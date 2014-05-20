Az orvosi fémből készült implantátumok allergiát okozhatnak

A beültetett protéziseket vagy balesetek utáni rögzítő ortopédiai implantátumokat rendszerint olyan anyagokból készítik, amelyek csekély valószínűséggel okoznak allergiát. A korrekció nehézsége miatt ugyanakkor ha biztosra akarunk menni, a műtét előtt érdemes fémallergia-vizsgálatot végeztetni.

Nincs hipoallergén fém

Az ortopédiai implantátumok elsődleges anyaga napjainkban is az orvosi fém, csak kisebb és speciális célokra alkalmazhatóak karbonszálas műanyag elemek.

Az implantátumok a legtöbb esetben egy hipoallergénként ismert anyag, a titánium felhasználásával készülnek, főleg akkor, ha az tartósan a szervezetben marad. Az elmúlt években ugyanakkor több eset igazolta, hogy a titánium vagy titániumötvözet ízületi protézisek és rögzítő elemek (lemezek, csavarok, szegecsek) ritkán, de akár allergiás reakciókat is okozhatnak.

Gyakran ültetnek be ugyanakkor rozsdamentes acél implantátumokat is, elsősorban baleset utáni rögzítés céljára, ha a későbbi eltávolítás a cél. Ilyenkor nem maga az acél, hanem az ötvözőanyagként használt nikkel, króm, molibdén az, aminél számolni kell az allergiás reakciókkel. A fémek közül leggyakrabban a nikkel okoz panaszokat, de a króm, a kobalt és a réz, sőt az arany is kiválthat fémallergiás tüneteket az arra érzékenyeknél.

Hirdetés

Milyen tüneteket okozhat a fémallergia?

A panaszokat leggyakrabban az ízületi implantátumok váltják ki. Ha tünetek jelentkeznek, fáj, duzzadt, gyulladt a protézis környéke és emiatt el is kell távolítani, az utólagos allergiateszt 59 százaléka lesz pozitív, tehát az esetek többségében a fémallergiára vezethetőek vissza a panaszok. Érdekes azonban, hogy a panaszmentes betegeknél elvégzett allergiavizsgálat is az esetek 45-46 százalékában pozitív, azaz az ízületi protézis nem minden esetben jár tünetekkel igazolt fémallergia esetén sem.

Az allergia miatt kialakult gyulladás erős fájdalmat okoz, és az implantátum elvesztésével, a műtéti procedúra megismétlésével járhat.

Esettanulmány A Loyola University orvosai által végzett kutatásban közölt esettanulmány egy 71 éves beteg példáján keresztül mutatja be a későn felismert fémallergia következményeit. Az idős hölgynél jobboldali csípőtörés miatt rozsdamentes acélból készült csipőprotézis beültetését végezték el. Az operációt követően a beteg panaszmentes volt, 3 hónap múlva már a mozgásán sem látszottak a műtét nyomai. Hat hónap elteltével azonban a beültetett implantátum területén egyre erősödő csípőfájdalma jelentkezett, de a radiológiai vizsgálatok nem mutattak semmilyen eltérést. Mivel a fájdalomtovábbra is fennállt, ezért képalkotó vizsgálatokra, többek közt tomográfiára is sor került. Az eredmények már egyértelműen mutatták a beültetett implantátum körüli területen gyulladás jeleit. Elvégezték az implantátum cseréjét, a műtét közben sem észlelték rendellenesség vagy fertőzés jeleit, ám a beteg panaszai ezt követően is jelentkeztek. Később a bal csípőjében is műtétre került sor, de panaszai néhány hónap elteltével megint jelentkeztek, csak szteroid injekciókkal és gyulladáscsökkentőkkel sikerült enyhíteni a fájdalmat. Ezt követően végezték el az allergiavizsgálatot, amely pozitív lett nikkel-szulfátra.

Várható előnyök az allergiateszt elvégzésétől

Az American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) kutatása során 23, vélhetően fémallergiás, még műtét előtt álló beteget vizsgáltak. A többi 83 résztvevőnél már elvégezték az implantátum beültetését és más okkal nem magyarázható panaszaik is jelentkeztek, majd a tesztek során kiderült, hogy a panaszos esetek közel felénél az implantátum valamilyen fém összetevője okozta a tüneteket.

Azok közül, a műtéten már korábban átesett személyek közül, akiknél az allergiavizsgálat után elvégezték az implantátum cseréjét, 78 százalék számolt be jelentős javulásról. Akiknél a cserét nem végezték el, vagy elvégezték, de az allergiateszt figyelembe vétele nélkül, mindössze 19 százalékban következett be javulás.

A műtét előtt álló csoport 73 százalékánál a teszt eredményeit figyelembe véve végezték el a műtétet, náluk kivétel nélkül mérsékelt, vagy jelentős javulás állt be a műtét előtti állapotukhoz képest. Az AAOS ezért mindenki számára javasolja a teszt elvégzését.

Mikor ajánlott a fémallergia elvégzése?

Amennyiben a fémek – nyaklánc, fülbevaló, melltartó, vagy nadrág övcsat – viselésének következtében a beteg korábban bőrreakciót tapasztalt, mindenképp ajánlott az allergiavizsgálat a műtét elvégzése előtt. Ezek a panaszok a nikkelallergia tünetei is lehetnek.

A fémallergia vizsgálatára az ún. epicutan teszt (más néven patch-teszt, bőrteszt) szolgál, amely fájdalommentesen végezhető. A gyanúba vett fémeket kamrás tapaszok segítségével ragasztják fel a beteg hátára, majd 48, 72 óra múlva, ill. egy héttel a felragasztást követően ismét ellenőrzik. Ha a leolvasás során bőrpír, vagy duzzanat jelentkezik az érintett területen, akkor a beteg arra az adott fémre allergiás. Ez a vizsgálat segíthet a megfelelő implantátum megválasztásában, melynek beültetése a későbbiekben sem okoz majd panaszokat. A teszt elvégzése fém fogászati implantátumok beültetése előtt is javasolható.

A pozitív teszt nem feltétlenül jelenti allergiás tünetek kialakulását, de az ahhoz szükséges immunológiai mechanizmus már működik a betegben, ami előrevetíti a fémallergia későbbi megjelenését.



Dr. Balogh Katalin, allergológus és klinikai immunológus, fül-orr-gégész