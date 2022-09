Minden szülőt ez érdekel - mitől jó egy babakocsi?

A babakocsi vásárlása hatalmas feladat, hiszen minden szülő a legjobbat szeretné csemetéjének. De mitől jó egy babakocsi? Biztonságos? Könnyen kezelhető? Könnyű, nagyon picire összecsukható? Pihepuha, komfortos? A Tudatos Vásárlók Egyesülete tesztelt, pontozott, értékelt, Ön pedig megnézheti, mire jutottak.

A Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb tesztjéből kiderül, hogy melyik babakocsi tudja teljesíteni ezeket az elvárásokat, és melyek esetében szükséges kompromisszumot kötnünk.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 37 márka 114, a hazai piacon is kapható babakocsiját tesztelte nemzetközi laboratóriumban. A vizsgálatokat önkéntes szülők és szakértők bevonásával végezték.

A végső sorrendben a legnagyobb súllyal - 75 százalékban - a mindennapi használat során felmerülő szempontok értékelése számított bele. Ezen belül alaposan tesztelték:

a babakocsik irányíthatóságát különböző körülmények között,

a gyerekek elhelyezésével kapcsolatos részleteket (biztonsági öv bekötése/állíthatósága, rendelkezésre álló hely),

a babakocsik használhatóságát (összecsukás/kinyitás, ülés rögzítése, fék, tető beállítása),

hogyan tisztíthatóak a termékek (huzat levétele, felhúzása),

mennyire könnyű szállítani őket (lépcsőn fel/le, tömegközlekedési eszközre, illetve csomagtartóba helyezni).

Számít az ár?

Hat önkéntes szülő (öt nő és egy férfi) és három laboratóriumi szakértő vett részt a használat vizsgálatban. Kipróbálták és pontozták, hogy mennyire simán tudnak aszfalton, egyenetlen felületen, nehezebb terepen, homokon, kavicson és mulcs borította úton haladni.

A felső árkategóriás Cybex Gazelle S csupán átlagosan teljesített a vizsgált használati szempontok szerint. Mindazonáltal a termékcsalád többi tagja, a Cybex Eezy S és a Cybex Balios S Lux már sokkal jobb eredménnyel végeztek. Ez utóbbiak összesítésben is megelőzték a Cybex Gazelle S-t, mely egyébként gyengébb eredményei ellenére sokkal drágább, mint a másik két modell. Vagyis a teszt most is megmutatta, hogy nem elég márka alapján döntenünk, illetve, hogy márkán belül is nagyok lehetnek a különbségek, és ismét kiderült: a drágább nem minden esetben jobb minőséget jelent.

Ezen felül ergonómiai szempontból is értékelték a termékeket különböző korosztályoknak megfelelően: 6 hónapostól egészen annyi éves korig, amennyit a gyártó megadott az egyes termékeire vonatkozóan. Ebben a vizsgálatban a szülők és a szakértők a kis utasok kényelmére összpontosítottak. A tárolási funkciókat is pontozták, elsősorban olyan szempontból, hogy mennyire hozzáférhető az alsó tároló és nem eshetnek-e ki belőle könnyen a dolgok. Az ergonómiára kapott pontok 15 százalékkal, míg a tárolási funkciók pontszámai 10 százalékkal számítottak bele a végső eredménybe. Ezen szempontok vizsgálata során is találtak gyengén teljesítő termékeket a népszerű márkák között is. Például a Maxi-Cosi Zelia és a Cybex Libelle ergonómia szempontból hagytak maguk után kívánnivalót. Ez utóbbi még a tárolási funkció terén is gyengén teljesített.

A biztonság a legfontosabb

A babakocsik talán legfontosabb tulajdonsága, hogy biztonságban tudhassuk benne gyerekünket. A jelenlegi EN 1888-1 szabvány - melyet követniük kellene a gyártóknak - arra szolgál, hogy biztosítsa, a babakocsiban ülő gyermek nincs sérülésveszélyben. A szakértők vizsgálták, hogy a tesztelt babakocsik megfelelnek-e az összes előírásnak. Éles sarkokat és végződéseket kerestek, amelyekkel a gyermekek elvághatják ujjukat, illetve kis réseket, ahova beszorulhatnak az ujjaik. Azt is ellenőrizték, hogyan működnek a fékek és a biztonsági övek a gyakorlatban.

A biztonság értéke súlyozással nem szerepel a végső eredményben, hiszen alap elvárás, hogy ilyen szempontból mindegyik ugyanannyira biztonságos legyen. Azonban amennyiben a modell a biztonsági vizsgálatsorozat bármelyik részén mégis megbukott, az összeredménye nem mehetett egy bizonyos pontszám fölé. Sajnos volt ilyen. 28 termék átlagon aluli eredményt ért el. A Petite&Mars Musca és a Recaro Sadena pedig kifejezetten gyengén szerepeltek.

A tesztelési folyamat legvégén azt is megnézték, hogy hogy bírták a babakocsik a strapát. Ellenőrizték tehát a babakocsik végső állapotát, amelyből következtethetünk arra, hogy mennyire lesz tartós egy-egy darab. Megvizsgálták, hogy a tesztelés után még mindig épek és teljesen működőképesek voltak-e. 6 termék kifejezetten rosszul viselte a tesztelést és működésképtelenné vált. 87 termék kiváló állapotban maradt a megpróbáltatások után is. A többi babakocsit többé vagy kevésbé megviselte a tesztelés, de még használható állapotban maradt.

Az árakat tekintve kimondottan jelentős a szórás

A tesztelt termékek átlagára ugyanis 32 000 Ft és 560 000 Ft között mozog. Semmiképp se gondoljuk, hogy a drágább egyértelműen jobb is, viszont azt is ellenőrizzük, hogy pontosan mit tartalmaz a csomag. Sokszor a babakocsikat szettben árulják, kiegészítőkkel, cserélhető üléstípusokkal, s ez egyben magyarázat a magasabb árra. Összesítésben az első 10 helyen végzett babakocsik között találunk 50 000 Ft-os és 403 000 Ft-os darabot is.

A Cybex, Nuna, Kinderkraft, Easywalker, Paxi-Cosi, Peg-Perego, Baby Jogger és Joie Finiti márkák részletes értékelése elérhető a tesztben, amely használatával könnyen összehasonlíthatóak az egyes termékek.

A teljes, babakocsikról készített termékteszt előfizetéssel megtekinthető a Tudatos Vásárlók tesztoldalán.

(Tudatos Vásárlók Egyesülete)