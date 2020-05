Digitális Terápia: új lehetőség a daganatos betegek gyógyításában

A digitális terápiák hazai fejlesztése érdekében stratégiai együttműködési megállapodást kötött az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), a Semmelweis Egyetem (SE) és az Oncompass Medicine (OCM). A megállapodást Bódis József, az ITM felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára, Merkely Béla a Semmelweis Egyetem rektora és Peták István, Gábor Dénes Díjas rákkutató, az Oncompass Medicine tudományos igazgatója írták alá 2020. 05.25-én, hétfőn a Minisztériumban.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elsődleges céljai közé tartozik a hazai egészségipari innováció támogatása. Az ITM és a Semmelweis Egyetem kiemelt stratégiai területként tekint a személyre szabott precíziós orvoslásra, a mesterséges intelligencia orvosi alkalmazására. Az Oncompass Medicine egy hazai egészségügyi, biotechnológiai cég, amely a világon egyedülálló innovatív molekuláris diagnosztikai és orvosi informatikai eszközöket fejleszt, azért, hogy ezek segítségével a rákos betegek a számukra legmegfelelőbb, személyre szabott, célzott terápiát kaphassanak. Dr. Peták István szakmai vezetésével a magyar kutatók elsőként fejlesztettek kis egy olyan orvosi szoftvert, amely önállóan képes a legnagyobb valószínűséggel hatásos célzott gyógyszert kiválasztani daganatos a beteg daganatának egyedi molekuláris genetikai elváltozásai alapján. Ez az új eszköz az orvosok munkáját segíti a daganatos betegek hatékonyabb kezelésében.

Az orvosi szoftvereket, amelyek közvetlenül gyógyítanak egy betegséget vagy megváltoztatják egy betegség kezelését digitális terápiás eszköznek - angol szakkifejezéssel „digital therapeutics” - nevezzük. Az ezeknek az eszközöknek segítségével végzett kezeléseket pedig digitális terápiának. A digitális terápiák a digitális egészségügyi forradalom egyik legígéretesebb új eszközei, amelyeket már sikerrel alkalmaznak több betegség kezelésében, mint a mentális betegségek, depresszió, kábítószer függőség, cukorbetegség, szívelégtelenség, magasvérnyomás, elhízás. Az onkológiában eddig a mellékhatások kezelésére és a daganat kiújulásának korai diagnosztikájára használták fel sikerrel.

Az OCM kutatóinak a fejlesztése az első digitális terápia, amit az orvosok digitális terápia tervezésre használhatnak a legjobb célzott kezelés kiválasztására. Mivel a daganat ellenes célzott gyógyszerek száma az elmúlt években megtízszereződött, ezért a magyar kutatók fejlesztésére rendkívül nagy nemzetközi érdeklődésre számíthat.

Az ITM, a SE és az OCM stratégiai együttműködésében a kormányzati akarat találkozik az innovációval, a Semmelweis Egyetem közvetítésével. A stratégiai együttműködés célja a digitális terápiák meghonosítása és továbbfejlesztése a hazai betegellátásban és egy speciális tudásközpont, a Digitális Terápia Kutatóközpont létrehozása a Budapest Science Park keretében, amelyek elősegítik, hogy Magyarország vezető szerepet töltsön be digitális terápiák fejlesztésében a világban.

Bódis József, az ITM felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára, Merkely Béla a Semmelweis Egyetem rektora és Peták István, Gábor Dénes Díjas rákkutató, az Oncompass Medicine tudományos igazgatója

Dr. Peták István, az első digitális onkológiai terápia szellemi megalkotója kiemelte: „Az Oncompass Medicine egyik legfontosabb missziója kezdetektől fogva, hogy a kutatásai, innovatív fejlesztései a daganatos betegeket hozzásegítsék a legújabb terápiás lehetőségekhez, és javítsák a hazai egészségügyi ellátást. Senki ne halhasson meg csak azért, mert bár már létezik valahol a világon terápia a betegségére, de nem tudunk róla. Az Innovációs és Technológiai Minisztériummal és a Semmelweis Egyetemmel kötött stratégiai együttműködésünk keretében szeretnénk tovább fejleszteni azokat a digitális terápiákat, amelyek megmenthetik vagy legalább meghosszabbíthatják a daganatos betegek életét Magyarországon és szerte a világon. Az együttműködés lehetőséget ad rá, hogy további világszínvonalú, exportképes innovatív technológiákat, termékeket is kifejlesszünk, amelyekkel hozzájárulunk a digitális egészségipar fejlődéséhez is.”

Az OCM már nemzetközileg is elismert szereplője a digitális terápiának

Az Oncompass Medicine fontos szerepet tölt be az egészségügyi digitális forradalomban, hiszen a világon az elsők közt ismerte fel, hogy az eszköz, amely forradalmasítja a rákgyógyítást: a mesterséges intelligencia. Az OCM egy olyan digitális eszközt, onkológiai szoftvert fejlesztett ki, amely a mesterséges intelligenciát már nemcsak a diagnosztikában használja, hanem az orvosokat is segíti a terápiás döntés meghozatalában, a „RealTime Oncology Treatment Calculator (R)” vagy egyszerűen a ’kalkulátor” használatával eredményesebben ki tudják választani a rákos betegek leghatékonyabb, személyre szabott, célzott terápiáját.

„Az eljárás úgy működik, hogy a számítógépbe feltöltjük a daganatos szövet molekuláris diagnosztikájának eredményeit, a szoftver pedig kiválasztja, hogy az adott génhibákra melyek a leghatékonyabb gyógyszerek, és ezeket a várható eredményességük szerinti rangsorba állítja. A digitális terápia rendkívüli módon növelheti a kezelések eredményességét és még költséghatékonyságát is, így nemcsak a betegeknek, hanem az egészségügyi ellátórendszernek is jó.” - foglalta össze Dr. Peták István rákkutató, molekuláris farmakológus.

Az OCM május 29-én részt vesz a világ legrangosabb onkológiai rendezvényén, az Amerikai Onkológusok Társaságának (American Society of Clinical Oncology – ASCO) idei éves konferenciáján, ahol a magyar kutatók az első tudományos bizonyítékokat mutatják be arra, hogy az orvosi szoftverük nem csak megkönnyíti az orvos munkáját, hanem mint új orvosi módszer, digitális terápia, javíthatja is a daganatos betegek kezelésének hatékonyságát is.

Az OCM évek óta képviseli Magyarországot az amerikai és európai onkológiai konferenciákon és technológiai kiállításokon, melyeken számtalan nemzetközi elismerést szerzett. Az amerikai Forbes 2019-ben a mesterséges intelligencia 5 legígéretesebb onkológiai felhasználási lehetőségei között említette az Oncompass Medicine kalkulátorát. 2019-ben az OCM nyerte el a visegrádi országok GET IN THE RING V4! innovációs és start-up versenyének első helyezését, valamint az OCM kalkulátora nyerte a Magyar Innovációs Alapítvány2019. évi Informatikai Innovációs Díját.

Az Oncompass Medicine Az OCM daganatos betegek személyre szabott célzott terápiás kezeléséhez szükséges diagnosztikai és döntéstámogató orvosi eszközök fejlesztésével foglalkozik. Külföldről hazatért kutatóorvosok, Dr. Peták István és Dr. Schwab Richárd alapították 2003-ban, azzal a hitvallással, hogy a magyar betegeknek is joguk van mielőbb hozzáférni a nemzetközi és hazai orvosbiológiai kutatások eredményeihez. Az OCM alapítói és kutatói az utóbbi években a molekuláris diagnosztikai vizsgálatok eredményeinek kiértékeléséhez, a hatékony terápia kiválasztásához szükséges informatikai eszközök fejlesztésére fókuszáltak. Döntéstámogató eszközük első verzióját a Szilícium-völgyben mutatták be 2016-ban, a személyre szabott orvoslás világkonferenciáján. A cég által 2019-re teljesen kifejlesztett orvosi eljárás, az OncompassTM Precíziós Onkológiai Program magában foglalja a szükséges diagnosztikai vizsgálatokat és a döntéstámogató informatikai módszereket, amelyek segítségével több mint 120 forgalomban lévő, és több mint 1000 fejlesztés alatt álló hatóanyagból képes kiválasztani a megfelelő célzott kezelést, a beteg daganatában lévő egyedi genetikai elváltozások alapján. Az egyedülálló matematikai algoritmus ehhez több mint 20 ezer tudományos bizonyítékon alapuló szabályt vesz figyelembe, miközben objektív és reprodukálható módon rangsorolja a beteg daganatában lévő genetikai elváltozásokat és az azokhoz kapcsolható terápiás lehetőségeket. Magyarországon eddig 26 onkológiai centrum onko-team-je javasolta az OncompassTM eljárás alkalmazását a daganatos betegek kezelése számára. A cég gazdaságilag dinamikusan fejlődik, közel 50 munkavállalóval rendelkezik. Ezek között nagy számban találunk az orvosok mellett molekuláris biológusokat, info-bionikusokat és informatikusokat is.

