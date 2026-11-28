Ha valaki segítség nélkül alig tud megfordulni az ágyban, a családnak két feladatot kell megoldania: megfelelő fekvőfelületre van szüksége, és rendszeresen változtatni kell a testhelyzetét. A keresztcsont fölötti bőr védelméhez az eszközöket és a mindennapi gondozást együtt érdemes megtervezni.

Kezdjük azzal, hogyan fekszik a beteg az ágyban

Nézzük meg, hogy a hozzátartozónk tud-e önállóan fordulni, mennyi segítséggel mozdítható, és van-e már érzékeny vagy elszíneződött terület a keresztcsont fölött. Ezekről az ápolónak vagy a kezelőorvosnak is tudnia kell, mert befolyásolják a szükséges tehermentesítést.

Vásárlás előtt a használó testsúlyát, testméreteit, mozgásképességét és az ágy méretét is mérjük fel.

Többféle matrac áll rendelkezésre. A nyomáselosztásra tervezett habmatrac a test formájához igazodva nagyobb felületen támasztja alá a használót. A kompresszoros, váltakozó nyomású matrac légkamráiban időről időre változik a nyomás, így másként támasztják alá az egyes testtájakat. A megfelelő megoldást a felfekvés kockázata, a bőr állapota és a mozgásképesség alapján kell kiválasztani. Egy puha szivacs vagy egy kompresszor jelenléte önmagában még nem jelenti azt, hogy az eszköz elegendő segítséget ad.

Vásárláskor tisztázzuk, hogy a kiválasztott termék a meglévő matracra kerülő feltét, vagy az eredeti matracot helyettesíti. Feltéttel magasabbra kerülhet a fekvőfelület, ami a felkelést és az oldalrács biztonságos használatát is befolyásolhatja. Az ágyat és a matracot együtt kell ellenőrizni.

Hirdetés

A matrac beállítását a használóval együtt ellenőrizzük

Kompresszoros rendszernél kérjük meg a forgalmazót, hogy mutassa meg az indítást, a beállítást és a megfelelő működés ellenőrzését. A testsúly szerinti érték egyes modelleknél kiindulópont. Azt is meg kell nézni, hogy a használó megfelelő alátámasztást kap-e. Ennek ellenőrzését az adott eszközön tanuljuk meg.

Ne fújjuk keményebbre pusztán azért, mert úgy biztosabbnak érezzük. A túl kemény felület kevésbé tud a testhez igazodni, elégtelen nyomás mellett pedig a használó túl mélyre süllyedhet. Kérdezzük meg azt is, mi a teendő riasztás vagy meghibásodás esetén, és kit érhetünk el segítségért. A hangjelzés elnémítása után a hibát továbbra is rendezni kell.

Felhelyezés után csak az útmutató szerint használható lepedőt és védőrétegeket tegyük rá. A vastag takaró, a szoros matracvédő és az egymásra hajtogatott alátétek ronthatják a nyomáselosztást. Ha inkontinencia miatt védelemre van szükség, megfelelő alátétet válasszunk, és simítsuk el a gyűrődéseket.

Fordítás után a párnának meg is kell tartania a helyzetet

A keresztcsont tehermentesítéséhez gyakran enyhén oldalra döntött fekvőhelyzetet alkalmaznak. Az ápoló mutassa meg, ez a hozzátartozónknál hogyan állítható be biztonságosan. Pozicionáló ékpárna vagy más megfelelő alátámasztás segíthet megtartani ezt a helyzetet.

A párna úgy kerüljön a hát mögé vagy a test mellé, ahogyan azt megmutatták. Ne nyomjuk közvetlenül a keresztcsonthoz, amelyet éppen tehermentesíteni szeretnénk. A lábak alátámasztását is rendezzük, hogy a térdek és a bokák ne nyomódjanak egymáshoz.

Néhány perc múlva nézzük meg újra a helyzetet. Ha a párna összelapult, vagy a használó visszagördült a hátára, az alátámasztás nem tartja meg megfelelően. Ilyenkor a méretén, az elhelyezésén vagy a kivitelén kell változtatni.

A helyzetváltoztatásra kompresszoros matrac mellett is szükség van. Az ápolóval beszéljük meg, milyen gyakran, milyen helyzetek között váltsunk, és ehhez hány segítő kell. Mozgatáskor ne húzzuk végig a beteg bőrét a lepedőn. Megfelelő csúsztatólepedő megkönnyítheti a feladatot, de a használatát is meg kell tanulni. Csak akkor maradhat a beteg alatt, ha kifejezetten erre tervezték.

Ha folyton lecsúszik az ágyban, a megtámasztást is nézzük át

Félig ülő helyzetben figyeljünk arra, nem csúszik-e egyre lejjebb a hozzátartozónk. A lecsúszás megterheli a keresztcsont körüli bőrt és az alatta lévő szöveteket. Ha újra és újra feljebb kell igazítani, az ágy beállítását és a megtámasztást is nézessük meg az ápolóval.

Ilyenkor a feljebb helyezés módját is érdemes újra megmutattatni, hogy közben ne húzzuk a bőrét. A légzés vagy a biztonságos nyelés miatt előírt megemelt felsőtesthelyzeten ne változtassunk önállóan.

Kiüléskor az ülőhelyet is állítsuk be

Ha a hozzátartozónk délelőtt több órát tölt a fotelben, az ágyban használt matrac arra az időre nem ad védelmet. A székhez megfelelő méretű, nyomáselosztásra készült ülőpárnát válasszunk. A használó testsúlya, a szék ülőfelülete és az ülőhelyzete egyaránt számít.

A párna magasabbra emeli az ülést. Behelyezése után nézzük meg, hogy a talpak továbbra is biztosan támaszkodnak-e a padlón vagy a lábtartón. Ha a beteg előrecsúszik, és hátrabillent medencével ül, a keresztcsontja nagyobb terhelést kaphat. Ilyenkor a szék és a lábtámasz beállítását is rendezni kell.

Levegőcellás párnánál az útmutató szerinti feltöltésre és ellenőrzésre van szükség. A habpárnánál az összelapulást és az elhasználódást figyeljük. A hozzá való huzatot használjuk, és ne tegyünk rá még egy vastag díszpárnát vagy összehajtott takarót.

A középen lyukas, gyűrű alakú ülőpárna felfekvés megelőzésére nem ajánlott. A peremén nagy nyomás alakulhat ki. A farokcsontfájdalom enyhítésére árult párnáról sem feltételezhetjük automatikusan, hogy erre a célra megfelelő.

Ha a keresztcsontnál már kialakult sérülés, az ápolóval vagy a kezelőorvossal előre egyeztessük, szabad-e kiülni, milyen helyzetben és mennyi időre. A párna használata önmagában nem teszi biztonságossá a sérült terület terhelését.

A napi ellenőrzés mutatja meg, min kell változtatni

Tisztálkodáskor és helyzetváltoztatáskor nézzük meg a keresztcsont fölötti bőrt. Kérdezzünk rá az új fájdalomra vagy érzékenységre is. Tartós bőrpír, más elszíneződés, melegség, hólyag vagy sérülés esetén tehermentesítsük a területet, és mielőbb szóljunk az ápolónak vagy a kezelőorvosnak. Ne várjunk arra, hogy nyílt seb jelenjen meg.

A segítségkéréskor mondjuk el, milyen matracot és párnát használunk, hogyan vannak beállítva, és hol töltötte a beteg az előző órákat. Ha rendszeresen visszagördül vagy lecsúszik, azt is jelezzük. Ezekből derülhet ki, hogy más eszközre, új beállításra vagy több segítségre van szükség az otthoni gondozásban.

Lásd még Betegápolási tanácsok felfekvésben szenvedőket gondozóknak

Videók Oldaltfektetés | Felültetés