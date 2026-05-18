Az alkohol fogyasztása elbutuláshoz vezet

A rendszeres – krónikus – alkoholfogyasztás egy idő után szövődmények sokaságához vezet. Ezek egyike a szellemi leépülés.

Vannak egyéni különbségek abban, hogy mennyi és milyen minőségű alkohol fejti ki a káros hatást, illetve a fogyasztás időtartama is változó lehet, így előre jósolni nem tudunk arra vonatkozóan, hogy kinél mikor kezdődhet meg a leépülése. Mivel semmilyen orvosi érv nem szól az alkohol fogyasztása mellett, lehetőség szerint mindenkit annak elhagyására kell biztatni és törekedni a segítségnyújtásra, egyedül nem feltétlen sikeres a leszokás.

A szövődmények számos szervet érintenek, ezek károsodása idővel egymásra is hat, de az egyik formája az idegrendszeri és egyben pszichés változásokat érinti. Elsősorban az agyban kialakult eltérések dominálnak.

Az elbutulás vagy demencia változatos formában jelenhet meg, több járulékos tényező is befolyásolhatja és színezheti a tüneteket. Ugyanakkor az esetlegesen más eredetű vagy hátterű demencia is romlik tartós alkoholfogyasztás mellett.

Hogyan vezet az alkoholfogyasztás demenciához?

Az alkohol direkt károsodást okoz az idegsejtekben, melyek idővel nem tudnak regenerálódni, az agyállomány sorvadni kezd. A toxikus károsodás mellett gyulladást is kivált, tovább fokozva a vissza nem fordítható eltéréseket.

A direkt károsodáson túl az egész szervezetben fellépő vitamin- és/vagy tápanyaghiány, társuló májelégtelenség is tovább rontja a folyamatot.

Sok esetben látunk alacsony vérlemezkeszámot elsősorban előrehaladott májbetegségben, ami mellett akár egy kisebb esés is koponyán belüli vérzést okoz. Ezek hosszú távú szövődménye is lehet elhalás, sorvadás, leépülés.

Milyen tünetek jelentkeznek?

A tünetek fokozatosan progrediálnak, vagyis romlanak.

emlékezőképesség-csökkenés, akár súlyos memóriazavar

kognitív zavarok, folyamatos romlás a megoldóképesség területén

hatása a viselkedésre lehet tompultság, deprimált hangulat, szorongás, szégyenérzet, de akár agresszivitás is

beszédzavar, galuskás, elkent beszéd, remegés, járászavar, széles alapú járás

A tünetek jelentkezésekor már sokszor nem lehet azok megjelenésén változtatni. Ezért is fontos az alkoholproblémák mihamarabbi kezelése.

Diagnosztika, szükséges vizsgálatok

A neurológiai vizsgálat arra irányul, hogy van-e más kórkép a háttérben (pl. vasculáris demencia, életkori hanyatlás, idegrendszeri történés). Úgynevezett kognitív tesztek is segítik a demencia fokának felmérését.

Képalkotó vizsgálat az agyról alapvetően atrófiát, sorvadást jelez.

Kezelhető? Mit lehet tenni?

A kezelés, nehéz, főleg tüneti.

Mindenképpen szükséges lenne az alkoholfogyasztás elhagyása. Ez döntően nem megy egyedül, szakorvosi segítség, gyógyszeres terápia is szükséges lehet.

A neurológus mellett a pszichiáter, leginkább addiktológus szerepe nélkülözhetetlen.

Wernike-Korsakff-enkefalopátia is kialakulhat

Az alkoholizmusban jelentkező külön entitás a Wernike-Korsakff-enkefalopátia, mely a B 1 -vitamin-hiány, vagyis tiaminhiány következtében alakul ki. Akut szakasza elsősorban zavartsággal, krónikus szakasza folyamatos hanyatlással, memóriazavarral, konfabulációval jár, minél hamarabb B1-vitamin-pótlást kell kezdeni.

Egy francia tudósok által végzett kutatás szerint a túlzott alkoholfogyasztás a legfontosabb megelőzhető kockázati tényező a demencia, vagyis az elbutulás minden típusának kialakulásában Több mint egymillió demenciával diagnosztizált franciaországi felnőtt kórházi adatainak elemzésével végezték a kutatást. A résztvevők között nagyjából 57 ezer embernél korai, azaz 65 éves kor előtt kialakult demenciát diagnosztizáltak 2008 és 2013 között, többségük (57 százalék) krónikus alkoholista volt, agykárosodásuk az alkohol számlájára volt írható. "Az eredmények azt mutatják, hogy a túlzott alkoholfogyasztás a demencia, mindenekelőtt a korai elbutulás legsúlyosabb kockázati tényezője. Az alkohol okozta agykárosodás és a demencia, valamint az ezzel együtt járó idő előtti halálozás megelőzhető" – mondta a tanulmány társszerzője. (Forrás: MTI)

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus