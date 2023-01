A szén-monoxid-mérgezés tünetei és megelőzése

A szén-monoxid (CO) egy színtelen, szagtalan gáz, fosszilis tüzelőanyagok (szén, kőolaj, benzin stb.) tökéletlen égésekor keletkezik. A szén-monoxid-mérgezés oka lehet autó kipufogógázának belélegzése, de a mérgező gáz rosszul beszerelt gázsütők, kályhák, gázkazánok hibás működése során is felszabadulhat.

Magas kockázattal jár a bányászok munkája is, illetve a szén- és ércfeldolgozókban dolgozók is nagyobb veszélynek vannak kitéve. Kis mennyiségben a dohányfüst is tartalmaz szén-monoxidot.

Mit tegyünk mérgezés gyanúja esetén? Minden fűtési idényben hallani olyan halálesetekről, amelyeket régebbi típusú kazán, nem ellenőrzött kémény vagy rossz kályha okoz. Hogyan ismerjük fel a veszélyt és mit tegyünk mérgezés gyanúja esetén?

A szén-monoxid kiszorítja a vérből az oxigént, azáltal, hogy az oxigént szállító hemoglobinhoz (a vér színét a hemoglobin adja) kötődik. A vér így oxigén helyett szén-monoxidot szállít, a szervek és a szövetek nem jutnak oxigénhez, oxigénhiányos állapotba kerülnek. A szén-monoxid-mérgezés tünetei attól függnek, hogy milyen magas a vérben azoknak a hemoglobinoknak (COHgb) a koncentrációja, amelyhez szén-monoxid kötődött:

30 százalék alatt: Fejfájás, szédülés, émelygés jelentkezhet.

30 és 40 százalék között: Fáradtság, zavarodottság a jellemző tünet.

40 és 60 százalék között: Eszméletvesztés, alacsony vérnyomás (hipotónia)

60 százalék felett: oxigénhiány miatt halál követezik be.

Ha az említett tüneteket tapasztalja, azonnal hívjon mentőt, és ha van rá mód, az áldozatot azonnal vigye ki a gáztérből! Elsősegély mérgezések esetén

Hogyan előzhető meg a szén-monoxid-mérgezés?

Évente ellenőriztesse hivatásos szakemberrel a fűtésrendszert (kéményseprővel is), a fűtőtestek, csövek, vezetékek állapotát! A szakember megvizsgálja a keletkezett gáz összetevőinek értékeit.

A sütőt, tűzhelyet, kandallót, kéményt, konvektorokat, vízmelegítőt, bojlert stb. mindig szakemberrel üzemeltesse be, vizsgáltassa meg, nézesse át, ellenőriztesse, szükség esetén javíttassa, szereltesse vagy cseréltesse ki!

Évente vizsgáltassa meg a kéményt is, hogy megelőzze az eltömődést, dugulást!

Gáz- vagy kerozinalapú fűtést csak jól szellőző helyiségekben, terekben alkalmazhat! Éjszakára vagy a hálószobában, illetve, ha elmegy otthonról, ezeket a készülékeket mindig kapcsolja ki.

Ne használjon széntüzelésű grillt zárt térben: lakásban, garázsban, lakókocsiban!

Ne hagyja járni a motort a garázsban!

Szereltessen be a lakásba szén-monoxid-érzékelőt (szén-monoxid-detektort), minden hálószoba mellé az előszobába helyezzék el a készülékeket, ezt a feladatot is bízza szakemberre, és megbízható készüléket válasszon, ami a nemzetközi szabványnak megfelel!

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által közzétett listát a megbíthatóan működő szén-monoxid-jelző készülékekről ide kattintva találja.

Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos