Folyamatosan nő a külföldi orvostanhallgatók száma

A felsorolt orvosképzésben is érdekelt 856 egyetem között négy magyar intézmény is megtalálható a Times Higher Education (THE) ranglistáján. A Semmelweis Egyetem különböző orvosképzéseivel a 201-250. helyre tornázta fel magát, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem egységesen a 401-500. helyen végzett. A listát nem kérdés, az Oxford vezeti, az első ötbe a Harvard, a Cambridge, az Imperial College London és a Stanford férkőzött be.