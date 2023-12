Nincs nálunk orvos-zenész hiány!

A Semmelweis Egyetem és a Tábitha Ház, amely az ország egyetlen működő gyermekhospice intézménye, hosszú távú együttműködési szerződést kötött, amelynek keretében orvosszakmai együttműködés, mobilteam bevezetése és működtetése a gyermek palliatív ellátásban, valamint az orvostanhallgatók, rezidensek és szakápolók képzési lehetőségeinek bővítése is szerepel. A törökbálinti Tábitha Ház jelentős részben nyújt segítséget a tartósan otthon gondozott és ápolt, egész napos ellátásra szoruló betegek családjainak is, hogy a testvérekre és egymásra is fókuszálhassanak a szülők. Az intézményben erre a célra jelenleg öt ágyat finanszíroz a társadalombiztosítás, de egy folyamatban levő fejlesztés keretében várhatóan rövid időn belül megduplázódik az ellátási lehetőség. E mellé a fontos ügy mellé állt a Semmelweis Egyetem Medikus Zenekara, Dubóczky Gergely karmester vezetésével, hogy a kitűzött cél elérését egy nagyszabású jótékonysági koncerttel segíthessék. A jótékonysági koncert 2023. november 4-én este volt a Zeneakadémián, amelynek teljes jegybevételével támogatást nyújtanak egy olyan családi közösségi tér létrejöttéhez a Tábitha Házban, amely a szaksegítség mellett, az otthoni körülményekhez leginkább hasonló, meghitt családi összejövetelekre is alkalmas helyiség kialakítását teszi lehetővé.