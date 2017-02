A szaunázás jó a vírusok ellen is?

A szaunázás éppolyan edzés a szívnek, mint a futás a lábizmoknak. A felgyorsult keringés a verejtékmirigyeket is arra ösztönzi, hogy felszabadítsák a felgyűlt salakanyagokat, így a méregtelenítés is beindul.

A szaunázás nem csak a hideg, téli hónapokban jelent élményt és felfrissülést, a thermohatás ősszel is kényezteti a bőrt, javítja a közérzetet, edzi az ereket és még a vírusokat is elűzi. A kellemes és hasznos kikapcsolódási formáról dr. Kósa Éva, belgyógyász, angiológus beszélt.

Jótékony hatás egészségre, szépségre

A szaunában uralkodó melegre és páratartalomra élénken reagál az egész szervezetünk: a bőrünktől a külső- és belső elválasztású mirigyekig.

Ráadásul a forróságban elpusztulnak a kórokozók, így kifejezetten ajánlott például egy kis „gőzölés” a felső légúti, hurutos betegségek esetén vagy éppen influenzajárvány idején – megelőzésképp.

A szauna valóságos csodát tesz a bőrrel is. A forróság hatására legnagyobb szervünk, a bőr anyagcseréje két-háromszorosára fokozódik. A felső hámréteg megduzzad, az elszarusodott bőrsejtek fellazulnak és a zuhany alatt könnyen lemoshatók.

Az elhalt szarurétegek eltávolítását megkönnyítheti a dörzs- és masszázsszivacsok használata is. Száraz, hámló bőrrel is érdemes szaunázni, hiszen a hőhatás erősíti a verejtékmirigyeket, ezen keresztül pedig a bőr feszesebb, lágyabb lesz.

Igazi tréning az ereknek a szauna

Pattanások ellen is bevethető ez a módszer, hiszen a melegben megfolyósodik a bőrsejtekben raktározott faggyú, és a felszínre jutva, az izzadtsággal együtt távozik.

Ön tudta? Bőrünk össztömege teljes testsúlyunk 10-15 százaléka. Egy átlagos termetű felnőtt esetén felülete 2 m2. Vastagsága a különböző területeken 1-5 mm között van.



Az egészséges bőr titkai

A szaunázás igazi tréning az erek számára is. Amikor ugyanis a forró kabinból kilépve a hideg tus alá állunk, a kitágult véredények villámgyorsan összehúzódnak. A vér ráadásul könnyebben is tud áramlani, hiszen a csökken az érrendszer periférikus ellenállása. – fejti ki dr. Kósa Éva.

- A szív egyre keményebben dolgozik, hogy megfeleljen a megnövekedett szükségleteknek. Így tehát a szaunázás éppolyan edzés a szívnek, mint a például futás a lábizmoknak.

Ráadásul a felgyorsult keringés a verejtékmirigyeket is arra ösztönzi, hogy felszabadítsák a felgyűlt salakanyagokat, így a méregtelenítés is beindul. Mindezeken felül a feszültség, a stressz oldására is kiváló ez a módszer.

Tanácsok kezdőknek - vannak kötelező szabályok

Aki életében először szaunázik, ne legyen túl merész, nem kell azonnal a legforróbb kabint választania, vagy a legmagasabb padra ülnie. Azt is érdemes eldönteni, ülve vagy fekve szeretné átadni magát a melegnek.

Az átlagos testhőmérséklet a szaunában rövid idő alatt 37 fokról 39 fokra, vagy akár magasabbra emelkedik, az egész testen megjelennek az izzadtságcseppek. Ezt el kell tudni viselni (később még élvezni is lehet), ideális esetben 8-12 percig.

Ha azonban csak ennél rövidebb ideig bírja a forróságot, nem ajánlatos erőltetnie, lépjen ki nyugodtan a kabinból. Ekkor következik a vacogás, amikor érdemes a jó keringés érdekében pár lépést tenni a hűvös levegőn.

Ezután jöhet el a hideg zuhany ideje, ami még azon bátraknak is kötelező, akik később a hideg vizű medencében is elmerülnek. Csak a forró és a hideg hatások váltakozása hozza létre az igazi szauna-effektust, az izzadás önmagában nem elegendő.

A szaunában eltöltött körök után – optimálisan három kört ajánlott szünetekkel végigcsinálni – feltétlenül muszáj egy kis időt pihenéssel tölteni, hogy a szervezetnek legyen ideje regenerálódni.

A szaunázás alapszabályai Nagyon fáradtan ne menjen szaunázni.

Szánjon rá elég időt, legalább másfél-két órát.

Higiéniai okokból használjon bent fürdőlepedőt, vegye le kint a papucsát, és előtte is zuhanyozzon le.

Szaunázás előtt ne igyon túl sokat, utána viszont annál többet: ásványvizet, gyógyteákat, gyümölcsleveket.

Sportolni, úszni csak szaunázás előtt szabad, utána vagy közben nagyon megterhelné a szervezetet.

Tartson 5-10 perces szünetet minden menet között, az utolsó alkalom után pedig hosszabbat, nehogy a felöltözés után újra kiizzadjon.

Lázasan, gyulladásos állapotban nem ajánlott a szaunázás. Akinek egészségügyi problémája van (például visszeresség, magas vérnyomás), kérje ki szakorvos véleményét a szauna használatáról.

(Oxygen Medical)