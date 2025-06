Mi lesz a kórházban hagyott újszülöttekkel?

Amennyiben egy anya a szülészeten hagyja a csecsemőjét, a távozást követő egy napon belül a kórháznak értesítenie kell a kormányhivatalt és elindul egy folyamat. Mi áll a háttérben? Miért dönt úgy egy édesanya, hogy nem viszi haza kicsi gyermekét? Kik segítenek ezeknek a csecsemőknek a kórházban?

Országszerte összesen közel 300 csecsemő maradt bent 2024-ben a szülészeti osztályokon, mert az édesanya nem vihette haza a családjához vagy úgy döntött, hogy nem szeretné felnevelni. A Gyermekjogi Civil Koalíció felmérése szerint egy évvel korábban 50-100 között volt a szülészeteken hagyott újszülöttek száma, tehát drasztikus növekedés tapasztalható.

A miértekre kerestük a választ

Számos oka lehet annak, hogy egy baba hospitalizálódik, azaz bent ragad hetekre vagy akár hónapokra a kórházban, gyakran beteg gyermekeket is érint ez a sajnálatos helyzet.

Varga András családterapeuta kérdésünkre elmondta, hogy általában eltitkolt terhesség vagy valamilyen krízishelyzet is állhat az okok között, abúzus áldozata is lehetett az anyuka, illetve gyakran olyan élethelyzetbe kerül az újdonsült szülő, amely nem teszi lehetővé a gyermek felnevelését (például lakhatási nehézség, anyagi gondok, válás). A háttérben meghúzódhat túlzó szorongás, félelem, pszichiátriai/mentális zavar is, amiért úgy dönt az anyuka, hogy lemond újszülött gyermekéről.

Hirdetés

Hogyan tovább?

Az új szabályozás szerint amennyiben 6 héten belül sem az anya, sem pedig más hozzátartozó nem megy érte a kórházban hagyott csecsemőért, lemondó nyilatkozat nélkül örökbe fogadhatóvá válik az adott gyermek, így elindulhat az örökbefogadási folyamat. Ez nem egy gyors eljárás, addig azonban ottmaradnak az érintett újszülöttek az egészségügyi intézményben.

Önkéntesek segítenek, ahol tudnak

Az alapgondozást a kórházi ápolók biztosítják az érintett csecsemőknek, a segítő önkéntesek az ott dolgozókról veszik le a terhet azáltal, hogy érzelmi támaszt nyújtanak a kicsiknek, ha szükséges, gyógypedagógiai fejlesztést biztosítanak. A cél, hogy ezek a kisbabák se szenvedjenek hiányt a személyes figyelemből, a gondoskodásból vagy akár a ringatásból. Mindenki megkapja a törődést, amíg szerető családhoz nem kerülnek.

Jelenleg két városban, Pécsett és Kaposváron több mint 100 önkéntest koordinál a kórházakba a Nevetnikék Alapítvány, amelynek önkéntes segítői 2024-ben 422, 6 évesnél fiatalabb gyermekkel foglalkoztak a baranyai megyeszékhelyen, ebből 112 gyermek volt szülő nélküli.

- Pécsen 17 éve működünk, kiemelt fókusszal a hospitalizált csecsemőkre. Fontos kiemelnem, hogy alapítványunk 18 éves korig foglalkozik a beteg gyerekekkel, akik kórházban töltik idejüket kezelés vagy műtét miatt, viszont azok, akik egyedül, szülő nélkül vannak, prioritást élveznek. Van olyan csecsemő, akiknél a bent tartózkodás pár nap vagy pár hét, és vannak olyanok is, akik évek óta a gondozottjaink - tudtuk meg Kőműves Glória kuratóriumi elnöktől.

Az újonnan jelentkező kórházlátogató önkénteseket a helyi koordinátor és a már tapasztalt programtartók fokozatosan vezetik be és készítik fel a rájuk váró munkára, a kórházlátogatásra. A heti vagy kétheti rendszerességgel megszervezett foglalkozásokon kívül folyamatos képzéseket, esetmegbeszéléseket biztosítanak a jelentkezőknek.

Újabb egyetemistákkal bővülhet az önkéntesek köre

Az Örökké Haza a Mathias Corvinus Collegium (MCC) egyik diákprojektje, amelynek kiemelt célja, hogy a születés után kórházban hagyott csecsemők megkapják azt a szeretet és gondoskodást, amelyre minden kisbabának szüksége van. Égi Blanka gyógypedagógia szakos hallgató és Kiss Teodóra joghallgató ötlete volt, hogy ott segítsenek, ahol a leginkább szükség van rá.

Az önkéntesnek jelentkezőknek a Szegedi Tudományegyetem az MCC szegedi központjával közös felkészítő kurzust szervezett, olyan tudományterületeket érintettek, mint az orvostudomány, a kisgyermeknevelés, a pszichológia és a neveléstudomány. A kurzus elméleti és gyakorlati felkészítést nyújtott a jelentkezőknek. A vizsgát és a szükséges egészségügyi szűréseket követően a résztvevők (15 lány és egy fiú, mindenki a Szegedi Tudományegyetem nappali tagozatos diákja) 2024 novemberében kezdhették meg a betanulást, ezután pedig a szegedi csecsemőosztály munkatársaival összehangolt munkát.

Égi Blanka és Kiss Teodóra, az Örökké Haza diákprojekt vezetői elmondták: - Szegeden kívül a bajai Szent Rókus Kórházban indulhatott el a program az Eötvös József Főiskola együttműködésével. Bízunk abban, hogy a jövőben más helyszíneken is kezdeményezhetjük majd olyan önkéntes közösségek formálását, amelyek segíteni tudnak a magára hagyott csecsemők helyzetén.

A kórházakban átlagosan heti 10-15 órában vannak jelen az önkéntesek a csecsemőosztályokon.

Azt is megtudtuk, hogy szeptemberben folytatódik a kurzus, így újabb szegedi egyetemistákkal bővülhet az Örökké Haza önkéntes csapata.

Előítélet-mentesen

Varga András családterapeuta hozzátette: nagyon fontos, hogy előítélet-mentesen közelítsünk a témához, az adott helyzethez, ez vonatkozik a szakemberekre, az egészségügyi személyzetre, a segítőkre, valamint az egész társadalomra. Ha onnan közelítünk, hogy ezek az édesanyák tulajdonképpen megmentik a csecsemőiket, és egy jobb élet reményében hagyják ott a kórházban az újszülötteket, másképpen tekintünk a helyzetre.

Kapcsolódó Minden baba azokhoz a szülőkhöz érkezik, akik várnak rá

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Tóth András, újságíró