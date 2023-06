Tények és tévhitek a napégésről, fényvédelemről

Az internetes fórumokon, rokonoktól, barátoktól több tanácsot is kaphatunk megelőzésre, vagy baj esetére, de nem biztos, hogy minden javaslatot érdemes megfogadni. A napégéssel, fényvédőkkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket dr. Garaczi Edina, az Allergiaközpont bőrgyógyász-allergológusa segít tisztázni.

Házi praktikák napégésre

Elterjedt tévhit, hogy a leégett bőrfelületet különböző tejtermékekkel, ecettel vagy gyógynövényekkel kezelni lehet. A hűtőből éppen kivett tej, joghurt, vagy tejföl a hűsítő hatása miatt nyújthat némi átmeneti enyhülést a felhevült, érzékeny bőrnek, de ez a hatás gyorsan elillan. Az ecetes borogatás az érzőidegeket átmenetileg blokkolja, ezért rövid ideig nem érezzük a fájdalmat, viszont a savas vegyhatás miatt az egyébként is égett bőrt irritálja, így a bőr károsodását tovább fokozza.

Ön könnyen leég? Mindannyian tudjuk, mi az a leégés: a bőr kipirosodik, fájdalmassá és forróvá válik. Az, hogy Ön milyen könnyen ég le napozás vagy szoláriumozás során, függ a bőr színétől és egy 1-től 6-ig terjedő skálán meghatározott típusától. Bőrtípusok és veszélyek

A házi pakolásokban alkalmazott – egyébként elfogyasztva antioxidáns hatású – gyógynövények pedig égett bőrön gyakran allergizálnak, ezért nemcsak az égés okoz hólyagos tüneteket, hanem néhány nap múlva a kialakult ekcéma is. Az ilyen megoldások hosszútávon valójában csak súlyosbítják a meglévő tüneteket.

Hogyan kezeljük a leégett bőrt?

Napégés után a legfontosabb a bőr szöveteinek hűtése, amivel a hólyagok kialakulása megelőzhető. Erre hűsítő tusolás, hideg vizes borogatás, hűsítő zselék alkalmazása a legjobb. A házi praktikák helyett válasszuk a gyógyszertárakban, drogériákban is beszerezhető, e célra kifejlesztett gyulladáscsökkentő készítményeket, melyek hidratálják a bőrt, segítik a hólyagok alatt a regenerációját és igazoltan felszívódó antioxidáns komponensekkel csökkentik a szöveti károsodást. Napégés után pedig néhány napig kerüljük a direkt napfényt, mivel az újdonképzett bőr nagyon vékony és ismét gyorsan leéghet.

Hirdetés

Létezik tökéletes napvédő?

A jelenleg kapható fényvédők szinte minden igényt kielégítenek. Érdemes ezek közül a minél kevesebb illatanyagot és színezéket tartalmazó készítményeket választani, mivel a napvédő krémek is allergizálhatnak. A leggyakoribb allergének a p-aminobenzoesav (PABA), vagy különböző UV-szűrő komponensek lehetnek.

Napallergia Sokan panaszkodnak, hogy már az első tavaszi napsugarak feltűnése után nem tudnak a napra menni védőkrémek használata nélkül. Ha nem használnak krémet a bőr fokozott fényérzékenysége miatt, kiütések jelennek meg a bőrön, de sokan épp a napozókrémekre lesznek allergiások. Még a napra is lehetünk allergiásak?

Gyógyszertárakban kaphatók olyan termékek, amelyek speciálisan fényérzékeny egyének számára vannak kifejlesztve. Fontos szempont az is, hogy arca (fényvédő krém) vagy testre (naptej vagy spray) használjuk a napvédőt, illetve a különböző bőrtípusokra is kaphatók optimális készítmények (száraz bőr, pattanásos vagy rosaceás bőr).

Milyen faktorszámot válasszunk?

Akik a napozás kezdetén először megpirulnak, illetve az egészen világos bőrűek, szőke vagy vörös hajú egyének és a gyerekek 50+ faktoros készítményt használjanak, mely egész nyáron megfelelő védelmet nyújt. Akik néhány nap után egyenletesen barnulnak tovább, fokozatosan áttérhetnek 30-as faktorszámú fényvédőkre.

Sokan esnek abba a hibába, hogy pár nap alatt szeretnének napbarnított bőrszínt elérni és emiatt esetleg spórolnak a naptej használattal, vagy alacsonyabb faktorszámú készítménnyel igyekeznek gyorsítani az áhított bőrszín elérését. Egyik sem jó megoldás, azonnali hatás a bőr leégése, hosszútávon a bőr korai öregedése, ráncok megjelenése lehet a következmény, emellett megnő a bőrdaganatok kockázata is.

A leégés veszélyei A napégést okozó intenzív napfényhatás fokozza bizonyos bőrbetegségek kialakulásának kockázatát. Ezek közzé tartoznak a fertőzések, a bőr korai öregedése és a bőrrák. A leégés veszélyei

Aki napra megy, ne sminkeljen?

A jó smink önbizalmat ad, jó közérzetet, erről senkinek sem kell lemondania nyáron sem. Vastagon sminkben értelemszerűen nem indulunk strandra, esztétikailag sem nyújt szép látványt az izzadtságtól, víztől megfolyt alapozó, vagy szemfesték. Egyébként, csak a napsugarak miatt nem szükséges kerülni a sminkelést, sőt a színezett nappali krémek, alapozók közt találunk UV-szűrős termékeket is, illetve a fényvédő krémek színezett formában is elérhetők.

Érdemes szakember tanácsát kérni a bőrtípusnak megfelelő készítmények megválasztásához. Az ideális termék egyben fényvédő is, megoldást nyújt a bőrhibák elfedésére, tartós és nem zárja el a pórusokat.

Ott is leéghet, ahol nem gondolja

Azt gondolnánk, hogy fényvédelemre csak a parton van szükség, pedig a vízben is könnyen leéghetünk. Az UV-fény – különösen a tiszta tengervízben – akár méterekig is lejuthat, ezért fontos, hogy úszás előtt is, az egész testfelületen használjunk napvédő krémet.

Sokan fehér pólóba bújnak, vagy öltöztetik gyermeküket, így keresnek menedéket a déli órákban különösen erős napsugarak ellen. Dr. Garaczi Edinától azonban megtudtuk, hogy csak sötét színű ruházatban lehetünk biztonságban a nap alatt, illetve a legideálisabb, ha speciálisan erre a célra kifejlesztett, UV-szűrős ruhával védjük bőrünket a leégéstől.

Ne feledjük el az UV-szűrős napszemüvegeket sem, a sok anyajeggyel rendelkező egyéneknél a szemben is előfordulhatnak pigmentfoltok.

(Budai Allergiaközpont - Dr. Garaczi Edina, bőrgyógyász, allergológus)