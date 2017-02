Nátha és allergia - Milyen orrcseppet válasszunk?

Orrcseppeket náthás vagy allergiás tünetek enyhítésére alkalmazunk, ezek ugyanis olyan betegségek, melyeket elég csak helyileg kezelni, nincs szükség az egész szervezet gyógyszerekkel való megterhelésére. Ezek az egyszerű kórképek rendkívül kellemetlen tüneteket tudnak okozni, sőt nátha esetén még szövődményekkel is számolhatunk, ha nem kezeljük megfelelően.

Miért "dugul" el az orr?

Az orrnyálkahártya feladata a belélegzett levegő tisztítása, felmelegítése és párásítása, ezért erekben gazdag, állandóan nedves a felszíne, és az ott lévő csillószőrökön megtapadnak a szennyeződések.

Az orrdugulás és az orrváladékozás teljesen megakadályozhatja, hogy az orrunkon keresztül vegyünk levegőt, ami súlyos következményekkel járhat.

Az orrdugulás - okok és következmények Az orrüreg egy hihetetlenül összetett szerv, mely lehetővé teszi a levegő áthaladását a tüdő felé és ez alatt a 0,1 mp töredéke alatt felmelegíti, párásítja és megtisztítja az áthaladó levegőt. Ehhez viszont ép strukturális és funkcionális viszonyok szükségesek, hogy az orr megfelelően szeleljen, vagyis átjárható legyen. Az orrdugulás lehetséges okai

Ha ugyanis szájon át lélegzünk, nincs, ami megszűrje a belélegzett levegőt a szennyeződésektől és a felmelegítés is hiányzik. Ez a hideg és esetleg kórokozókat is tartalmazó levegő további fertőzések forrása lehet.

Hidegben, vagy a nyálkahártya szárazsága esetén náthát okozó vírusok vagy baktériumok tapadhatnak meg a nyálkahártyán. Ezeket a szervezet bőséges váladéktermeléssel próbálja meg eltávolítani, amit fokozott helyi vérátáramlással jár, és ez okozza a nyálkahártya-duzzanatot, vagyis az orr bedugulását.

Allergia esetén az allergiát okozó részecskék, például pollen, por, stb. jelenlétére túl hevesen reagál az orrnyálkahártya, és ezért dagad be és termel sok váladékot.

Milyen orrcseppet válasszunk a patikában? Mellékhatások

Náthás, szénanáthás és allergiás orrtünetek esetén többféle hatóanyag-tartalmú orrcsepp közül választhatunk a patikában. A vény nélkül is kapható készítmények érszűkítő hatású szert tartalmaznak, ezzel csökkentik helyileg a vérátáramlást, megszüntetik a duzzanatot és az orrfolyást.

A négy arcüreg nyílása az orrba vezet

Ilyen hatóanyagok az oximetazolin, xilometazolin, tetrizolin, tramazolin, nafazolin, és a fenilefrin, és általában az életkornak megfelelően különböző mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak. Ez azt is jelenti, hogy a felnőtt orrcseppet gyermekek, különösen csecsemők esetén tilos alkalmazni!

Ezeket az orrcseppeket nem szabad súlyos szív-érrendszeri betegségben alkalmazni, ugyanis mellékhatásként emelhetik a vérnyomást az érszűkítő hatás miatt, valamint gyorsíthatják a szívverést. Cseppentés vagy orrspray esetén a befújás után átmenetileg égő, csípő érzést okozhatnak, és kiszáríthatják az orrnyálkahártyát.

Tartós vagy túl gyakori alkalmazás esetén hozzászokás alakulhat ki ezen típusú orrcseppek hatásához, vagyis egy idő után nem hatnak annyira, mint kezdetben, és a hatás elmúlása után erős orrdugulás jelentkezhet. A pupillát is tágíthatják, emiatt zöldhályog esetén nem ajánlott alkalmazásuk.

Ráadásul szagláscsökkenést is okozhatnak gyakori használatkor, mely ritkán az alkalmazás abbahagyása után is megmarad. A fertőzés már eleve károsította a szaglóhámot és a csillószőröket, ezért ne tetézzük ezt még az állandó orrcsepp-használattal is.

Fontos tehát, hogy betartsuk a betegtájékoztatóban leírt adagolási útmutatót. Túladagolás esetén ráadásul több hatóanyag juthat be a vérkeringésbe, így szisztémás hatásokat is okozhat, mint a magas vérnyomás, gyors szívverés, és idegrendszeri tüneteket, mint az izgatottság, álmatlanság, fejfájás.

Allergiás panaszokra milyen készítmény ajánlott?

Forgalomban vannak olyan orrcseppek, melyek az érszűkítő mellett antihisztamin hatóanyagot is tartalmaznak, ami jó hatású az allergiás orrdugulás kezelésére.

Allergiás jellegű orrpanaszok esetén szteroid-származékot tartalmazó orrcseppeket, orrspray-ket is használhatunk, ám ezek szteroid tartalmuk miatt csak vényre kaphatók. Ezek a készítmények gyulladásgátlóként hatnak, de fontos tudni, hogy nem azonnal.

A hatás kifejlődéséhez egy-két napra van szükség, és csak rendszeres használat mellett megfelelő hatékonyságuk.

Ha túl gyakran vagy túl nagy mennyiségben alkalmazzuk ezeket a szereket, nagyobb mennyiség szívódhat fel belőlük, és a teljes testre kiterjedő mellékhatásokat eredményezhet, mint a mellékvesekéreg működésének csökkenése. Ezért fontos, hogy a lehető legkisebb hatékony adagban alkalmazzuk.

Mellékhatásként ritkán az orrnyálkahártya kiszáradása, hörgőszűkület, vagy allergiás reakciók előfordulhatnak.

Allergia esetén a kromoglikátot és ennek származékait tartalmazó gyógyszerek szintén hatásosak, a gyulladás kialakulásának gátlásával megakadályozzák az orrtüneteket.

Ritkán ellenük is felléphetnek allergiás reakciók, például hörgőgörcs.

Mellékhatásként ingerelhetik az orrnyálkahártyát, fejfájást, köhögést, esetleg orrvérzést okozhatnak.

Köptetők hatóanyagát tartalmazó készítmények

Ha nátha során a sok fújástól az orrunk bevörösödött, enyhülést hozhat a patikákban készített egyszerű orrkenőcs, melynek bórsavtartalma fertőtlenítő hatású, az eukaliptusz- és a borsmentaolaj pedig könnyíti a légzést, fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő hatású és hűsíti a bőrfelületet.

Kaphatók olyan készítmények is, melyek hatóanyaga azonos egyes köptetők hatóanyagával, és azokhoz hasonlóan megakadályozzák a váladék besűrűsödését, hogy könnyebb legyen az eltávolításuk, valamint megelőzik az orrcseppek alkalmazása miatti orrnyálkahártya-kiszáradást.

Mellékhatásként hányinger, kellemetlen ízérzet fordulhat elő, és átmeneti csípő érzés a nyálkahártyán. Túladagolás esetén a helyi mellékhatások fokozódhatnak, valamint gyomor-bélrendszeri tünetek, mint hányás, hasmenés is jelentkezhetnek.



Orvos szerzőnk: Dr. Kovács Anikó, gyógyszerész