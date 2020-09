Gyermeknevelési naptár: tipegők

A szülő legfontosabb tennivalói és buktatói a gyermek születésétől egyéves korától hároméves koráig.

Gyermekünk második-harmadik életévében szélsebesen halad a mozgás-, és beszédfejlődés útján. Persze igen nagy egyéni különbségek előfordulhatnak. Van, aki már egyévesen beszél, van, aki inkább 2-3 évesen szólal meg, de akkor összefüggő mondatokban.

Továbbra is nagyon fontos, hogy rengeteget beszélgessünk, mondókázzunk, énekeljünk, játsszunk gyermekünkkel. Lehetőleg szemtől szembe beszéljünk hozzá, hiszen így tudja megfigyelni, hogyan képezzük a hangokat. Igyekezzünk természetes hanghordozással beszélni, ne gügyögjünk a gyereknek! Ha rosszul ejt hangokat, szavakat, nem kell mindig kijavítani, ez elveheti a kedvét a beszédtől, de mi mindig ejtsük tisztán a szavakat, esetleg ismételjük meg helyesen a kimondott mondatot.

Kétéves kor körül jön el a szobatisztaság ideje. Ez lehet korábban, de 3 éves korig is kitolódhat, anélkül, hogy kóros folyamatról beszélnénk. Általánosságban elmondható, hogy akkor érdemes a szobatisztaságra nevelést elkezdeni, mikor a gyermek már jelezni tudja, hogy a pelenkába hamarosan tartalom kerül.

A szobatisztaság kialakulását segítik a szoktató nadrágok, mikor nem érvényesül a modern pelenkák szinte túl jó nedvszívó képessége, kellemetlen, kényelmetlen érzést okozva a gyermeknek.

Itt is a pozitív megerősítés a helyes út. Azaz kínáljuk fel gyakran a bilit, különösen, ha a gyermek jelzi az ürítési ingert. Ha sikerül a bilibe produkálni, akkor dicsérjük meg, de akkor se szidjuk le, ha hosszas eredménytelen bilizést követően csak a pelenkába kerül tartalom.

A dackorszak

Ezt az életszakaszt szokták igen találóan dackorszaknak nevezni. Ekkor kezdi megélni gyermekünk, hogy önálló teremtés, önálló akarattal, ennek természetes következménye, hogy feszegeti határait, jelentősen próbára téve szülei, környezete türelmét. Gyakran segít a figyelemelterelés, a rendszeresen problémát okozó helyzetek kerülése, illetve a program gyermek számára nyugodtabb, délelőtti órákra időzítése.

A zaklatott gyermeket lehetőleg mentsük ki az adott helyzetből, vigyük nyugodt helyre, ahol van alkalma lehiggadni. Igyekezzünk valóban csak azt megtiltani, amit mindenképpen fontosnak tartunk, illetve elhatározásunkból semmilyen hiszti hatására se engedjük, mert ezzel további, gyakran igen kitartó hiszti rohamok melegágyát teremtjük meg.

Ebben az időszakban gyakran érkezik kistestvér a családba. Ilyenkor már a gyermekvárás időszakában vonjuk be a gyereket, készítsük fel testvére érkezésére. Vigyázzunk arra, hogy a kistestvér mellett is jusson időnk az idősebb gyerekre lehetőleg kettesben is. Számítsunk arra, hogy átmenetileg korábbi életkorra jellemző szokásokat vehet fel!

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Dinya Zoltán, pszichiáter főorvos