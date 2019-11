A babamasszázs technikája

Ne végezzünk masszázst lázas, beteg gyermeken, valamint a védőoltásokat követően 2-3 napig. Akkor sem ajánlott, ha valamilyen kiütése, bőrbetegsége van a picinek. Ne olyan időpontot válasszunk, amikor a kicsi éhes, túlságosan élénk vagy nagyon álmos. Legmegfelelőbb, ha éber, de nyugodt állapotban van. Ha neki épp nincs kedve hozzá, ne erőltessük rá a masszírozást, várjuk meg, amíg ő is szívesen fogadja. A szülő lelkiállapota is fontos: ha ideges, nyugtalan, feszült, akkor negatív érzéseket közvetít gyermeke felé, ezért jobb, ha ő is ráhangolódik a masszázsra, mielőtt elkezdené. Ne legyen a közelben olyan zajforrás, vagy feltűnő, élénk színű dolog, ami elvonhatja a pici figyelmét. Ideális, ha csak a csecsemő, és a masszázst végző személy van jelen a helyiségben, csak így tudnak teljesen egymásra figyelni. Szenteljük ezt az időt csak a gyermekünkre. Ne gondolkodjunk közben a problémáinkon, hanem lazuljunk el mi is.