Fiatal, patológusnak készül, és a daganatok biológiája foglalkoztatja

Az osteosarcoma a leggyakoribb gyermekkori primer rosszindulatú csontdaganat, amelynek komplex a diagnosztikája, a röntgen, CT és MR képalkotó vizsgálatok mellett létfontosságú a korrekt szövettani diagnózis, amit a patológus ad. Dr. Szentkereszty Mártonnal beszélgettünk.

A Fiatal Patológusok Találkozóján előadásokat díjazott a Magyar Patológusok Társaságának nyolc tagú bíráló bizottsága. A legjobb klinikopatológiai előadás díját Dr. Szentkereszty Márton esetbemutatása érdemelte ki. A fiatalember a Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetében készül a szakvizsgájára, eközben pedig szeretne PhD-fokozatot szerezni.

Hirdetések

Miért döntött úgy, hogy a patológiával szeretne foglalkozni?

A patológia, amely a mai orvostudomány alapja, egy nagyon érdekes és szerteágazó tudományág az alaptudományok és a klinikum között. Érdeklődésemet legjobban a szövettani- és molekuláris patológia diagnosztika, illetve a daganatok biológiája és viselkedése keltette fel.

Sajnos manapság a legtöbben annyit tudnak a patológusról, hogy ő az, aki boncol, pedig ez a munkánknak csupán 10 százalékát teszi ki. A nagyobbik részt a szövettani- és molekuláris genetikai/patológiai diagnosztika adja, az oktatás és kutatás mellett.

Jelenleg rezidens, mikor válik szakorvossá és milyen tervei vannak a közeljövőben?

A patológus szakvizsga öt év, így legkorábban 2019-ben szakvizsgázhatok. Ezenkívül a közeljövőben szeretnék PhD-fokozatot szerezni. Amennyiben minden jól alakul, egy éven belül be is fejezem. A patológusok egy-egy részterületre csak szakorvossá válásuk után specializálódnak, így korai lenne megmondani, mi lesz pontosan a részterületem.

Kevesen vannak az országban, különösen vidéken jelentkezik a szakorvoshiány. Mi a helyzet az önök intézetében? Tervezi azt, hogy ebben az intézetben marad?

Őket is díjazták A fővárosi, a debreceni és a két szegedi patológiai előadás mellett kistarcsai, tatabányai és szombathelyi kutatásokról szóló, valamint klinikopatológiai előadásokat is elismertek a Fiatal Patológusok Találkozóján, október közepén. A kutatásokról szóló előadások első díjazottja, dr. Zombori Tamás, aki a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Pathologiai Intézetében rezidens. A szakvizsga után - amely másfél év múlva esedékes - szeretné letenni a cytologus szakvizsgát, illetve a munka mellett PhD-fokozatot elérni. Ezek mellett továbbra is részt vesz az intézet oktatási munkájában. "Érdeklődési területem a tüdő daganatos és nem daganatos betegségei, ebben szeretnék elmélyülni a jövőben" - tette hozzá. Fipat-díjazottak

Igen, bár egyre többen választják ezt az érdekes szakmát, mégis hiányszakmának számít szinte az egész országban. Szerencsére nálunk van elég rezidens. Intézetünk teljes mértékben támogatja a fiatalok szakmai fejlődését, konferenciákon való részvételét, amelyeken a rezidensek többnyire előadással/poszterrel is szerepelnek. Személy szerint nagyon szívesen maradnék az intézetben, amennyiben intézetvezetőnk igényt tart a munkámra.

Az osteosarcoma az egyik leggyakoribb gyermekkori, csontokból kiinduló rosszindulatú daganatos betegség, amelynek számos változata van. Olvastam, hogy itthon évente csupán közel 10 új eset kerül felismerésre.

Mi az oka ennek, és milyen problémák jelentkeznek a diagnosztika területén? (Erről szólt az előadása is, amelyet díjaztak a klinikopatológiai előadások sorában.)

Az osteosarcoma valóban a leggyakoribb gyermekkori primer rosszindulatú csontdaganat. Évente intézetünkben 10-12 új eset kerül felismerésre. A legfontosabb klinikai tünetei a fájdalom (amely erős, mély, sokszor nem specifikus) és a beszűkült mozgásfunkció. Diagnosztikája komplex: a röntgen, CT és MR képalkotó vizsgálatok mellett létfontosságú a korrekt szövettani diagnózis, amit a patológus ad. Ez a gyakorlatban a klinikus gyanúja esetén biopsziás mintavétellel (csonthenger vagy feltárásos biopszia) történik. Ezt követi a műtét előtti (preoperatív) kemoterápia, majd a műtét, leggyakrabban tumorprotézis-beültetés, majd pedig a műtét utáni (posztoperatív) kemoterápia. Az ellátás csonttumor centrumokban történik világszerte, így Magyarországon is, ezért rendkívül fontos a csapatmunka a klinikus, a radiológus, az onkológus és a patológus között.

Ma már sokat fejlődött mind a sebészi, mind az onkológiai ellátás, és a betegek életkilátásai is jelentősen javultak az utóbbi évtizedekben. Sajnos még így is találkozunk olyan esetekkel, amikor a szülő „tájékozatlansága” miatt megfosztja gyermekét a megfelelő ellátástól (műtét és kemoterápia). A daganat azonban ismeri a biológiát, hamar áttéteket ad, ez pedig a gyermek idő előtti elvesztéséhez vezethet.

Az esetbemutatásom fókuszában az angiectaticus osteosarcoma állt, az osteosarcomákon belül is egy nagyon ritka altípus, évente 1-2 esetet diagnosztizálunk, így részletezése inkább szakmán belül izgalmas.

Akkor könnyedebb vizekre evezhetünk... Ha nem csal az emlékezetem, versenyszerűen sportolt. Jelenleg is evez, illetve mi kapcsolja ki, ha nem dolgozik?

Valóban, 10 évig versenyszerűen eveztem, azonban pár éve abbahagytam a versenyszerű sportolást. Mindig is úgy gondoltam, hogy „ép testben, ép lélek”, ezért szabadidőmben most is rendszeresen sportolok. Emellett szeretek még színházba és moziba járni, zenét hallgatni és olvasni

Dr. Matolcsy András: Büszke vagyok arra a szellemi tőkére, amely az intézetben összpontosul A patológiai osztályokon leggyakrabban vizsgált szövetmintákon kívül hazánkban a Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézete dolgozza fel a legtöbb hematológiai és központi idegrendszer eredetű, valamint csontokból, lágyrészekből származó daganatos elváltozást. Tizenöt éve még 6-7 ezer biopsziás mintát dolgoztunk fel, ma ez a szám eléri évente a több mint 35 ezret. A fő célunk az, hogy pályázati forrásokhoz jussunk, de ezek nem mindig adottak. Az elmúlt néhány évben hatalmas változásokon ment keresztül a kórszövettani vagy patológiai diagnosztika, amely a diagnosztikus kórszövettanon túl mára további ágakkal gyarapodott. Interjú Dr. Matolcsy Andrással

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Tóth András, újságíró