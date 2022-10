Onkorehabilitáció - ellátás onkológiai kezelés alatt és után

Az onkológiai betegek aktív kezelése mellett az életminőségük javítását szolgáló rehabilitációra is egyre nagyobb hangsúly kerül, az Európai Onkológiai Társaság (ESMO) ajánlása alapján a daganatos betegek ellátásába a daganatellenes kezelések mellett a tünetek és hosszútávú szövődmények megelőzésével, csökkentésével foglalkozó terápiák integrálása szükséges. Az Egyesült Államokban, valamint egyes nyugat-európai országokban már az 1980-as években történtek vizsgálatok az onkológiai betegek szerteágazó panaszaival, az emiatti rehabilitáció szükségességével kapcsolatosan. Ennek ellenére az onkorehabilitáció teljes integrálása az egyészségügyi ellátásba sok helyen a mai napig nem történt meg, többféle megközelítés létezik ennek bevezetésével kapcsolatban, Németországban a daganatellenes kezeléseket követően fekvőbetegellátás keretében segítenek a betegnek a táplálás, mozgás, hosszútávú életmódváltoztatás felépítésében (három hetes ciklusokban). Más országokban, pl. Hollandiában vagy Norvégiában ezt inkább járóbeteg ellátás keretei között teszik. Magyarországon az állami ellátás keretiben egyelőre korlátozottan érhető el ez az ellátási forma. Ami minden országban megegyezik, hogy az onkorehabilitáció egy összetett, több szakmát csoportosító ellátást jelent, mivel a daganatos betegség, valamint az ezzel járó kezelések okozta mellékhatások, szövődmények is sokrétűek, így ezek ellátása is egy komplex szemléletet igényel, általában többek között dietetikus, gyógytornász, onkopszichológus bevonásával. Bár az onkorehabilitáció szükségessége mára megkérdőjelezhetetlenné vált, továbbra is keresi helyét az egészségügyi ellátás kereteiben.