Hol található babamentő inkubátor? A krízisinkubátorok jelenléte, fontossága és működése

Jelenleg 40 újszülöttmentő inkubátor található szerte az országban. Az egészségügyi intézmények maguk döntenek arról, hogy biztosítanak-e ilyen lehetőséget a gyermekükről lemondó anyukáknak.

A babamentő inkubátorok 30 éve képezik a magyar gyermekvédelmi és egészségügyi ellátórendszer részét azzal a céllal, hogy krízishelyzetben lévő, gyermekükről lemondó anyák anonim módon, biztonságos és jogilag rendezett körülmények között helyezhessék el újszülöttjüket.

Amennyiben egy anyuka úgy dönt, hogy a gyermekét krízisinkubátorban hagyja, nem követ el bűncselekményt. Ebben az esetben a hatóságok egyáltalán nem tesznek lépéseket, hogy a baba szülőanyját vagy más hozzátartozóját felkutassák, majd felelősségre vonják.

Fontos, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy ha egy nő ilyen helyzetbe kerül, a gyermek szempontjából az egyik legjobb döntés, hogy igénybe veszi a babamentő inkubátort. Amennyiben a gyermeket nem megfelelő helyen hagyják (pl. szemetesben, templom és egyéb intézmény bejáratánál, forgalmas utcán, bevásárló központban, stb.), ez a meggondolatlan cselekedett akkor is bűncselekménynek, kiskorú veszélyeztetésének számít, ha a gyermek életben marad.

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Mit tehet az édesanya?

A babamentő inkubátor biztosításának lényeges jogi vonatkozása, hogy az édesanya mindenféle következmény nélkül elhelyezheti a csecsemőt az inkubátorban. Hat hétig ugyanakkor lehetősége van arra, hogy meggondolja magát, és jelentkezzen a gyermekéért az adott intézményben.

Az ily módon megtalált baba bekerül az örökbefogadási adatbázisba. Mivel nem keresik a szülőket, nem kell hivatalos, jogi úton lemondaniuk a gyermekről, mert a szülők a krízisinkubátor alkalmazásával - a hat hét leteltével - automatikusan engedélyt adtak a baba örökbeadására.

Hol találhatóak újszülöttmentő inkubátorok?

Az első gyermekmentő inkubátort 1996. május 16-án helyezték ki a budapesti Schöpf-Merei Kórház és Anyavédelmi Központban. Azóta még több lehetősége van az anyáknak: jelenleg 40 ilyen inkubátor található szerte az országban. Megtalálható egy-egy inkubátor valamennyi megyeszékhelyen, néhány további vidéki városban, a fővárosban pedig összesen 7 helyszínen.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) valamennyi újszülöttmentő inkubátort együttesen vezeti, az aktualizált címlista itt érhető el: Újszülöttmentő inkubátorok listája (NNGYK)

Az újszülöttmentő inkubátorok címlistája nemcsak térképes megjelenítéssel található meg, hanem ABC-sorrendbe szedett, részletes megközelítési információkkal is, így segítve az inkubátorok pontos megközelítését. Amennyiben az NNGYK értesül az újszülöttmentő inkubátor címlistájának változásáról, azonnal frissíti azt a honlapján.

Évente 6-7 csecsemő kerül be

Az inkubátorok használata ritka, ugyanakkor folyamatos, életmentő szerepük vitathatatlan, évente átlagosan 6–7 újszülöttet helyeznek el ezekben az inkubátorokban.

Az NNGYK-hoz érkezett jelentések alapján 2015 és 2025 között összesen 66 újszülöttet helyeztek el újszülöttmentő inkubátorban. Az éves esetszám kisebb ingadozásokat mutat: a legalacsonyabb értéket 2021-ben regisztrálták, amikor 3, míg a legmagasabbat 2015-ben, amikor 10 újszülöttet helyeztek el inkubátorban.

Mi lesz a baba sorsa?

Az örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő anonim elhelyezést lehetővé tevő inkubátorok telepítéséről az érintett egészségügyi szolgáltatók, illetve kórházak döntenek.

A DE KK Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán a földszinten található egy babamentő krízisinkubátor, amely folyamatosan be van kapcsolva, így a csecsemő elhelyezése után csak meg kell nyomni a jelzőcsengőt. Amint a kórházi személyzet megtalálja a gyermeket, nem keresik a szülőt, nem mennek utána, hanem egy a cél: azonnal szerető és figyelmes kezek közé kerüljön a baba. A gondos egészségügyi kivizsgálás után a kórház felveszi a kapcsolatot a gyámhatósággal.

Amennyiben a baba egészséges, nagyjából egy hetet tölt az osztály falai között - tudtuk meg a kórház illetékesétől. Ezután a gyámhivatal a gyermek részére soron kívül gyámot rendel, valamint megállapítja mindazokat az adatokat, amelyekre a gyermek születésének anyakönyvezéséhez szükség van.

Az inkubátorba helyezett gyermekekről szinte semmilyen információt nem lehet tudni – sokszor még a születés pontos napja is csak sejthető.

Amikor a baba elhagyhatja a kórházat, olyan leendő örökbefogadó családnál helyezik el, akik vállalják azt a kockázatot, hogy a vérszerinti szülő hat héten belül jelentkezhet a gyermekéért. Ez nagyon ritkán történik meg.

A gyerekek örökbefogadása általában két hónap alatt jogerősen lezárul, ez idő alatt a babák az örökbefogadó családban nevelkednek.