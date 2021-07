Ehetek burgonyát IR-esként?

Az inzulinrezisztenciásoknak egy meghatározott szénhidráttartalmú diétát kell követniük, ami már önmagában sem egyszerű, odafigyeléssel, folyamatosan egyeztetve a dietetikussal azonban nem korlátozásnak fogjuk megélni az étrendünket! Varga Dórát, a Budai Endokrinközpont dietetikusát kérdeztük.

Az inzulinrezisztencia-étrend alapja a rendszeres, meghatározott szénhidrát tartalmú személyre szabott étkezés, melyben érdemes minél kevesebb gyors vércukorszint emelkedést okozó alapanyagot fogyasztani. Fontos, hogy nem kell teljes mértékben elhagyni a szénhidrátokat az étrendből, csupán a minőség, mennyiség kérdését kell rendbe tenni, és inzulinrezisztencia esetén meg kell ismerni, hogyan tud jó ételkombinációkat összeállítani, hogy finomakat egyen megfelelő vércukor- és inzulinszint elérése mellett.

Hirdetés

Az sem mindegy, hogyan fogyasztjuk

A sokak által kedvelt köret, a burgonya is sajnos magas glikémiás indexű/GI-értékű, azaz gyorsan felszívódó szénhidrátok közé tartozik, ezért sok IR-es teljesen kiiktatja az étkezéséből. A krumpli önmagában ugyan mindig gyorsan felszívódik, az étrend tervezésnél azonban rendszeresen elfeledjük, hogy egy-egy alapanyagot nem önmagában, hanem egyéb élelmiszerekkel kombinálva eszünk meg, melyek mind-mind befolyásolják az elkészült étel vércukorszint emelő képességét. Az sem mindegy, miként készítjük el a burgonyát: a püré például magasabb glikémiás indexű, mint a héjában főtt krumpli, hiszen a pürésítés minden esetben gyorsítja egy alapanyag felszívódását.

Amennyiben a kedvelt burgonyaköret mellé fogyasztunk pl. egy-egy szelet húst, akkor egy fehérjében gazdag alapanyag jelenléte miatt már kisebb a burgonya vércukorszint-emelő képessége. Ha mindezt még egy nagy tál friss salátakeverékkel is kombináljuk, akkor egészen szép mennyiségű rosttartalommal is ki tudjuk egészíteni az étkezést. Ezt fokozhatjuk: ha a salátánkra még egy kevés hidegen sajtolt növényi olajat is locsolunk (pl. olívaolaj, tökmagolaj, lenmagolaj, stb.), akkor jó minőségű zsiradék hozzáadásával kihozhatjuk a lehető legjobbat egy burgonyás köretből, és nem is lesz olyan gyors vércukorszint emelő hatása!

Nagyon fontos, hogy ne korlátozásnak éljük meg az inzulinrezisztens étrendet, hanem tanuljuk meg tudatosan befolyásolnia az ételek vércukorszint-emelő képességét megfelelő és értékes alapanyagok kombinációival, jó ételkészítési technológiákkal – tanácsolja Varga Dóra.

Ne mondjunk le kedvenc ételeinkről, mert akkor hamar tarthatatlanná tesszük a diétánkat, hanem tanuljuk meg megfelelő mértékben, mennyiségben, jó alapanyagból elkészítve a mindennapi étkezésbe illeszteni azt. Természetesen mindenkinél egyénre szabott étrend összeállítására van szükség, hiszen másképp tolerálja a szervezetünk a magasabb glikémiás indexű ételek fogyasztását. Érdemes próbálkozni, és dietetikus szakember segítségét kérni a személyre szabott étrend megtervezése során.

Ez is érdekelheti Inzulinrezisztenciás és gluténmentes étrend egyszerre

(Budai Endokrinköznpont - Varga Dóra, dietetikus)