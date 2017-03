Frigiditás - Testi baj vagy lelki zavar?

A hétköznapi életben a szülész-nőgyógyászt gyakran keresik fel olyan testi panaszokkal, melyek kialakulásának érzelmi és pszichés háttere van (pl. szexuális zavarok), vagy épp fordítva: a nőgyógyászati betegség miatt a szexuális élet szenved zavart.

A testi okokat gyakran orvosolni lehet, mindemellett a testi-lelki szexuális zavarok (pszichoszomatikus kórformák) hátterében gyakran fontosabb tényező a lelki oldal. Érdemes ezért a teljesség igénye nélkül áttekinteni a pszichoszomatikus nőgyógyászati kórformáket.

Ide tartoznak a fájdalom szindrómák (pl.: vaginizmus, dyspareunia = fájdalmas vagy nehezített közösülés), menstruációs zavarok (pl.: vérzészavarok), meddőség és sikertelen terhesség (vetélés), orgazmuszavarok (pl.: anorgasmia, frigiditás = a libidó csökkenése). A köznapi nyelvben oly gyakran használt frigiditás elnevezés, melyet az orgazmus hiányának titulálnak, azonban pontatlan, félrevezető, sőt pejoratív.

Frigiditás és anorgasmia

A frigiditásnak anatómiai okai vannak. Az ilyen beteg valóban "hideg", hiányzik mind a szexuális vágy, mind a szexuális reagálókészség, teljesen érzéketlen, nincs hüvelyi nedvesedése, nem keletkezik a nemi szervében vérbőség, nem érez szexuális izgalmat.

Ezzel szemben az orgazmus hiányát anorgasmiának nevezi a szakirodalom. Ilyen jellegű szexuális problémával küzdő nőbetegek anatómiailag egészségesek, a szexuális vágy, a szexuális izgalom valamilyen fokát megélik. Gyakran képesek álomban önkielégülésre, sőt petting hatására orgazmus elérésére is. A továbbiakban használjuk a köznapibb frigiditás elnevezést az orgazmus hiányának kifejezésére.

Két nagy csoportját különböztetjük meg a frigiditásnak. Az egyik az elsődleges (primer) frigiditás, a másik a másodlagos (secunder) frigiditás.

A vaginizmus A vaginizmus a szexuális élet zavarainak osztályozásakor a fájdalom tünetcsoportba tartozó kórkép. Tulajdonképpen a gát és a hüvely izmainak, görcsös állapota, a hüvelybemenet funkconális (működésbeli) rendellenessége, mely megnehezíti, esetenként lehetetlenné teszi, a hímvessző, és egyéb más, akár saját ujj, nőgyógyászati vizsgálóeszköz hüvelybe jutását, megakadályozva ezzel akár a beteg által is kívánt közösülést vagy a nőgyógyászati vizsgálatot, tamponhasználatot, irrigálást.



Bővebben a vaginizmusról

Primer frigiditás

A primer frigiditás esetében a nő soha életében senkivel (sőt önkielégítéskor) sem volt képes szexuális izgalomra, orgazmusra. Ez szerencsére nagyon ritka. Ezek a nők gyakran gondolkodnak szex alatt, képtelenek az erotikus érzésekre koncentrálni. Gyakran nem értik, miért kell ekkora "hűhót" csapni a szex körül.

Úgy gondolják, hogy a szex elsődlegesen férfiak számára "kitalált" dolog. Az érzéketlen nő pszichoszexuális fejlődése általában nem volt zavartalan. Okai között lehetnek tudattalan konfliktusok, melyek hatására ellenérzés alakult ki a nemiség és a férfiak iránt vagy a nőiességével kapcsolatos problémák, amelyek önértékelési zavarban nyilvánulnak meg.

Az egészséges szexuális viselkedést gátolhatják enyhébb okok is, mint például szorongás, harag, bármilyen eredetű félelem.

Vannak olyan nők is, akik pszichésen egészségesek, mégis szexuális zavarral küszködnek. Ennek oka lehet az is, hogy soha nem volt alkalmuk normális szexuális viselkedésű férfival találkozni. Nehézséget okozhatnak még a női szexualitással kapcsolatos tudatlanság és tévhitek is.

Szekunder frigiditás

A szekunder frigiditás csoportjába azon nők tartoznak, akiknek eddigi szexuális élete jó volt, de a szexuális izgalomba kerülési képességüket valamilyen okból elveszítették. Az élet apró gondjaitól kezdve a mélylélektani okokig bezárólag számos eredete lehet ennek a problémának.

Általában akkor tarjuk kórosnak, ha legalább egy évig fennáll ez a helyzet. Súlyos depresszió, a párkapcsolat zavara, a partner szexuális gondja, betegségek (pl. nőgyógyászati gyulladások, fájdalmas közösülés) is vezethetnek hosszantartó, de nem végleges frigiditáshoz.

A szexuális élet megromlása

A szexuális élet és ezzel együtt a párkapcsolat, házasság megromlásának négy lépcsőjét különítjük el:

Az elsőben a pár (vagy csak az egyik fél) elveszti szexuális érdeklődését a másik iránt, vagyis ritkábban szeretkeznek, és ha mégis, akkor a szex élményben sokkal rosszabb, mint azelőtt volt. A nő mégis eljut a csúcsig.

A második fázisban már nem él át orgazmust.

A harmadikban már szexuális izgalomra sem képes. Ha ennek ellenére mégis folytatódnak az együttlétek, a nedvesedés hiánya miatt egyre fájdalmasabb lesz a behatolás.

A legrosszabb esetben kialakul a negyedik fázis, a vaginizmus, azaz a behatolás képtelensége. Szerencsére az úgynevezett "igazi" frigiditással, amikor a nő soha, senkivel nem érez szexuális izgalmat igen ritkán találkozunk. A másodlagos frigiditás esetében a szexuális zavar "csak" tüneti, igazából az érzelmi oldalt kell rendbe hozni.



