egy karácsonyi vacsora a napi ajánlott kalóriabevitel többszörösét is tartalmazhatja! Ne feledje el lehúzni a pulyka bőrét, lassan enni, csak egyszer szedni, és a kalória-és/vagy cukorbevitelre odafigyelni!

7. Alkohol

Míg a túlzott ételfogyasztás/evés főként a saját egészségnek és alaknak árt, a túlzott alkoholfogyasztás mások életét is megkeseríti. Az alkoholfogyasztás eredményeként jelentkező kötekedő hangulat vagy a részegen történő gépjárművezetés mások Karácsonyát és Újévét is tönkreteheti! Sajnos évről évre nő az alkoholmérgezéssel kórházba szállítottak száma is!

8. Influenza és egyéb betegségek

Télen mindig több a haláleset, mint az év bármely más szakában, melyekért legtöbb esetben valamilyen légúti vagy keringési betegség, vagy olyan fertőzés felelős, mint például az influenza. A tüdőgyulladásos megbetegedések aránya ilyenkor 50 százalékkal magasabb, mint máskor, illetve a hideg időjárás az asztmás panaszokat is súlyosbítja. Az utóbbi években telente egyre gyakoribbak a norovírus-fertőzések (gyomor-bélrendszeri tüneteket okozótéli hányás vírus) is. Influenza elleni védőoltással, gyakori kézmosással és megfelelő, réteges öltözködéssel a fertőzések egy része elkerülhető.

9. Családi viszály

Legyünk őszinték: sokkal nagyobb a valószínűsége a családi vitának, mint a fehér karácsonynak. Ezt leginkább úgy kerülheti el, ha nem száll be a vádaskodásba. Helyette osszák meg a feladatokat és kerülje a szarkazmust!

10. Magány

Egyetlen dolog van, ami a nehezen elviselhető rokonok körében eltöltött karácsonynál is rosszabb: ha nincsenek ott, a magány. Szerencsére az utóbbi években csökken a karácsonykor és újévkor elkövetett öngyilkosságok aránya.

A magány mellett sokak számára problémát jelenthet az ünnepi kiadások miatt felhalmozott adósság, illetve a párkapcsolati válság – sokkal többen szakítanak január elején, mint máskor.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; BBC

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos