Mániás depresszió? - Az orvos válaszol

"Meglehetősen hangulatember vagyok, és néha számomra is ijesztő megnyilvánulásaim vannak. Mániákusan ragaszkodom dolgokhoz (szerelem, egyes tárgyak, meggyőződések). Olykor pedig nagyon magam alatt vagyok, de annyira, hogy szinte mindig felmerül akár az öngyilkosság kérdése is. Egyszer már próbálkoztam gyógyszerekkel is, de az lett a vége, hogy tizenkét óra alvás után felkeltem... Elmentem a lítium szintet megnézetni, mivel tudom, hogy ennek valamiféle köze van a mániás depresszióhoz, viszont az Ön segítségét szeretném kérni, ugyanis nem szedek gyógyszert, és ez egy terápiás érték, tehát elvileg annak van ez az érték kitalálva, aki lítium tartalmú gyógyszert szed? Az érték ugye: 0,50-1,40, az én eredményem pedig: 0,26. Akkor most beteg lennék? Mit jelent ez?"