A májrák kezelése, gyógyítási lehetőségei

A májrák világszerte a daganatos elhalálozás egyik fő oka. Korai felismerés esetén az esetek többségében gyógyítható a megbetegedés, előrehaladott állapotban a túlélés esélyei jelentősen romlanak. A megfelelő kezelés kiválasztása a daganat stádiumát, a máj működését és a beteg általános állapotát együttesen veszi figyelembe.

A kezelés célja

A primer (elsődleges) májrák - leggyakoribb típusa a hepatocelluláris karcinóma (HCC) - esetében az elsődleges cél a gyógyulás elérése és a máj funkciójának minél nagyobb mértékű megőrzése, amennyiben ezt a tumor stádiuma, a beteg állapota lehetővé teszi. Ha az eltávolításra már nincs lehetőség, akkor különböző helyi és gyógyszeres kezelésekkel a tumor terjedésének lassítása, a beteg életminőségének javítása a reális cél. A terápia gyakran kombinált, több eljárás párhuzamos alkalmazásán alapul, továbbá a daganatellenes terápián túl sok esetben kezelni kell a krónikus májbetegséget és a tüneteket is.

Májáttét esetén a kezelésben az elsődleges (áttétet adó) daganat terápiája a meghatározó, másodlagosan kerül sor az áttét kezelésére.

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Sebészeti kezelések

Ha van rá lehetőség, a tumort el kell távolítani. Leggyakoribb ilyen céllal végzett terápiás lehetőség a májrezekció és a májtranszplantáció. Ezektől az esetek többségében tartós gyógyulás várható, ugyanakkor nem minden beteg alkalmas a műtétre.

A májrezekció a máj egy részének kimetszését és a tumor eltávolítását jelenti. Csak akkor hajtható végre, ha a daganat nem érinti a májszövet nagy részét és így a megtartott marad a májfunkció. Korai stádiumban és jó általános állapotú betegek esetében alkalmazott megoldás

A májtranszplantáció akkor javasolható, ha a betegnek egy daganatos góca van, vagy legfeljebb 3 db, 3 cm-nél kisebb átmérőjű góca van, továbbá súlyos, krónikus májbetegségben (májcirrózis) is szenved. Ilyenkor az átültetés egyszerre gyógyíthatja a májdaganatot és a májelégtelenséget is, hosszabb távon javítva a beteg életkilátásait. A májtranszplantációra való alkalmasságot nagy mértékben befolyásolja a beteg általános állapota is.

Helyi és regionális kezelések

A májrák gócainak kezelése végezhető a tumor különböző módszerekkel történő roncsolásával, terjedésének gátlásával. Több kisebb góc, közepes mértékben előrehaladott stádiumban alkalmazott eljárások.

Történhet:

hővel – rádiófrekvenciás, mikrohullámú abláció

kémiai abláció – etanolos injekció

transarterialis kemoembolizáció (TACE) a daganatot tápláló erekbe beadott kemoterápiás szer illetve az érellátást gátló készítmény révén fejti ki daganatellenes hatását

radioembolizáció - radioaktív sugárzó anyag (Y-90) bevitelével, belsőleg végzett sugárkezelés

stereotaxiás sugárkezelés - külső forrásból végzett sugárterápia

Egyes típusai hatékony gyógyító eljárásnak számítanak (korai stádiumban végzett abláció), míg más, előrehaladott stádiumban alkalmazott eljárások célja inkább a daganat terjedésének lassítása (radiológiai módszerek, kemoembolizáció).

Gyógyszeres kezelések

Előrehaladott stádiumban és nem operálható esetekben szisztémás gyógyszeres kezelés szükséges. Alkalmazásukkal a teljes túlélési idő meghosszabbodik, enyhülnek a panaszok, sőt olykor a daganat mérete olyan mértékben csökken, hogy a beteg alkalmassá válhat az operációra.

Az alkalmazott készítmények lehetnek

immunterápiás szerek (PD-1, PD-L1 gátló), melyek a szervezet saját immunrendszerét segítik a tumorsejtek elpusztításában (immunonkológia)

célzott daganatellenes szerek (pl. sorafenib, lenvatinib), melyek a rákos sejtek növekedéséhez szükséges jelátvitelt gátolják, ezáltal lassítják

Leggyakrabban több hatóanyag kombinációjára épül a gyógyszeres kezelés. A készítmények általánosságban jól tolerálhatóak, bár előfordulhatnak komoly mellékhatásaik is.

A krónikus májbetegség kezelése

A májrák gyakran krónikus májbetegség alapján fejlődik ki, így gyakori a májcirrózisos betegeknél: hepatitis B vagy hepatitis C-fertőzötteknél, alkoholos májbetegségben. A terápiának nem csak a tumor kezelésére kell kiterjednie, hanem a májbetegség kezelésére és a májfunkció minél nagyobb mértékű megőrzésére is. Ennek része lehet a kiváltó ok függvényében a vírusos májgyulladás megszüntetése, az alkoholfogyasztás teljes megszüntetése.

Amennyiben elérhető a gyógyulás, a májbetegség kezelése különösen fontos a májrák kiújulásának megelőzése érdekében is.

Palliatív kezelés

A palliatív kezelés célja elsődlegesen nem a gyógyítás, hanem a betegek szenvedésének csökkentése, a lehető legjobb életminőség biztosítása. A tüneteket mérsékli a daganatellenes kezelések folytatása abban az esetben is, ha nincs remény a gyógyulásra. Ezen kívül olyan tüneti kezeléseket takar, mint a fájdalomcsillapítás, a hányinger csillapítása, az étvágy fokozása és a tápláltsági állapot javítása.

Várható túlélés Klinikai adatok szerint a legvalószínűbb prognózisok a betegség különböző stádiumaiban az alábbi időtartamok. Természetesen a beteg állapota, a kezelésre adott egyéni reakciói alapján az átlagos értékektől sok eset jobb prognózissal is rendelkezhet, kezelés nélkül pedig rövidebb túléléssel. Nagyon korai és korai stádium: a betegek többségénél >5 év

Közepesen előrehaladott: 2-5 év

Előrehaladott: >1 év

Végstádiumú májrák: ~3 hónap A túlélési arányok javításának legfontosabb eszköze a korai felismerés. A májrák korai stádiumban nem okoz tüneteket, de különösen a veszélyeztetett csoportokban (alkoholbetegek, vírushepatitis) félévente végzett egyszerű májultrahang segítségével hatékonyan csökkenthető lenne a halálozás.

Forrás: Society of Immunotherapy of Cancer

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Orvos szerzőnk: Dr. Molnár Katalin, onkoradiológus és Dr. Pécsi Balázs sebész, onkológus

További felhasznált forrás: EASL Clinical Practice Guidelines