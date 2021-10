A gyermekkori passzív dohányzás veszélyezteti az ízületeket

A dohányzó szülők számos egészségügyi kockázatnak teszik ki gyermekeiket. Többek között megnövelik annak veszélyét, hogy a gyermeknél élete folyamán később reumatoid artritisz (RA), más néven sokízületi gyulladás alakul ki - különösen a lányoknál.

A Harvard Orvosi Iskolához tartozó Brigham and Women's Hospital tudósai jutottak erre a kutatási eredményre.

A kutatók több mint 90.000 női alany adataira támaszkodtak, amelyeket a Nurses’ Health Study II nevet viselő nagyszabású és hosszú távú vizsgálat során gyűjtöttek. A tanulmány előnye, hogy a vizsgálati alanyok sok éven át szolgáltattak adatokat magukról, ám hátránya, hogy kizárólag nők vettek benne részt.

75 százalékkal emelkedett rizikó

Kiderült, hogy azoknál a nőknél, akik gyermekkorukban szüleik káros szenvedélye miatt ki voltak téve a passzív dohányzás ártalmainak, 75 százalékkal nagyobb a reumatoid artritisz kialakulásának kockázata, mint a nem dohányzó szülők leányainál.

Azoknál a nőknél, akik csak 18. életévük után voltak kitéve a passzív dohányzás ártalmainak, a gyulladásos ízületi betegség kialakulásának kockázata nem emelkedett meg.

Reumatoid artritiszben az ízületeket autoantitestek támadják meg

A reumatoid artritisz autoimmun reakció eredménye, melynek során a szervezet saját antitestjei (autoantitestek) támadják meg elsősorban az ízületeket. „Azonban a reumatoid artritiszes páciensek többsége nem dohányzik. Ezért más olyan belégzés útján esetlegesen szerepet játszó tényezőket is szeretnénk megvizsgálni, amelyek a betegség kialakulásában közrejátszhatnak” – mondta a tanulmány vezető szerzője, Jeffrey A. Sparks.

A tanulmányhoz a vizsgálatban részt vevő nőket évtizedeken keresztül rendszeresen kikérdezték egészségi állapotukra vonatkozóan, és meg is vizsgálták őket. Az átlagosan 28 évet felölelő megfigyelési időszak alatt 532 nőnél alakult ki reumatoid artritisz, közülük 352-nél ki is mutatták a betegségre jellemző autoantitesteket.

A következőkben azt kellene vizsgálatokkal kideríteni, hogy a passzív dohányzás a fiúgyermekekre is hasonló hatással van-e. Mivel az említett tanulmányba kizárólag nőket vontak be, ha nagyon szigorúak vagyunk, az eredményeket nem vonatkoztathatjuk a férfiakra is. Azonban nagyon valószínű, hogy ugyanaz az összefüggés a fiúgyermekek esetében is fennáll.

Az, hogy a passzív dohányzás más autoimmun betegségek kockázatát is növeli-e, további vizsgálatok érdekes tárgyát képezhetné.

A reumatoid artritisz az ízületek fokozatos pusztulásával jár

A reumatoid artritisz, mint említettük már, autoimmun reakció következménye, mely elsősorban az ízületeket támadja, különösen a lábujjaknak, a kéz ujjainak, a kéznek és a bokának az ízületeit, valamint a térdízületet. Tipikus tünete az ízületet érintő duzzanat, fájdalom és mozgáskorlátozottság. E gyulladásos betegség úgynevezett shubokban jelentkezik, vagyis időnként fellángol. Kezelés nélkül az érintett ízületek egyre inkább károsodnak, pusztulnak.

A reumatoid artritisz a leggyakoribb gyulladásos ízületi betegség, világszerte a felnőtt lakosság körülbelül 0,5-1 százalékát érinti. A reumatoid artritisz kialakulásának kockázata az életkorral nő. A betegség nőknél háromszor gyakoribb, mint férfiaknál.

Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Arthritis: Tabakrauch in der Kindheit gefährdet die Gelenke (NetDoktor.de)