A halál után: holttestek az orvosképzésben

A holttestek boncolása a mai napig elengedhetetlen részét alkotja az orvosképzésnek, a jövő orvosainak anatómiai tudását ezzel a kétezer éves módszerrel lehet a legbiztosabban megalapozni. Lássuk be, nem mindent helyettesít a számítógép vagy a mesterséges intelligencia. Mikor ajánlható fel holttest az egyetemi oktatás részére? A WEBBeteg összefoglalója.

Legyen szó általános vizsgálatról vagy valamilyen sebészeti beavatkozásról, a tetemek boncolása még mindig kiemelt helyet kap az orvosi egyetemeken, hiszen így ismerhetik meg legalaposabban a hallgatók a betegek testét, testrészeit, szerveit. Az anatómiai boncolás gyakorlata tehát lényegesen más, ugyanis nem a halál okának és az elhunyt betegségeinek megállapítása a cél, hanem az emberi test felépítésének részletes bemutatása, ismertetése. Gyakran hosszabb és alaposabb, mint a többi boncolási fajta.

Az orvosképzésben is beköszöntött a fejlett technológia: vannak külföldi egyetemi intézeteket, ahol a holttestek boncolását helyettesíti a korszerű számítógépes, multimédiás fejlesztés. Tegyük gyorsan hozzá, ezek az eljárások hatalmas segítséget jelentenek az orvosi oktatásban, azonban az emberi holttest boncolása nélkülözhetetlen az alaposságra, pontosságra törekedő orvosképzésben.

Az emberi test szerkezetét és annak változékonyságát a legújabb technikákkal készült modell sem képes tökéletesen utánozni.

A legkiválóbb számítógépes eljárások sem tudják azt a háromdimenziós élményt megadni a hallgatók számára, amit az emberi test közvetlen tanulmányozása jelent.

Miként ajánlható fel a holttest az oktatás részére?

A magyar szabályozás lehetővé teszi, hogy nem csupán saját, hanem bizonyos esetekben az elhunyt hozzátartozónk holttestét is felajánljuk az egyetemi orvosképzés számára.

Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (222. §) alapján a személyi jogok sérelme nélkül a felajánlók elhatározása nyomán és halálukat követően testük az orvostudományi egyetemre kerülhet, ha erről külön nyilatkoznak.

Anatómiai oktatás céljára átadható azoknak a holtteste, akik életükben ehhez kifejezett beleegyezésüket adták, továbbá temetésére kötelezett hozzátartozójuk ebbe írásban beleegyeztek. Ezt pedig írásba is foglalták.

Tanúkkal igazolt örökhagyó rendelkezési nyilatkozatot kell tennie a cselekvőképes felnőttnek. Van, ahol közjegyzői hitelesítés szükséges.

Az egyetem megvizsgálja a felajánlás körülményeit. Amennyiben elfogadja a felajánlást és mindent rendben talál, megtörténik a regisztráció az adatbázisában.

Az örökhagyó a rendelkezésben megnevezi azt a személyt, aki halála esetén az adott egyetem anatómiai intézetét értesíti a halál bekövetkeztéről és elindul a folyamat.

A holttest elszállításáról az egyetem gondoskodik (logisztikai okokból és a szállítási költségek nagymértékű növekedése miatt általában 100 km-es sugarú körzetből fogadnak új felajánlást).

A felajánlott tetemet előkészítik, tartósítják, hogy felhasználhatóvá váljon oktatási célra, ez közel egy évet vesz igénybe. Ezután átlagosan 2-3 évig szolgálja a tetem a gyakorlati képzést, boncoláson vesz részt, illetve a tetemeken gyakorolnak műtéti technikákat a hallgatók. Ezután elhamvasztják a tetemet.

Szintén az egyetem gondoskodik a földi maradványok elhamvasztásáról, annak elszállításáról vagy eltemettetéséről. A felmerülő költségeket az adott intézmény állja.

Az urnahelyek gondozásával kapcsolatos teendőket és ezek valamennyi költségét szintén az egyetem fizeti.

Az egyetem minden esetben szem előtt tartja a kegyeleti és etikai szabályokat.

Van arra is lehetőség, hogy kérésre kiadják a hamvakat a hozzátartozóknak, ebben az esetben a szükséges költségeket a család állja. Nem minden egyetemen van erre mód.

A holttestek felajánlása egy fontos és nemes gesztus, éppen ezért nem kérhető érte pénzbeli juttatás.

Azok, akik a fentiek alapján örökhagyó rendelkezést nem tettek életük során, a hozzátartozók nyilatkozhatnak a felajánlásról, azonban ez nem minden intézményben valósulhat meg. Ebben az esetben a kezelőorvosnak és az illetékes patológus szakorvosnak is egybehangzóan nyilatkozniuk kell arról, hogy a kórbonctani vizsgálatot nem tartja szükségesnek. Amennyiben bűncselekmény áldozata lett az elhunyt, fontos lehet a halál okának meghatározása, ebben az esetben szóba sem kerülhet az oktatási célú felajánlás.

Van-e elegendő tetem az oktatásra?

Az anatómiai oktatás mindig a boncoláson alapult, évtizedekkel ezelőtt azonban még volt elegendő tetem. Évente 30-40 holttest került az anatómiai intézetekbe, az adatbázisokban közel 1000 ilyen holttestet rögzítettek. Ma már más a helyzet. A Covid korlátozó tényező volt, a járvány miatt a legtöbb anatómia intézetbe nem érkezhetett megfelelő számú holttest, van, ahol a pótlásuk azóta is problémát okoz.

A holttest adományozása oktatási célra a világ számos fejlett országában, így például a szomszédos Ausztriában is elfogadott gyakorlat, hazánkban sokan tartanak tőle vagy nem is terveznek vele, ennek oka egyrészt a nem megfelelő tájékozottság, a bizonytalanság, az idegenkedés. Cikkünk célja, hogy a legtöbb felmerülő kérdésre választ adjunk, ezért is kerestük meg a 4 egyetemi központot. Volt, ahol készséggel nyilatkoztak, volt, ahonnan nem érkezett válasz, az egyetemek honlapjain azonban kellő információt találtunk.

Minden egyetemnek vannak külön szabályai - Körkép

Semmelweis Egyetem, Budapest

A Semmelweis Egyetemen boncolások, valamint a holttesteken alapuló orvosi szak- és továbbképző tanfolyamok nélkül nem valósulhatna meg az a magas szintű anatómiai képzés, amit az egész világon elismernek. Ez az egyetlen módszer, amellyel a jövő és a jelen orvosai anatómiai tudásukat legbiztosabban megalapozhatják vagy bővíthetik, miközben manuális készségekkel gyarapodnak. A megszerzett ismeretek elengedhetetlenek gyógyító tevékenységük gyakorlásához, legyen az egy általános vizsgálat vagy egy sebészeti beavatkozás – olvasható a tájékoztatójukban.

Az anatómiai boncolás kiterjed valamennyi testtáj és szerv részletes felépítésének bemutatására, ezért hosszabb időt, a legtöbb esetben 2-3 évet vesz igénybe. Mint megtudtuk, leginkább az idősebb korosztály hozza meg a döntést, hogy felajánlást tesz, a fiatalokra nem jellemző, bár ebben is mutatkozik előrelépés. Az intézeti honlapon megtalálható a saját testre vonatkozó felajánló nyilatkozat, illetve amennyiben a halál utáni napokban a hozzátartozó ajánlja fel az elhunytat, az ehhez szükséges beleegyező nyilatkozat is (a nyilatkozatok két tanú aláírása mellett válnak érvényessé).

A felajánlás bármelyik formájáról is van szó, nagyon fontos az egyetemi ügyintézővel történő mielőbbi kapcsolatfelvétel (telefonos elérhetőség a honlapon megtalálható) a folyamat gördülékenysége érdekében. A holttesten végzett oktató munka lezárultával hamvasztásos temetés történik. Bár nevesített sírhely kialakítására vagy a hamvak kiadására nincs lehetőség, minden évben az Új Köztemető szóróparcellájában ünnepi megemlékezés keretében fejezi ki az intézet háláját ezen nemes gesztusért a hozzátartozók meghívása mellett.

Ritka esetben kerül csak sor a felajánlás elutasítására, amennyiben a test állapotából adódóan nem alkalmas oktatási célra vagy bizonyos fertőző betegségben szenvedett az elhunyt (Hepatitis B és C vírus, HIV, TBC) – küldte válaszában az egyetem marketing és kommunikációs főigazgatósága.

Semmelweis Egyetem tájékoztató, nyilatkozat

Pécsi Tudományegyetem

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán 2020 óta szembesülnek azzal, hogy nincs elegendő számú holttest az oktatási célra, pedig ahogy tájékoztatójukban írják: csakis az emberi test képes arra, hogy visszaadja a tényleges háromdimenziós szerkezetet, a struktúrák egymáshoz való viszonyát. A tetem nélkülözhetetlen a tanuláshoz, ez jelenti az alapot. Mint a tájékoztatójukból kiderült: a holttestet miután már nem szolgálja az oktatást, hamvasztás után a Pécsi Köztemetőben egy erre a célra kialakított parcellában helyezik el, ide látogathat ki a család, megemlékezést is tartanak.

Pécsi Tudományegyetem tájékoztató

Debreceni Egyetem

A legalapvetőbb rutinvizsgálatok is megkövetelik az anatómia tökéletes ismeretét, az operáló orvos pedig képtelen lenne biztos kézzel nyúlni betegéhez akkor, ha nem rendelkezne alapos anatómiai ismeretekkel az adott helyzetben. Mindezen tapasztalatok megszerzése az emberi test boncolása nélkül elképzelhetetlen lenne. A hiányos anatómiai ismeretek orvosi műhibákhoz és tévedésekhez vezethetnek – olvasható a Debreceni Egyetem tájékoztatójában.

Dr. Szűcs Péter, a Debreceni Egyetem ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet igazgatója érdeklődésünkre elmondta: oktatási célokra jelenleg elegendő holttest áll rendelkezésünkre, sőt, volt egy-két olyan év, amikor tárolókapacitásunkat év végére majdnem meghaladtuk. A Covid időszaka jelentett jelentősebb visszaesést a beérkező holttestek számában, de nem jelentett problémát. Jelenleg a régi és új rendszerben összesen mintegy 750-800 holttest felajánlás található.

Mint megtudtuk: évekkel ezelőtt elsősorban idősebb felajánlóik voltak, akiknél sok esetben az is motiváló tényező volt, hogy esetleg gyermektelenként vagy egyéb okokból magukra maradva aggódtak, ki fogja eltemetni őket, ráadásul a költségek átvállalása is segítséget jelentett számukra. Az elmúlt pár évben azonban azt tapasztalják, hogy egyre több középkorú (30-35 évesek) tesz felajánlást. Bízom benne, hogy ebben szerepe van annak a felvilágosító és információátadó munkának is, amit munkatársaimmal együtt végzünk például a Kutatók Éjszakája programsorozat keretében, amikor is bonctermi látogatásokat szervezünk, ahol elmondjuk miért elengedhetetlenül fontosak ezek a felajánlások az oktatáshoz – tette hozzá az igazgató.

Visszautasításhoz vezethet a földrajzi ok, vagy egy olyan fertőző betegség ténye, amely a holtest kezelését végző személyzetre nézve egészségügyi kockázatot jelenthet.

Az intézetben évente megemlékeznek a testüket oktatási célra felajánlókról. Egy rövid gyertyagyújtást és koszorúzást szervezünk az intézetünk előcsarnokában található dombormű előtt, amit Orbán Előd szobrászművész készített 2018-ban – mondta dr. Szűcs Péter.

Debreceni Egyetem ÁOK tájékoztató

Szegedi Tudományegyetem

A Szegedi Tudományegyetem kiköti, hogy a felajánlásról minden esetben közjegyző előtt, a szellemi képességük birtokában nyilatkozhatnak az érintettek, és van rá lehetőség, hogy ezt visszamondják. Az anatómiai intézet a felajánlást az elhunyt végakarataként kezeli, a hozzájuk bekerült holttestről semmilyen információ sem szolgáltatható ki harmadik személynek. Mint portálunk megtudta: a hamvakat az egyetemi parcellában helyezik el, vagy van arra is lehetőség, hogy például hazavigye a hozzátartozó az urnát. Ezt külön kell kérvényezni.

Szegedi Tudományegyetem - Holttest felajánlás

Mindegyik egyetem esetében fontos a holttestek utánpótlása, hogy még nagyon sokáig lehetőség legyen a tudományos boncolásokra.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Tóth András, újságíró