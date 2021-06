Az UV-sugárzás rontja a lupus tüneteit

A szisztémás lupus az egész szervezetet érintő autoimmun betegség. A betegek jelentős hányada fényérzékeny, az ultraviola sugarak 40-70 százalékuknál a tünetek súlyosbodását okozzák.

Testszerte fokozódó panaszok

A szisztémás lupus erythematosus (SLE) krónikus autoimmun betegség, mely a belső szervek gyulladását és különböző mértékű károsodását okozhatja. Tünetei közé tartozhat a szimmetrikusan jelentkező, jellemzően a kisebb ízületeket érintő gyulladás, a láz, vagy hőemelkedés, és a laborvizsgálatok is különböző eltéréseket mutathatnak.

A legjellemzőbb mégis az arcon megjelenő, pillangó alakú bőrpír. Hasonló tünetek a kézfejeken, a körömágyak körül is jelentkezhetnek, melyek a bőr fényérzékenysége miatt, a napfény hatására erősödhetnek; de az ultraviola sugarak nem csak a bőrtünetekre hatnak kedvezőtlenül.

Dr. Smajda Zsuzsanna, immunológus elmondta, hogy a napfény a betegek általános állapotát is ronthatja, a tünetek fellángolását okozhatja: láz, ízületi fájdalom jelentkezhet, a szervezetben zajló gyulladásos folyamatok felerősödhetnek.

Már az első napsugaraktól

A fényérzékenység eltérő fokban jelentkezhet, de a megelőzést minden beteg számára egyaránt javasoljuk. A betegek figyelmét minden esetben felhívjuk arra, hogy fokozottan ügyeljenek a fényvédelemre – mondta az Immunközpont főorvosa. Minimum 30-as, vagy annál magasabb faktorszámú fényvédő krém használata javasolt télen napsütéses időben is, de az első tavaszi napsugarak megjelenésétől mindenképp, ha a szabadban tartózkodnak. Lényeges, hogy komplex védelmet nyújtó terméket válasszanak.

Korábban úgy tartották ugyanis, hogy a lupusos betegekre csak a bőrégést okozó UV-B sugarak jelentenek veszélyt. Mára azonban bebizonyosodott, hogy az UV-A és UV-B sugarak egyaránt súlyosbíthatják a tüneteket. Ne feledjük, hogy a napvédő krémeknek legalább fél órára van szükségük ahhoz, hogy hatásukat kifejtsék, ezért indulás előtt, időben gondoljunk használatukra!

Ruházat és árnyékolás zárt térben

A kiütések, a lupus bőrtünetei a napnak leginkább kitett testrészeken – arcon,nyakon, mellkason, karokon, kéz- és lábfejeken – jelentkeznek, ezért ezeket a területeket érdemes a ruházattal is védeni a napsugaraktól. Ha munkájuk miatt, vagy egyéb okból a betegek az átlagosnál több időt kénytelenek a napon tölteni, érdemes UV-szűrő tulajdonságokkal bíró darabokkal bővíteni a ruhatárat, hogy a tünetek rosszabbodását elkerüljék.

Bizonyos irodai gépek - fénymásoló, a halogén vagy kompakt fénycsövek - is UV-fényt bocsátanak ki működés közben, de az ablak mellett ülve sem lehetnek biztonságban. Az irodában, autóban vagy otthonokban is átjuthatnak a káros sugarak az ablaküvegen, ezért tanácsos árnyékolókat felszereltetni.

Fényérzékenységet okozó gyógyszerek

A szisztémás lupus nem gyógyítható, de az idejében megkezdett kezeléssel az állapotromlás és a szövődmények nagyobb eséllyel megelőzhetőek. A betegség kezelésének célja a gyulladásos folyamatok mérséklése, a szervkárosodások megelőzése. Erre szteroidok és immunmoduláns szerek szolgálhatnak. Tüneti szerként a bőrpanaszok enyhítésére kortikoszteroid tartalmú krémek javasolhatók.

Bizonyos készítmények, gyógyszerek fényérzékenységet okozhatnak, így felerősíthetik a meglévő panaszokat. Érdemes ezért erről minden esetben a kezelőorvossal konzultálni – figyelmeztet dr. Smajda Zsuzsanna. Említsük meg azt is, ha korábban nem tapasztaltuk, de most úgy érezzük, hogy a fény is ront az állapotunkon. Ilyen esetekben akár a gyógyszer cseréje is megoldást jelenthet.

(Immunközpont - Dr. Smajda Zsuzsanna, immunológus)