A pollenallergia egész évben okozhat allergiás tüneteket

Egyre gyakoribb, hogy egész évben megmaradnak az allergiás tünetek a pollenallergiás betegeknél. Leggyakrabban a szemet érintő tünetek (pl. pirosság és viszketés) jelentkeznek. Mi állhat annak a hátterében, hogy a korábban csak szezonálisan jelentkező tünetekben már-már alig van szünet?

Milyen tünetek jelentkezhetnek?

Orrfolyás, viszkető szem, duzzadt nyálkahártya, sokaknak ismerősek lehetnek az allergiás nátha (szénanátha) tünetei. A panaszok olykor már télen elkezdhetik gyötörni a pácienst. Egyes fák ugyanis enyhe időben a megszokottól eltérően akár már januárban megkezdhetik virágzásukat, így például a mogyoró, az éger és a nyír is.

Tipikus tünetek lehetnek:

tüsszögés,

orrfolyás

orrdugulás,

szempirosság, szemviszketés és -könnyezés

bőrtünetek.

Miért jelentkezhetnek egész évben pollenallergiás tünetek?

Míg korábban a pollenallergia-szezon kora tavasztól ősz elejéig tartott, napjainkban már szinte egész évben szünet nélkül okozhatnak panaszokat a pollenek az allergiásoknak. Ennek oka, hogy a globális felmelegedés következtében a füvek és a parlagfű még késő ősszel is szórják pollenjeiket, enyhe teleken pedig a mogyoró és az éger már akár decemberben elkezdhetnek virágozni. Vannak idegenhonos növényfajok, mint pl. a lándzsáslevelű éger, amely akár még ennél is korábban, már novemberben.

Ehhez jön még az is, hogy a környezetszennyező anyagok, mint pl. a szén-dioxid vagy az ózon, befolyásolják a növények növekedését és megváltoztatják pollentermelésüket is, hatásukra a pollenekben nagyobb mennyiségben vannak jelen fehérjék, amik pedig az arra érzékenyeknél pont az allergiás reakciók kiváltói.

Az emberek általi betelepítés és behurcolás mellett a klímaváltozás az oka annak is, hogy az invazív növényfajok egyre inkább terjednek Európa-szerte. Ilyen a parlagfű is, ami a 19. században Észak-Amerikából került be a kontinensünkre.

Mennyi az esély arra, hogy allergiás lesz? Az allergia megjelenési formája és lefolyása egyéntől és életkortól függően is eltérő lehet. Azokban a családokban, ahol az egyik vagy mindkét szülő allergiás, a gyermeknél 30, illetve 80 százalék az allergia megjelenésének esélye.

Hogyan diagnosztizálható a pollenallergia?

Panaszok esetén a Prick-teszt, vagyis bőrpróba segítségével vizsgálható, hogy a tüneteket valóban a pollenek okozzák-e vagy sem, de vérvizsgálattal IgE teszt is rendelkezésre áll erre a célra. A Prick-teszt során az alkar bőrére allergénkivonatokat cseppentenek, pici szúrást követően figyelik, hogy történik-e allergiás reakció és ha igen, melyiknél. Pozitív az eredmény, ha 15-20 perc múlva, a leolvasás során bizonyos pollenek hatására bőrpír vagy ekcéma jelentkezik a vizsgált területen. Az IgE allergénspecifikus ellenanyag, a vizsgálatot vérmintából végzik.

Hogyan enyhíthetjük a panaszainkat?

Ha a vizsgálatok során bebizonyosodik, hogy a tüneteket pollenallergia okozza, akkor a megfelelő, kezelőorvos által felírt készítményekkel hatékonyan enyhíthetjük a panaszokat. A kialakult tünetekre antihisztamintartalmú gyógyszer, a viszkető ekcémás plakkokra zsírozó kenőcsök, rövid ideig szteroidtartalmú krémek javasoltak. Az alap kezelés kiegészítéseként a szempanaszokra szemcsepp alkalmazható, illetve a légúti tünetek enyhítését orrspray-k, orrcseppek segíthetik. Végleges megoldást az allergénspecifikus immunterápia jelenthet.

5 tipp, ami még segíthet

Figyelje a lakóhelyére vonatkozó pollenjelentést, ne maradjon sokáig a szabadban a virágzás ideje alatt!

Csak akkor szellőztessen, amikor kevesebb a pollen mennyisége a levegőben: városokban reggel 6 és 8 között, vidéken este 7 és éjfél között.

Ha lehetséges, kerülje el a forgalmas utcákat az allergiaszezonban. A pollenek agresszívabban hatnak a nyálkahártyára, ha kipufogógázzal vagy koromrészecskékkel keverednek.

Építtessen be pollenszűrőt autójának hűtőberendezésébe! A szűrő nem nyújt teljes védelmet, de a pollenek egy részét megszűri. Évente legalább egyszer cserélni kell ezeket a szűrőket, mivel kosz és baktériumok rakódhatnak le rajtuk.

A hazai teák és mézek is tartalmazhatnak pollent. Figyelje, nem erősödnek-e tünetei ezek fogyasztását követően, és ha igen, kerülje azokat.

WEBBeteg összeállítás

Forrás: Pollenangriff ohne Pause (AOK)