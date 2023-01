A kettős ballon és egyes ballon enteroszkópia

A kettős ballon enteroszkópia (illetve módosított változata, az egyes ballon enteroszkópia) a vékonybél vizsgálatára szolgáló endoszkópos eljárás, amelynek segítségével több méteres bélszakasz átvizsgálhatóvá válik.

A speciális kettősballon technika alkalmazásához szükség van egy hosszú vékony endoszkópra és egy ráilleszkedő hüvelyre (overtube). A kettő együttesen alkotja a kettősballon rendszert. A kettős ballon enteroszkóp műszernek különböző vastagságú és hosszúságú változatai vannak, a leggyakrabban használt 2000 mm hosszú és 9,4 mm átmérőjű. Mindkettőnek végén felfújható ballon van, amelynek célja felfújt állapotban az endoszkóp, illetve a hüvely csúcsának rögzítése.

Az endoszkóp előrehaladása úgy történik, hogy a felfújt ballonnal rögzített hüvelyhez képest a benne mozgó enteroszkópot a vékonybélbe előrevezetjük. A haladás maximumát elérve, az enteroszkóp végén elhelyezett ballont felfújjuk, azaz rögzítjük, és a hüvely ballonját leeresztve, rátoljuk a helyzetében rögzített enteroszkópra.

Hirdetés

A következő művelet talán a legfontosabb: felfújjuk a hüvely ballonját is (ilyenkor mindkettő felfújt és rögzült), majd a kettőt együttesen óvatosan visszahúzzuk, ezáltal a betegben lévő műszer hosszát megrövidítjük. Tekintve, hogy a rendszer legtávolabbi pontjai a ballonok által a vékonybélhez rögzülnek, a műszer rövidülése egyben azt is jelenti, hogy a vékonybél is rövidül, mintegy felgyűrődik az endoszkópon. Ez azért nagyon fontos, mert egy hozzávetőlegesen 2 m-es endoszkóppal (ebből 50 cm még a vékonybél előtt van a betegben) szeretnénk több méternyi vékonybelet megtekinteni. Ez csak úgy lehetséges, hogy a már megtekintett vékonybelet megrövidítve felfűzzük az endoszkópra. Ezt a hernyószerű mozgást ismételjük periódikusan.

A vizsgálat kezdetén mind az enteroszkópot, mind pedig a hüvelyt a nyelőcsövön és a gyomron át a duodenumba (nyombélbe), és lehetőleg minél messzebb a vékonybélbe kell vezetni. Ez nem történhet meg levegőadás nélkül, de a befújt levegő mennyiségét a minimumra kell korlátozni, és később is nagyon kell takarékoskodni. A nagyon felfújt gyomor „felveszi” a műszert, és a vékonybélben is nehezíti az előrehaladást a túlságosan felfújt bél.

Az egyes ballon endoszkópia a kettős ballon endoszkópia módosított változata. Alapvetően abban különbözik a kettős ballontól, hogy csak a hüvely végén van rögzítő, felfújható ballon, az enteroszkóp rögzítését, lehorgonyzását a kormányozható végrész ütközésig történő behajlításával érjük el, azaz mintegy „beakasztjuk” a bélkacsba. A technika, az előrejutás, a bél megrövidítése egyébként nagyrészt azonos.

Ez is érdekelheti