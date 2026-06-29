A hőség a bölcsődékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel

MTI
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A következő napok hősége a bölcsődékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel - írta az oktatási és gyermekügyi miniszter vasárnap a Facebook-oldalán.

Jelezte, Kereki Judit, a kora gyermekkori jóllétért felelős államtitkár ajánlásokat tartalmazó levelet küldött az ország valamennyi bölcsődéjének és óvodájának, hogy segítsék az intézményeket a hőségriadó idején a gyermekek és a dolgozók biztonságának megőrzésében.

Lannert Judit közölte, az a kérésük, hogy ezekben a napokban minden döntés középpontjában a gyermekek egészsége és jólléte álljon. Ennek érdekében azt javasolják az intézményeknek, hogy a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, friss gyümölcsről, megfelelő árnyékolásról, fényvédelemről és – ahol erre lehetőség van – biztonságos hűsítési lehetőségekről.

Ugyanilyen fontosnak tartják a gyermekek mellett dolgozók védelmét és megbecsülését is – tette hozzá. A bölcsődékben és óvodákban nincs, vagy csak esetenként van lehetőség arra, hogy a munkát egyszerűen "hazavigyék" – fogalmazott. A kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, dajkák és minden munkatárs személyes jelenléte nélkülözhetetlen – hangsúlyozta.

Ezért azt kérik az intézményvezetőktől, fordítsanak külön figyelmet kollégáikra is: biztosítsanak számukra rendszeres pihenőidőt, megfelelő mennyiségű folyadékot, kényelmes, a nagy meleghez alkalmazkodó munkakörülményeket, és tegyenek meg mindent azért, hogy a hőség a lehető legkisebb terhelést jelentse számukra.

Köszönetet mondott mindazoknak, akik ezekben a rendkívüli napokban is türelemmel, odafigyeléssel és szeretettel gondoskodnak a legkisebbekről. "A gyermekek biztonsága közös ügyünk – és ehhez az is hozzátartozik, hogy vigyázzunk azokra is, akik nap mint nap értük dolgoznak" – közölte.

(MTI)

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